Vласть объясняет: Как работает страховка от онкологии

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То есть застраховаться, если диагноз уже поставлен – нельзя?

По правилам страхования, «условно здоровый пациент» (что в медицинской терминологии означает человека, не прошедшего диагностику) покупает страховой полис сроком на год. И если в течение этого года, ему будет поставлен диагноз «онкология» – он получит выплаты на лечение заболевания. В таком механизме есть и мотивация клиентов проходить медосмотры ежегодно, и, в случае, если болезнь есть – обнаружить ее на первой стадии, когда, по словам главного онколога Казахстана Диляры Кайдаровой, она 100% излечима.