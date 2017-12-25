Vласть объясняет: Кто и сколько будет платить после переноса ОСМС на 2020 год?
13 декабря на подпись главе государства из парламента отправился законопроект о переносе сроков внедрения системы обязательного медицинского страхования на 2020 год.
Я - наемный работник. С работодателем у меня заключен трудовой договор. Что для меня изменится в 2018 году?
Ничего. Ни в 2018, ни в 2019 году делать взносы в фонд медицинского страхования вам не нужно. В 2020 году от вашего дохода работодателем будет удерживаться 1%, в 2021 году - уже 2%.
Кто еще не делает взносы в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) до 1 января 2020 года?
Индивидуальные предприниматели (за себя), самостоятельно занятые, лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, и государство (за детей, безработных, беременных, матерей в декрете, ухаживающих за детьми-инвалидами, пенсионеров, ветеранов ВОВ, оралманов, заключенных, многодетных матерей, инвалидов, студентов).
Что изменится для этих категорий плательщиков в январе 2020 года?
Индивидуальные предприниматели будут обязаны ежемесячно за себя делать отчисления в ФМС в размере 5% от двух минимальных заработных плат. Самостоятельно занятым будет предоставлена возможность оформить медстраховку при условии ежемесячных отчислений в размере 5% от одной минимальной заработной платы. Лица, получившие доход в рамках договора гражданско-правового характера, с 2020 года будут отчислять в ФМС 1% с полученного дохода, а с 2021 года - 2%. Государство начнет отчислять за социально-уязвимые категории граждан ежемесячно 4% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года (определяется комитетом по статистике).
Несмотря на то, что из моей зарплаты взносы в ФСМС не удерживаются до 2020 года, мой работодатель будет делать отчисления, правильно?
Да. Ваш работодатель в 2018-2019 годах будет ежемесячно отчислять в ФСМС 1,5% от тех своих расходов, которые выплачивает работникам в виде дохода. С 2020 года размер отчислений для работодателя увеличится до 2% за каждого работника.
А что если я работаю на индивидуального предпринимателя?
Эти же требования распространяются на индивидуальных предпринимателей и владельцев крестьянских хозяйств. Они не платят за себя взносы в течение 2018-2019 годов, однако продолжают делать отчисления за своих работников.
В 2017 году все обстояло точно так же?
Нет, индивидуальные предприниматели - как и лица, работающие в рамках договоров гражданско-правового характера - были обязаны делать взносы за себя с июля по декабрь 2017 года. Индивидуальные предприниматели общего режима должны внести последний платеж за декабрь 2017 года не позднее 25 января 2018 года. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, должны внести последний платеж за декабрь 2017 года не позднее 25 февраля 2018 года. После этого они будут на два года освобождены от уплаты взносов в ФСМС за себя.
Почему правила для индивидуальных предпринимателей изменились?
Они изменились не только для индивидуальных предпринимателей, но и для всех прочих категорий физических лиц, которые после одобрения главы государства до 2020 года будут освобождены от уплаты взносов. Изменения в порядке отчислений в ФСМС содержатся в одобренном парламентом законопроекте. 4 сентября, выступая на открытой сессии парламента, президент Нурсултан Назарбаев призвал правительство отсрочить внедрение системы обязательного медстрахования в связи с наличием внушительного количества самозанятых граждан, рискующих остаться без медпомощи уже в 2018 году.