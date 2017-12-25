Vласть объясняет: Кто и сколько будет платить после переноса ОСМС на 2020 год?

6

В 2017 году все обстояло точно так же?

Нет, индивидуальные предприниматели - как и лица, работающие в рамках договоров гражданско-правового характера - были обязаны делать взносы за себя с июля по декабрь 2017 года. Индивидуальные предприниматели общего режима должны внести последний платеж за декабрь 2017 года не позднее 25 января 2018 года. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, должны внести последний платеж за декабрь 2017 года не позднее 25 февраля 2018 года. После этого они будут на два года освобождены от уплаты взносов в ФСМС за себя.