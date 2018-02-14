За что ругают Men’s Health Kazakhstan?
Айсулу Тойшибекова, Vласть
В разгар рабочей недели в казахстанском Facebook назревает скандал: редакцию местного Men’s Health раскритиковали за флешмоб, посвященный «теме мужского зуда» #чешиесличешется.
Что произошло?
13 февраля казахстанская редакция мужского журнала Men’s Health опубликовала заметку о том, что журнал объявляет свой флешмоб #мненестыдно #чешиесличешется, посвященного, как поясняется в публикации, праву мужчин чесать тестикулы. Причиной возникновения столь странного флешмоба стала фотография топ-модели Натальи Водяновой с раскрытой неиспользованной гигиенической прокладкой. Фотографию Водянова сопроводила словами: «Месячные - это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом».
Почему именно Наталья Водянова?
Дело в том, что Наталья Водянова – лицо кампании мобильного приложения, отслеживающего менструацию и овуляцию у женщин Flo Period and Ovulation Tracker. Кроме того, в 2017 году она стала соинвестором онлайн-сервиса и вошла в совет директоров. Разработала приложение белорусская команда Дмитрия Гурского, идея принадлежала его брату – ментору и инвестору проектов MSQRD и Prisma Юрию Гурскому. В 2017 году белорусский продукт вошел в пятерку популярнейших приложений в сфере здоровья. Количество пользователей Flo насчитывает порядка 30 миллионов женщин.
Впрочем в комментариях писали и о том, что публикация Водяновой носит скорее рекламный характер, нежели социальный, так как является частью #PadmanChallenge. Акция #PadmanChallenge посвящена выходу в свет индийского фильма «Пэдмен» (Pad Man), мировая премьера которого состоялась 9 февраля. Сюжет основывается на реальной истории тамильского соцработника Аруначалама Муруганантама, который изобрел технологию дешевого производства гигиенических прокладок, которые могли позволить себе женщины из беднейших семей Индии. В казахстанский прокат картина не выйдет.
Вернемся в Казахстан. Почему все пишут об этом скандале?
Казахстанское феминистическое и профеминистическое сообщество осудили публикацию мужского журнала, поскольку зуд в промежности носит иной характер, нежели женское здоровье и стигматизация менструации. На странице журнала в Facebook со вчерашнего дня шло обсуждение того, почему сравнение проблем здравоохранения и гендерной дискриминации с правилами этикета некорректно. Внятного ответа на критику от редакции не последовало. В комментариях к одному из постов Мади Мамбетова, автор издания Карим Кадырбаев пояснил, что таким образом редакция хотела показать, что подобные акции не имеют эффекта. Однако позже он удалил все оставленные комментарии.
Почему о женском здоровье нужно говорить?
Дело в том, что репродуктивное здоровье девочек и женщин по всему миру не один год привлекает внимание международных организаций. Из-за низкого уровня осведомленности в вопросах женского здоровья, в развивающихся странах есть группы населения, поддерживающие стереотипы о менструации. Например, один из самых популярных – о том, что женщина в дни менструации нечиста. Негативный образ менструации основывается на архаичных суждениях о том, что кровотечение – признак связи со злыми духами. Затем всё это было подхвачено религиозными институтами и негативизм плотно вошел в культуру и представления людей о менструации. Сегодня феминистические, правозащитные и медицинские организации борются с тем, чтобы уменьшить стигму и привлечь внимание общественности к реально существующим проблемам. Например, организация «Женщины Европы за общее будущее» инициировала программу по строительству и оборудованию в школах Восточной Европы школьных туалетов, соответствующих всем санитарно-гигиеническим нормам. Так как девочки из деревень не посещают учебу во время менструации.
Другая сторона вопроса – доступность. В это трудно поверить, но то, что для казахстанской женщины, живущей в городе – норма и очевидные вещи, для женщин из стран третьего мира – непозволительная роскошь. Речь о женских средствах гигиены. Многие критикующие пост Водяновой женщины предлагали ей сфотографироваться, например, с туалетной бумагой и держать подробности личной гигиены при себе. Когда есть возможность в любое время купить прокладку или тампон десяти различных брендов, разговоры о менструации на медиаплощадке кажутся чем-то вызывающим и неуместным. «Зачем всем рассказывать, что у тебя месячные?», – спрашивают одни. «А кто стыдится? Просто держите это при себе», – говорят другие.