За что ругают Men’s Health Kazakhstan?

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Почему о женском здоровье нужно говорить?

Дело в том, что репродуктивное здоровье девочек и женщин по всему миру не один год привлекает внимание международных организаций. Из-за низкого уровня осведомленности в вопросах женского здоровья, в развивающихся странах есть группы населения, поддерживающие стереотипы о менструации. Например, один из самых популярных – о том, что женщина в дни менструации нечиста. Негативный образ менструации основывается на архаичных суждениях о том, что кровотечение – признак связи со злыми духами. Затем всё это было подхвачено религиозными институтами и негативизм плотно вошел в культуру и представления людей о менструации. Сегодня феминистические, правозащитные и медицинские организации борются с тем, чтобы уменьшить стигму и привлечь внимание общественности к реально существующим проблемам. Например, организация «Женщины Европы за общее будущее» инициировала программу по строительству и оборудованию в школах Восточной Европы школьных туалетов, соответствующих всем санитарно-гигиеническим нормам. Так как девочки из деревень не посещают учебу во время менструации.



Другая сторона вопроса – доступность. В это трудно поверить, но то, что для казахстанской женщины, живущей в городе – норма и очевидные вещи, для женщин из стран третьего мира – непозволительная роскошь. Речь о женских средствах гигиены. Многие критикующие пост Водяновой женщины предлагали ей сфотографироваться, например, с туалетной бумагой и держать подробности личной гигиены при себе. Когда есть возможность в любое время купить прокладку или тампон десяти различных брендов, разговоры о менструации на медиаплощадке кажутся чем-то вызывающим и неуместным. «Зачем всем рассказывать, что у тебя месячные?», – спрашивают одни. «А кто стыдится? Просто держите это при себе», – говорят другие.