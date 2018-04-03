Как 100 лучших учебников мира переведут на казахский язык?

Маргарита Бочарова, Vласть

12 апреля 2017 года глава государства предложил казахстанцам обширную программу по модернизации сознания. Спустя год о результатах проделанной работы будет отчитываться и некоммерческий фонд «Национальное бюро переводов», который стал оператором спецпроекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».

1

Сколько учебников переведено за год?

К настоящему моменту переведено 18 вузовских учебников по таким гуманитарным дисциплинам как философия, социология, психология, экономика, менеджмент, предпринимательство, религиоведение, лингвистика, культурология, антропология и журналистика.

2

Почему переводились учебники только по гуманитарной тематике?

Во-первых, акцент на гуманитарные науки заложен в самой программе общественной модернизации. Нурсултан Назарбаев, представляя ее, подчеркивал, что «наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир». Теперь, продолжал президент, «нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее». Во-вторых, учебники по точным и фундаментальным наукам в Казахстане планомерно переводят уже не первый год: в рамках программы индустриально-инновационного развития студенты отечественных технических вузов уже получили порядка 400-500 новых учебников.

3

Сколько книг будет переведено в 2018 году?

В этом году планируется перевести еще 30 учебников по истории западной философии, лингвистике, семиотике, новой педагогике, психологии интернета, международному праву, дипломатии, журналистике, истории искусства. Кроме этого, шесть переводных учебников по экономике и предпринимательству (вкупе с тремя уже переведёнными) позволят отечественным бизнес-школам разработать и запустить программу получения MBA на казахском языке.

4

Когда новые учебники на казахском языке станут доступны для широкой аудитории?

Первые 18 учебников тиражом 10 тыс экземпляров выйдут из типографии уже к середине апреля 2018 года. В течение весны они бесплатно будут переданы во все государственные университеты Казахстана. До начала учебного года преподаватели вузов познакомятся с новыми учебными пособиями, а затем с сентября 2018 года начнут использовать их в процессе обучения. Электронные версии учебников будут выложены на сайте Национального бюро переводов, где будут бесплатно доступны для всех желающих.

5

Национальное бюро переводов договорилось со всеми правообладателями на такие условия?

Да, бюро подписало договоры о приобретении авторских прав с авторами или издательствами, владеющими правами на учебники. Покупка прав и разрешение на издание, разумеется, стоило определенных денег. Некоторые авторы запрашивали довольно крупные суммы денег ($100 тыс), другие ограничивались символическими гонорарами. Теперь Национальное бюро переводов надеется организовать приезд в Казахстан авторов всемирно известных учебников, а также запрашивает у них методические материалы, которые помогут казахстанским преподавателям научиться работать с новым содержанием.

6

А по каким критериям в принципе отбирались учебники для перевода?

Во-первых, учебник должен был присутствовать в программах сотни ведущих университетов мира. Во-вторых, книга должна быть переиздана не менее трех раз, и последнему изданию должно быть не больше трех лет. В-третьих, учебник содержательно должен отвечать требованиям идеологической нейтральности. В-четвертых, значение имела и современность учебника с точки зрения наличия у него мультимедийной составляющей (например, онлайн-курсов). Эти критерии и позволили выбрать сотню учебников из 800 предложений, которые поступили от отечественных преподавателей и профессоров в начале проекта.

7

И как происходил перевод учебников?

Представители Национального бюро переводов приходили на профильную кафедру того или иного университета, делали презентацию проекта, демонстрировали перечень книг и раздавали всем заинтересованным по две страницы текста для перевода. После пробного перевода отбирались сотрудники вуза, которые в итоге и составляли первый проект текста. Далее текст подвергался научной экспертизе со стороны коллег-профессоров, которые не принимали участия в переводе. На третьем этапе текст проходил экспертизу у лингвистов и литературоведов. Таким образом, каждый учебник был прочитан специалистами не менее пяти-шести раз.

8

С каких языков учебники переводились на казахский язык?

16 книг из 18 переведенных в оригинале написаны на английском языке, одна - на французском, еще одна - на русском. Несмотря на то, что около 40% учебников уже были в том или ином виде переведены на русский язык, Бюро настояло на прямом переводе с языка оригинала.

9

Неужели в наших вузах достаточно преподавателей, которые в достаточной степени владеют английским языком?

Зависит от предмета. Специалистов, способных читать профессиональную литературу на английском языке по философии, социологии, психологии и экономике достаточно, однако есть области гуманитарных наук, где таких людей очень мало. Поэтому над первым проектом перевода работала, как правило, большая группа людей. «Приходится сажать несколько человек: один знает предмет, другой знает английский, а третий - казахский. Они друг другу объясняют, о чем идет речь», - рассказал Vласти исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы.

10

А что насчет научных терминов, которых не было в казахском языке?

На базе глоссариев 18 учебников было получено более 3 тыс. дефиниций научных понятий, которым требовался перевод на казахский язык. Некоторые уже использовались в отечественной науке, для некоторых пришлось думать над новыми переводами, другие было решено смело заимствовать в том виде, в котором они используются в международной практике. К слову, переводческий труд задействованных в проекте специалистов благодаря использованию специализированных онлайн-платформ улучшает качество машинного перевода на казахский язык для всех интернет-пользователей.

11

Кроме научной и лингвистической новые учебники проходили какую-то общественную экспертизу?

В Алматы и Астане прошло две конференции с приглашением всех заинтересованных специалистов. В Национальном бюро переводов заявляют о своей готовности к обсуждать, принимать любые замечания от критиков и отвечать на вопросы касательно терминологии, структуры, подачи. Исполнительный глава бюро надеется, что и казахские версии учебников впоследствии будут переиздаваться.

12

Зачем понадобилось создавать НПО, если в стране и так работают научные институты, которые могли бы взять на себя перевод учебников?

Поручение президента по созданию отдельной некоммерческой структуры обусловлено стремлением к нейтральности, объясняет Рауан Кенжеханулы. «Чтобы и ни лингвистам, и ни ученым. Нужно было создать платформу, которая сможет объединить их всех, и сбалансировать подходы к научному переводу с учетом лучших международных практик», - объясняет он. Кроме этого, создавать новое НПО фактически не пришлось: общественный фонд WikiBilim, работающий с 2011 года в направлении популяризации знаний на казахском языке, был перерегистрирован под новым названием. В штате фонда трудятся порядка 40 человек (большинство - редакторы), еще 200 специалистов работают с бюро на аутсорсе.

13

В какую сумму налогоплательщикам обходится перевод одного учебника?

Страница перевода стоит 7 тыс тенге: 3 тыс тенге - работа переводчика, 1,5 тыс - научного редактора, еще 1,5 тыс - литературного редактора, остальное - дизайн и верстка. Например, книга Карена Армстронга «История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе» содержит 496 страниц, а значит ее перевод стоил бюджету почти 3,5 млн тенге.

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