Как 100 лучших учебников мира переведут на казахский язык?

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Почему переводились учебники только по гуманитарной тематике?

Во-первых, акцент на гуманитарные науки заложен в самой программе общественной модернизации. Нурсултан Назарбаев, представляя ее, подчеркивал, что «наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир». Теперь, продолжал президент, «нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее». Во-вторых, учебники по точным и фундаментальным наукам в Казахстане планомерно переводят уже не первый год: в рамках программы индустриально-инновационного развития студенты отечественных технических вузов уже получили порядка 400-500 новых учебников.