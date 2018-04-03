Как 100 лучших учебников мира переведут на казахский язык?
Маргарита Бочарова, Vласть
12 апреля 2017 года глава государства предложил казахстанцам обширную программу по модернизации сознания. Спустя год о результатах проделанной работы будет отчитываться и некоммерческий фонд «Национальное бюро переводов», который стал оператором спецпроекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке».
Сколько учебников переведено за год?
К настоящему моменту переведено 18 вузовских учебников по таким гуманитарным дисциплинам как философия, социология, психология, экономика, менеджмент, предпринимательство, религиоведение, лингвистика, культурология, антропология и журналистика.
Почему переводились учебники только по гуманитарной тематике?
Во-первых, акцент на гуманитарные науки заложен в самой программе общественной модернизации. Нурсултан Назарбаев, представляя ее, подчеркивал, что «наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир». Теперь, продолжал президент, «нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее». Во-вторых, учебники по точным и фундаментальным наукам в Казахстане планомерно переводят уже не первый год: в рамках программы индустриально-инновационного развития студенты отечественных технических вузов уже получили порядка 400-500 новых учебников.
Сколько книг будет переведено в 2018 году?
В этом году планируется перевести еще 30 учебников по истории западной философии, лингвистике, семиотике, новой педагогике, психологии интернета, международному праву, дипломатии, журналистике, истории искусства. Кроме этого, шесть переводных учебников по экономике и предпринимательству (вкупе с тремя уже переведёнными) позволят отечественным бизнес-школам разработать и запустить программу получения MBA на казахском языке.
Когда новые учебники на казахском языке станут доступны для широкой аудитории?
Первые 18 учебников тиражом 10 тыс экземпляров выйдут из типографии уже к середине апреля 2018 года. В течение весны они бесплатно будут переданы во все государственные университеты Казахстана. До начала учебного года преподаватели вузов познакомятся с новыми учебными пособиями, а затем с сентября 2018 года начнут использовать их в процессе обучения. Электронные версии учебников будут выложены на сайте Национального бюро переводов, где будут бесплатно доступны для всех желающих.
Национальное бюро переводов договорилось со всеми правообладателями на такие условия?
Да, бюро подписало договоры о приобретении авторских прав с авторами или издательствами, владеющими правами на учебники. Покупка прав и разрешение на издание, разумеется, стоило определенных денег. Некоторые авторы запрашивали довольно крупные суммы денег ($100 тыс), другие ограничивались символическими гонорарами. Теперь Национальное бюро переводов надеется организовать приезд в Казахстан авторов всемирно известных учебников, а также запрашивает у них методические материалы, которые помогут казахстанским преподавателям научиться работать с новым содержанием.
А по каким критериям в принципе отбирались учебники для перевода?
Во-первых, учебник должен был присутствовать в программах сотни ведущих университетов мира. Во-вторых, книга должна быть переиздана не менее трех раз, и последнему изданию должно быть не больше трех лет. В-третьих, учебник содержательно должен отвечать требованиям идеологической нейтральности. В-четвертых, значение имела и современность учебника с точки зрения наличия у него мультимедийной составляющей (например, онлайн-курсов). Эти критерии и позволили выбрать сотню учебников из 800 предложений, которые поступили от отечественных преподавателей и профессоров в начале проекта.
И как происходил перевод учебников?
Представители Национального бюро переводов приходили на профильную кафедру того или иного университета, делали презентацию проекта, демонстрировали перечень книг и раздавали всем заинтересованным по две страницы текста для перевода. После пробного перевода отбирались сотрудники вуза, которые в итоге и составляли первый проект текста. Далее текст подвергался научной экспертизе со стороны коллег-профессоров, которые не принимали участия в переводе. На третьем этапе текст проходил экспертизу у лингвистов и литературоведов. Таким образом, каждый учебник был прочитан специалистами не менее пяти-шести раз.
С каких языков учебники переводились на казахский язык?
16 книг из 18 переведенных в оригинале написаны на английском языке, одна - на французском, еще одна - на русском. Несмотря на то, что около 40% учебников уже были в том или ином виде переведены на русский язык, Бюро настояло на прямом переводе с языка оригинала.
Неужели в наших вузах достаточно преподавателей, которые в достаточной степени владеют английским языком?
Зависит от предмета. Специалистов, способных читать профессиональную литературу на английском языке по философии, социологии, психологии и экономике достаточно, однако есть области гуманитарных наук, где таких людей очень мало. Поэтому над первым проектом перевода работала, как правило, большая группа людей. «Приходится сажать несколько человек: один знает предмет, другой знает английский, а третий - казахский. Они друг другу объясняют, о чем идет речь», - рассказал Vласти исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы.
А что насчет научных терминов, которых не было в казахском языке?
На базе глоссариев 18 учебников было получено более 3 тыс. дефиниций научных понятий, которым требовался перевод на казахский язык. Некоторые уже использовались в отечественной науке, для некоторых пришлось думать над новыми переводами, другие было решено смело заимствовать в том виде, в котором они используются в международной практике. К слову, переводческий труд задействованных в проекте специалистов благодаря использованию специализированных онлайн-платформ улучшает качество машинного перевода на казахский язык для всех интернет-пользователей.
Кроме научной и лингвистической новые учебники проходили какую-то общественную экспертизу?
В Алматы и Астане прошло две конференции с приглашением всех заинтересованных специалистов. В Национальном бюро переводов заявляют о своей готовности к обсуждать, принимать любые замечания от критиков и отвечать на вопросы касательно терминологии, структуры, подачи. Исполнительный глава бюро надеется, что и казахские версии учебников впоследствии будут переиздаваться.
Зачем понадобилось создавать НПО, если в стране и так работают научные институты, которые могли бы взять на себя перевод учебников?
Поручение президента по созданию отдельной некоммерческой структуры обусловлено стремлением к нейтральности, объясняет Рауан Кенжеханулы. «Чтобы и ни лингвистам, и ни ученым. Нужно было создать платформу, которая сможет объединить их всех, и сбалансировать подходы к научному переводу с учетом лучших международных практик», - объясняет он. Кроме этого, создавать новое НПО фактически не пришлось: общественный фонд WikiBilim, работающий с 2011 года в направлении популяризации знаний на казахском языке, был перерегистрирован под новым названием. В штате фонда трудятся порядка 40 человек (большинство - редакторы), еще 200 специалистов работают с бюро на аутсорсе.
В какую сумму налогоплательщикам обходится перевод одного учебника?
Страница перевода стоит 7 тыс тенге: 3 тыс тенге - работа переводчика, 1,5 тыс - научного редактора, еще 1,5 тыс - литературного редактора, остальное - дизайн и верстка. Например, книга Карена Армстронга «История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе» содержит 496 страниц, а значит ее перевод стоил бюджету почти 3,5 млн тенге.