Что происходит с тенге?

5

Как на всё это будет реагировать экономика Казахстана?

Если всё происходящее в России действительно лишь «нервозная» реакция финансовых рынков, то в ближайшее время можно ожидать коррекции тенге. Часть российских аналитиков допускает скорое возвращение рубля в коридор 59-62 за доллар. При таком сценарии последствия для населения и казахстанской экономики в самом деле могут оказаться незначительными. Казахстанские экономисты полагают, что ресурсов и инструментов Нацбанка достаточно, чтобы определённое время подавлять спекулятивную активность на валютном рынке. Если же санкционное противостояние продолжится, ситуация в экономике будет складываться иначе. Россия остаётся одним из ключевых торговых партнёров для Казахстана. В структуре его импорта на Россию приходится порядка 37,5% ($9-10 млрд, это самый крупный объём), а экспорта – 9,5-10% ($3,5-3,7 млрд, это третий по размеру объём). При дальнейшем падении рубля Казахстан будет вынужден ослаблять тенге, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции на локальном и ряде международных рынков. В противном же случае её вытеснят российские товары, как это происходило в течение восьми месяцев 2015 года. Снижение тенге, прежде всего, скажется на покупательской способности казахстанцев. Доля импортных товаров по-прежнему занимает существенную долю в потребительской корзине: в торговом балансе на импорт приходится более 39% торговых операций. В первую очередь население может увидеть рост стоимости бытовой техники. Её производители, по аналогии с Россией, могут повысить закупочные цены для ритейлеров. Следом за ними цены могут поднять автопроизводители и дистрибьюторы различной импортной продукции. Кроме того, ослабление тенге скажется на финансовом самочувствии казахстанской промышленности – импорт сырья и оборудования по-прежнему составляет существенную долю расходов предприятий. В результате, они будут вынуждены пойти на сокращение зарплат или увеличение стоимости продукции, что может привести к скачку инфляции и усилению неопределённости на финансовом рынке. В худшем случае это может обернуться ростом базовой ставки и ухудшением качества банковских активов. Вместе с этим ещё более актуальной станет проблема дефицита республиканского бюджета, часть статей которого предусматривает закуп импортного оборудования по различным государственным программам и выплату обязательств нацкомпаний по внешним займам. В итоге, правительство может в очередной раз пойти на увеличение гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда.