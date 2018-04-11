Что происходит с тенге?
Тенге со вторника стремительно снижается. Правительство поспешило заверить, что это "не девальвация", а глава Нацбанка призвал казахстанцев не поддаваться панике. Дмитрий Мазоренко о том, что привело к падению и к чему может привести.
Что происходит в России?
В конце прошлой недели США наложили первые санкции на российских бизнесменов и чиновников, попавших в так называемый «кремлевский список». Он состоит из 14 компаний и 24 бизнесменов и чиновников. Только за пятницу их состояние упало на $1,25 млрд. В начале этой недели первые последствия санкций ощутил российский фондовый рынок. В понедельник он пережил худший день с момента присоединения Крыма в 2014 году, потеряв за торговую сессию 820 млрд рублей капитализации. Общероссийский фондовый индекс РТС упал на 11,4%, а индекс Московской биржи – на 8,34%. Рубль снизился до 60 за доллар, а евро торговался выше 75 рублей. Во вторник рубль продолжил падение и ослаб на 2,45 рубля до 63,11 за доллар и на 3,14 рубля до 77,84 рублей за евро. В результате, с начала недели курс упал на 8,6% к доллару и на 9,1% к евро. В министерстве экономического развития и Центральном банке России уверены, что экономика страны адаптируется к санкциям и потому причин для беспокойства нет. Руководители этих ведомств заявили, что финансовой стабильности России ничего не угрожает, а новые санкции станут хорошим тестом на устойчивость для нынешней экономической системы.
Как на это реагирует Казахстан?
За последние полтора дня курс тенге ослаб на 3,5% (11,1 тенге) до 331,2 за доллар. Во вторник министр национальной экономики Тимур Сулейменов заявил, что резкое снижение тенге связан с «нервозной» ситуацией на российском финансовом рынке, но «девальвацией это назвать нельзя». По его словам, чтобы в полной мере понимать влияние российского фактора, нужно следить за происходящими там событиями, а также оценить объём взаимной торговли и инвестиций. Заместитель председателя Национального банка Алпысбай Ахметов заявил, что если посмотреть на отклонение курса тенге к другим валютам, например Бразилии и Турции, то оно может доходить до 4%. Поэтому регулятор вмешается в ситуацию только тогда, когда увидит спекулятивную активность на финансовом рынке. В среду уже председатель Нацбанка Данияр Акишев рассказал, что макроэкономические показатели Казахстана остаются стабильными: нефть торгуется по $70 за баррель, экономика продолжает расти, а ситуация с платёжным балансом (соотношением экспорта, импорта и других денежных потоков Казахстана с другими странами) – улучшаться. При стабильности мировых сырьевых рынков он оценивает последствия российских потрясений для Казахстана как «несущественные». Акишев отметил, что из-за возможного расширения санкций напряжённость на финансовом рынке России будет возрастать, что может увеличивать волатильность тенге. Однако курс, по его словам, может как слабеть, так и укрепляться. Сейчас же волатильность тенге сдерживают экспортёры, которые продают валютную выручку – за последние полтора дня они реализовали почти $1,13 млрд.
Продолжится ли падение рубля?
Российские аналитики ожидают, что падение рубля может продолжаться ещё несколько дней. «Рано говорить, что рынок прошел дно. Дальше все будет зависеть от реакции государства: поддержит ли оно попавшие под санкции компании и какими мерами (в момент, когда об этом будет объявлено, их акции могут мгновенно отскочить), будет ли отвечать на санкции и как именно», - цитирует издание The Bell аналитика Сергея Романчука из Металлинвестбанка. Возможные границы ослабления, по мнению экспертов, сейчас составляют 64-70 рублей за доллар. Более резкого снижения позволяют избежать высокие цены на нефть и продажа валютной выручки российскими экспортёрами. По словам бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, в краткосрочной перспективе они даже выиграют от удешевления рубля, что положительно скажется на платёжном балансе страны. На экономический же рост России, по его мнению, окажут довольно ограниченное влияние. Часть экспертов также указала на то, что формально нынешние санкции США не затрагивают российское государство, поэтому они не отразятся на общем экономическом положении страны и её суверенных рейтингах. В большей же степени темп её развитию будет задавать нефть, цены на которую остаются относительно устойчивыми. Впрочем, другая часть аналитиков не исключает выхода рубля за предполагаемый коридор и более серьёзных последствий для экономики. Многое, по их словам, будет зависеть от действий ЦБ России и министерства финансов. С начала года рубль укреплялся и весь этот период Минфин ежемесячно продавал по 200 млрд рублей для пополнения российского Фонда национального благосостояния. При сохранении нынешней динамики ослабления и постепенной его остановке российскому ЦБ хватит ресурсов, чтобы избежать выхода ситуации из под контроля. Но всё может сложиться и несколько иначе.
Почему в ситуации с санкциями и российской экономикой много неопределённости?
Нынешние санкции, по мнению ряда экономистов, стали самым серьёзным ударом по российской экономике за весь период противостояния с Западом. В перспективе почти весь крупный российский бизнес будет находиться под угрозой нового витка санкций. В начале апреля в Конгресс США уже был внесён законопроект, который может ограничить финансовые сделки с любыми российскими государственными облигациями, выпущенными через 180 дней после принятия санкций. Под запрет может попасть работа со многими финансовыми институтами России, включая Сбербанк и ВТБ. Принятые к сегодняшнему дню меры пока не распространяют действие санкций за пределы США. Но это, по словам аналитиков, всегда может произойти, и тогда инвесторы не смогут работать с российскими компаниями и за пределами Америки. Особенно этого нельзя исключать на фоне усиления конфронтации между Россией и США в Сирии. Ответственность за недавнюю химическую атаку в Восточной Гуте может быть возложена на режим Башара Асада и поддерживающую его Россию, что станет очередным поводом для расширения санкций. Эта гипотетическая возможность уже сдерживает желание инвесторов работать с российским бизнесом. К ухудшению ситуации могут привести и ответные действия со стороны России. Несмотря на её небольшой вклад в мировую экономику (он составляет порядка 5% глобального ВВП), противодействие может начаться на сырьевых рынках. Российские компании остаются на них одним из ключевых игроков, и какие-либо ограничения по работе с ними создают зону неопределённости для всех участников сырьевых рынков, в особенности нефтяного.
Как на всё это будет реагировать экономика Казахстана?
Если всё происходящее в России действительно лишь «нервозная» реакция финансовых рынков, то в ближайшее время можно ожидать коррекции тенге. Часть российских аналитиков допускает скорое возвращение рубля в коридор 59-62 за доллар. При таком сценарии последствия для населения и казахстанской экономики в самом деле могут оказаться незначительными. Казахстанские экономисты полагают, что ресурсов и инструментов Нацбанка достаточно, чтобы определённое время подавлять спекулятивную активность на валютном рынке. Если же санкционное противостояние продолжится, ситуация в экономике будет складываться иначе. Россия остаётся одним из ключевых торговых партнёров для Казахстана. В структуре его импорта на Россию приходится порядка 37,5% ($9-10 млрд, это самый крупный объём), а экспорта – 9,5-10% ($3,5-3,7 млрд, это третий по размеру объём). При дальнейшем падении рубля Казахстан будет вынужден ослаблять тенге, чтобы сохранить конкурентоспособность своей продукции на локальном и ряде международных рынков. В противном же случае её вытеснят российские товары, как это происходило в течение восьми месяцев 2015 года. Снижение тенге, прежде всего, скажется на покупательской способности казахстанцев. Доля импортных товаров по-прежнему занимает существенную долю в потребительской корзине: в торговом балансе на импорт приходится более 39% торговых операций. В первую очередь население может увидеть рост стоимости бытовой техники. Её производители, по аналогии с Россией, могут повысить закупочные цены для ритейлеров. Следом за ними цены могут поднять автопроизводители и дистрибьюторы различной импортной продукции. Кроме того, ослабление тенге скажется на финансовом самочувствии казахстанской промышленности – импорт сырья и оборудования по-прежнему составляет существенную долю расходов предприятий. В результате, они будут вынуждены пойти на сокращение зарплат или увеличение стоимости продукции, что может привести к скачку инфляции и усилению неопределённости на финансовом рынке. В худшем случае это может обернуться ростом базовой ставки и ухудшением качества банковских активов. Вместе с этим ещё более актуальной станет проблема дефицита республиканского бюджета, часть статей которого предусматривает закуп импортного оборудования по различным государственным программам и выплату обязательств нацкомпаний по внешним займам. В итоге, правительство может в очередной раз пойти на увеличение гарантированного и целевого трансфертов из Национального фонда.