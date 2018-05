Что такое GDPR и коснется ли регламент казахстанского бизнеса?

4

Что понимается под персональными данными?

Практическая любая информация, которая позволит идентифицировать человека, вплоть до IP-адреса, цвета волос, вероисповедания, национальности. Если есть сомнения, что относить к персональным данным, то лучше относить все, так как официальная рекомендация звучит так “personal data” should be as broadly interpreted as possible – персональные данные должны быть интерпретированы настолько широко, насколько это возможно.