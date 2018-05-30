Что такое GDPR и коснется ли регламент казахстанского бизнеса?

Пользователи со всего мира в последний месяц получали множество писем с просьбой обновить настройки подписки на самые разные рассылки. Это связано со вступлением в силу новой нормы по работе с персональными данными на территории Европейского Союза. 25 мая 2018 начал работать GDPR (General Data Protection Regulatory) - общий регламент по защите данных.



Как раньше регулировалась работа с персональными данными? Почему закон Евросоюза коснулся остального мира? На эти и другие вопросы отвечает Улан Каражигитов, менеджер по маркетингу облачных решений, Microsoft СНГ.