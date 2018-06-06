Туркестан станет областным центром, Шымкент – городом республиканского значения
5 июня депутаты маслихата Южно-Казахстанской области официально запустили процесс переноса административного центра региона из Шымкента в Туркестан. Бывший областной центр должен стать городом республиканского значения. Vласть объясняет, что потребуется для того, чтобы перенос произошел и что он повлечет за собой.
Что такое «город республиканского значения»?
В соответствии с законодательством, городу может быть придан статус «города республиканского значения» в двух случаях – когда он имеет особое государственное значение или его население достигает миллиона человек. Сейчас в Казахстане такой статус имеет Алматы, а также столица страны – Астана. В случае обретения статуса города республиканского значения он получает новые возможности – бюджет города больше не будет зависеть от области, аким города с этого момента назначается напрямую президентом страны.
Кто и когда примет решение о статусе Шыкента и переносе областного центра?
Решение об изменении статуса города, изменении границ районов и переносе областного центра относится к компетенции президента, он оформляет такое решение своим указом. Известно, что накануне к президенту с соответствующей инициативой обратились акимат и маслихат Южно-Казахстанской области. Сроки принятия решения полностью зависят от президента страны.
Почему областной центр решили перенести из Шымкента в Туркестан?
Идея объясняется тем, что Шымкент, обретя статус города республиканского значения, получит новые стимулы и возможности для развития, а перенос областного центра в Туркестан позволит активнее развивать не только этот город, но и туркестанскую и кентаускую агломерации (Кентау находится в 30 километрах от Туркестана).
Такое уже было в истории?
Областные центры в современной истории Казахстана переносили дважды. В 1997 году было принято решение упразднить сразу пять областей страны: Жезказганскую (ее объединили с Карагандинской), Семипалатинскую (объединена с Восточно-Казахстанской), Талдыкорганскую (объединена с Алматинской), Тургайскую (разделена между Костанайской и Акмолинской) и Кокшетаускую (вошла в состав Северо-Казахстанской области). В 1999 году часть районов бывшей Кокшетауской области были переданы в состав Акмолинской области, а ее областной центр был перенесен из Астаны в Кокшетау. В 2001 году административный центр Алматинской области был перенесен из Алматы в Талдыкорган.
Какие ведомства переедут из Шымкента в Туркестан?
Должны переехать все подразделения акимата Южно-Казахстанской области, областные силовые структуры, суд и прокуратура, территориальные подразделения республиканских госорганов. Речь может идти переезде нескольких тысяч чиновников, однако точные цифры неизвестны. Сам процесс переезда может растянуться на несколько лет.
Потребуется ли строительство новых объектов в Туркестане?
Наверняка. Информация об этом может содержаться в заключении республиканской комиссии, которая была сформирована для проработки вопроса о переносе областного центра и результаты работы которой пока не озвучены. Инфраструктура Туркестана соответствует городам областного значения и принять большое количество чиновников, которым предстоит переехать, она не готова.
Будут ли еще какие-то изменения в административном устройстве ЮКО?
Накануне депутаты маслихата Южно-Казахстанской области проголосовали за то, чтобы 12 сельских округов перешли из подчинения акимата Туркестана в акимат Кентау. Другое масштабное изменение в регионе касается создания новых районов. Два густонаселенных района – Мактааральский и Сарыагашский – будут разделены сразу на пять районов – Мактааральский (с центром в поселке Мырзакент). Асыкатинский (поселок Асыката), Жетысайский (с центром в городе Жетысай), Сарыагашский (центр в городе Сырагаш) и Келесский (с центром в поселке Абай). Все эти изменения также должны быть утверждены указом президента.