Туркестан станет областным центром, Шымкент – городом республиканского значения

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Такое уже было в истории?

Областные центры в современной истории Казахстана переносили дважды. В 1997 году было принято решение упразднить сразу пять областей страны: Жезказганскую (ее объединили с Карагандинской), Семипалатинскую (объединена с Восточно-Казахстанской), Талдыкорганскую (объединена с Алматинской), Тургайскую (разделена между Костанайской и Акмолинской) и Кокшетаускую (вошла в состав Северо-Казахстанской области). В 1999 году часть районов бывшей Кокшетауской области были переданы в состав Акмолинской области, а ее областной центр был перенесен из Астаны в Кокшетау. В 2001 году административный центр Алматинской области был перенесен из Алматы в Талдыкорган.