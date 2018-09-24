Что может помешать мне получить беззалоговый кредит?

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Мне срочно нужны деньги. Очень срочно. Банк может выдать мне деньги немедленно?

Рассмотрение любой кредитной заявки занимает время. Конечно, мы сейчас не говорим об ипотеке или подобном крупном займе, который требует большего количества документов. Однако, к выдаче беззалогового кредита банки относятся с такой же ответственностью. Поэтому нужно помнить, что получить деньги мгновенно вряд ли получится. Процесс согласования вашей кредитной заявки может занять несколько дней. Конечно, банки стремятся ускорять свои внутренние процессы. Так, в Банке ВТБ – партнере этого материала - решение о выдаче кредита принимают в среднем за один рабочий день. При этом в самом отделении банка вы проведете совсем немного времени.