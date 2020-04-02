Как оформить социальную выплату по потере дохода на время ЧП?

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Что делать, если Egov не работает?

В этом случае заявку можно будет оставить через Telegram-боты @kenes1414bot и @EgovKzBot – сообщалось, что они запустятся 2 апреля, однако над ними еще идет работа.

В списке услуг Telegram-бота нужно будет выбрать «Выплата 42 500 на период ЧП» и указать требуемые данные. Заявление поступает в информационную систему "Рынок труда", и там проходит проверку данных в течение 1 дня (заявления плательщиков ЕСП не проходят ее). Затем информация поступает в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в информационную систему «Е-Макет», там обработка заявления займет 1 день. Затем «Государственная корпорация «Правительство для граждан» направляет заявление в ГФСС для назначения выплаты. После того, как заявление пройдет проверку, в Telegram придет ответ о назначении социальной выплаты.

Также в Минтруда обещали еще в среду запустить отдельный сайт для заявлений на социальные выплаты, но пока он не запущен.