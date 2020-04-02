Как оформить социальную выплату по потере дохода на время ЧП?
За несколько дней после объявления о том, что государство заплатит гражданам, пострадавшим от введения чрезычайного положения, по 42 500 тенге, изменился и список получателей социальной выплаты и механизм ее получения. Минтруда заявляет, что максимально упростило процедуры и обещает их еще облегчить. Vласть собрала все, что на данный момент известно о том, как получить выплату, а также о том, какие еще меры социальной поддержки доступны для граждан в период ЧП.
Кто может получить социальные выплаты по потере дохода в размере 42 500 тенге в период ЧП?
Как пояснил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов, такие выплаты полагаются наёмным работникам малого и среднего бизнеса, которые отправлены в отпуска без сохранения зарплаты, а в карантинных городах – также работникам крупного бизнеса. Вторая категория граждан, которые могут рассчитывать на получение этих выплат – это индивидуальные предприниматели, лица, трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, самозанятые. Для этого им нужно хотя бы единожды за последний год заплатить единый совокупный платеж в фонд социального страхования, или иметь хотя бы одно отчисление в ЕНПФ.
Кому не нужно подавать заявку на получение социальной выплаты?
В четверг министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что инвалидам 1,2,3 группы, гражданам, которые оплачивали единый совокупный платеж, фрилансерам, работающим по договору гражданско-правового характера, индивидуальным предпринимателям, работающим в карантинных регионах, а также безработным, состоящим на учете в центрах занятости, выплаты будут начисляться автоматически. Для этого им будут присылать СМС-сообщения с просьбой отправить свой номер счёта, на который будет перечислена соцвыплата.
Остальным категориям граждан нужно будет подать заявку на получение соцвыплаты. Безработные граждане не могут претендовать на эту соцвыплату, но для них предусмотрены другие выплаты и меры поддержки.
Как подать заявку на социальную выплату по потере дохода?
Заявку можно оставить на портале Egov. Для этого нужно авторизоваться на портале, затем в левом нижнем углу в разделе «Сервисы» выбрать «Электронные обращения (42 500 на период ЧП)». В открывшемся окне нужно указать тип «Работник», ввести БИН/ИИН работодателя, адрес организации, указать свой номер телефона и номер банковского счета, а также даты начала и окончания отпуска. Затем - нажать «далее» и подписать заявку через СМС-пароль или ЭЦП.
Что делать, если Egov не работает?
В этом случае заявку можно будет оставить через Telegram-боты @kenes1414bot и @EgovKzBot – сообщалось, что они запустятся 2 апреля, однако над ними еще идет работа.
В списке услуг Telegram-бота нужно будет выбрать «Выплата 42 500 на период ЧП» и указать требуемые данные. Заявление поступает в информационную систему "Рынок труда", и там проходит проверку данных в течение 1 дня (заявления плательщиков ЕСП не проходят ее). Затем информация поступает в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в информационную систему «Е-Макет», там обработка заявления займет 1 день. Затем «Государственная корпорация «Правительство для граждан» направляет заявление в ГФСС для назначения выплаты. После того, как заявление пройдет проверку, в Telegram придет ответ о назначении социальной выплаты.
Также в Минтруда обещали еще в среду запустить отдельный сайт для заявлений на социальные выплаты, но пока он не запущен.
В какие сроки будет назначаться выплата?
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев говорил, что срок рассмотрения и назначения выплат будет составлять три дня.
Как быть, если вы самозанятый, но до этого не делали социальных отчислений?
Нужно заплатить единый совокупный платеж (ЕСП) и формализовать свой статус. После этого вы сможете подать заявку на ежемесячные соцвыплаты в размере 42 500 тенге.
Как заплатить ЕСП в условиях карантина?
Есть два способа оплаты: через мобильные приложения банков: Народный банк, Forte банк, Jusan банк, Сбербанк, Банк Центркредит и Kaspi банк или же через мобильное приложение Казпочты.
Второй способ оплаты – через СМС. Для этого со своего телефона нужно отправить СМС на номер 5505. Городским жителям нужно в сообщении латинскими буквами написать GORODESP и указать свой ИИН, для сельских жителей – SELOESP и указать свой ИИН. С баланса спишется необходимая сумма – для жителей города это 2 651 тенге, а для сельских жителей - 1 325,5 тенге.
В городах, где не введены жёсткие карантинные меры, оплатить ЕСП можно в отделениях банков или отделениях Казпочты.
Можно ли указать для получения выплаты чужой карточный счёт?
Нет. Необходимо указать именно свой именной счёт.
Что делать, если счёт был арестован?
Социальные выплаты должны поступить в любом случае. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поручило банкам «при выявлении факта наложения ареста или других ограничений на банковские счета клиентов, которым полагается социальная помощь, принять меры по недопущению ареста и взыскания социальной выплаты в размере 42 500 тенге».
Что делать, если нет счета и карты?
Социальные выплаты переводят только на банковский счёт, ни о каких других способах перечисления денег государственные органы не сообщали. В некоторых банках можно заранее открыть счет и оформить карту онлайн. Во многих случаях – пользоваться картой можно будет только после того, как вы заберете ее и активируете. В Алматы и столице, где введен жесткий карантин, прийти в отделение банка и забрать карту можно будет только после 5 апреля (при условии, что после этой даты заработают отделения банков).
Какие меры поддержки предусмотрены для безработных?
Для граждан, которых уволили или сократили, предусмотрена выплата из фонда социального страхования на случай потери работы. Ее размер – 40% от той зарплаты, которую вы получали до увольнения. Она будет выплачиваться в течение шести месяцев независимо от причин вашего увольнения.
Как оформить выплату по потере работы?
Для этого также нужно зарегистрироваться в качестве безработного на портале Egov. На портале нужно выбрать в списке услуг «Трудоустройство», а в этом разделе – услугу «Регистрация лиц, ищущих работу». Через три дня, если в центре занятости вам не предложат подходящих вакансий, вас зарегистрируют как безработного. С этого дня вам будет назначаться выплата по потере работы.
На какую помощь можно рассчитывать, если вы никогда не работали и не делали социальных отчислений?
В этом случае вам полагается помощь в виде продуктовых наборов. Для ее получения также следует зарегистрироваться на портале электронного правительства в качестве безработного, помощь будут распределять через местные акиматы. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев рекомендовал постепенно переходить от продуктовых наборов к перечислению денег на продукты получателям на карты.
Кто еще может получить помощь в виде продуктовых наборов?
Все дети от 6 до 18 лет в семьях, получающих АСП, взрослые и дети-инвалиды всех групп (кроме тех, кто постоянно проживает в медико-социальных учреждениях, а также родители, воспитывающие ребенка-инвалида.