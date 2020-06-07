Минздрав перестал учитывать бессимптомных пациентов в статистике заболевших по коронавирусу. Что это поменяет?
В субботу Минздрав Казахстана сообщил, что изменил подход к публикации официальной статистики о числе зараженных коронавирусом: теперь пациенты с симптомами заболевания и без них будут учитываться отдельно. Vласть объясняет, как это поменяет общую картину данных о коронавирусе в Казахстане.
Что означает решение Минздрава?
Решение фактически означает, что бессимптомные пациенты больше не будут включаться в общую статистику по числу заболевших коронавирусом в Казахстане. В этом можно убедиться, посмотрев на официальный сайт по противодействию коронавирусу в стране: сейчас на нем указана прежняя цифра числа зараженных, которая была на нем этим утром, в нее не включены бессимптомные пациенты, выявленные в последние три дня, число которых Минздрав озвучил в субботу днем.
Когда начали считать по-другому?
Из сообщения Минздрава следует, что считать статистику по-новому начали 3 июня, с этого дня пациенты без симптомов коронавируса не учитывались в общей статистике заболевших. При этом прирост заражений, по данным Минздрава, снижается с понедельника, хотя до этого был стабильно высоким две недели подряд.
Как Минздрав объяснил свое решение?
Минздрав в своем сообщении указал: "разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения". То, что статистику начали считать по-новому спустя почти три месяца после начала эпидемии ведомство никак не объяснило. Более того, глава Минздрава Елжан Биртанов проводил последнюю пресс-конференцию 4 июня, когда статистика уже считалась иначе, но он не сказал об этом ни слова. Напротив, министр вновь акцентировал внимание на большой доле бессимптомных пациентов в Казахстане.
Как учитывались бессимптомные пациенты до этого?
С 13 марта Минздрав сообщал, что учитывает всех пациентов – и с симптомами и без них – в общей статистике. Более того, до середины мая всех зараженных пациентов госпитализировали, даже если у них не было никаких симптомов. В большинство стран делали иначе – госпитализировали только тех, кто серьезно болен, остальные оставались лечиться дома. Казахстан стал использовать такую тактику только в мае, при этом во всех официальных сводках о заболевших в регионах всегда продолжали указывать, что все новые выявленные заболевшие «госпитализированы и получают лечение, согласно протоколу». Сколько пациентов на самом деле были госпитализированы, а сколько оставались дома Минздрав не уточнял.
Влияет ли решение Минздрава на общую картину по коронавирусу?
Влияет очень серьезно. За 3-6 июня Минздрав сообщил о 902 зараженных коронавирусом, проявляющих симптомы болезни. За те же дни было выявлено 1 044 бессимптомпных пациента. Таким образом, еще неделю назад Минздрав бы сообщил не о 715 выявленных заболевших, а о 1 946 – это общее число пациентов с симптомами и без них.
Статистика пациентов с симптомами коронавируса показывает прирост в 226 случаев в сутки (менее 2%), а с учетом бессимптомных - уже 486 случаев в день (более 4%).
Таким образом, то, что Минздрав неожиданно перестал учитывать бессимптомных пациентов в общей статистике, меняет картину кардинально.
Сколько в целом в Казахстане бессимптомных пациентов с коронавирусом?
В течение всех месяцев эпидемии, с 13 марта, Минздрав называл разные цифры. В своем сообщении об изменении подходов к статистике, Минздрав сообщил о том, что бессимптомных пациентов – около 60% от общего числа заболевших в Казахстане. Сравнение показателей за три дня (3-5 июня) показывает примерно равное соотношение: 715 пациентов с симптомами заражения и 687 – без них. 4 июня министр Биртанов заявлял, что среди находившихся к этому дню на лечении бессимптомные пациенты составляли 78,8%.
Где-то в мире делают так же?
К тактике не учитывать бессимптомных пациентов в общей статистике вскоре после начала эпидемии решил прибегнуть Китай, в конце мая о возможном отказе от учета бессимптомных пациентов заявляла также Россия. Казахстан, говорил в конце апреля президент Касым-Жомарт Токаев, привержен полной открытости данных о коронавирусе.
Бессимптомные пациенты не заразны?
Бессимптомный ход болезни означает лишь то, что пациенты могут не нуждаться в госпитализации, но вовсе не то, что они не заразны. Коронавирус еще продолжают изучать и ученые склоняются к тому, что некоторые бессимптомные пациенты могут быть даже «суперраспространителями вируса» - теми, кто заражает большое число людей. Большинство стран придерживается тактики домашней изоляции бессимптомных пациентов на две недели, а в случае появления у них симптомов – госпитализации.