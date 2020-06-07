Минздрав перестал учитывать бессимптомных пациентов в статистике заболевших по коронавирусу. Что это поменяет?

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Влияет ли решение Минздрава на общую картину по коронавирусу?

Влияет очень серьезно. За 3-6 июня Минздрав сообщил о 902 зараженных коронавирусом, проявляющих симптомы болезни. За те же дни было выявлено 1 044 бессимптомпных пациента. Таким образом, еще неделю назад Минздрав бы сообщил не о 715 выявленных заболевших, а о 1 946 – это общее число пациентов с симптомами и без них.

Статистика пациентов с симптомами коронавируса показывает прирост в 226 случаев в сутки (менее 2%), а с учетом бессимптомных - уже 486 случаев в день (более 4%).

Таким образом, то, что Минздрав неожиданно перестал учитывать бессимптомных пациентов в общей статистике, меняет картину кардинально.