Выявляемость коронавируса среди контактных увеличилась на 35% – Биртанов

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане выросло до 12 124 случаев, 52% больных уже вылечились. При этом выявляемость среди контактных лиц выросла на 35%, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Мы видим рост, в том числе и симптомных пациентов с признаками острой респираторной инфекции – в 2,5 раза увеличилось за прошлую неделю. Рост среди бессимптомных лиц, которые мы проводим с профилактическими обследованиями, – на 5%. Что характерно, на 35% увеличилась выявляемость среди контактных лиц, что подтверждает то, что контакты являются основной причиной передачи инфекции», - заявил Биртанов.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 12 тыс. 124 зараженных больных, из них подавляющее большинство – 77% – с легким бессимптомным течением. Вылечились от COVID-19 52% пациентов.

«Сейчас на лечении находятся 5 тыс. 836 человек. Из них 59 находятся в тяжелом состоянии, это 1%. Порядка 10% со среднетяжелыми проявлениями болезни и 10% с легкими проявлениями болезни. Оставшиеся 78,8% – это 4,5 тыс. человек – бессимптомные», - сообщил глава Минздрава, отметив, что 70% бессимптомных больных в основном выздоравливают самостоятельно, а у 30% наблюдается ухудшение состояния.