Как будут проходить выборы в мажилис и маслихаты?
19 марта Казахстан выберет депутатов мажилиса и маслихатов - эти выборы завершат избирательный цикл, начавшийся в прошлом году с выборов президента. Голосование пройдет по новым правилам, которые предусматривают изменения в Конституцию, принятые в прошлом году. Власть объясняет, как будут проходить выборы.
Как будет сформирован мажилис?
После прошлогодних изменений в Конституцию мажилис теперь состоит из 98 депутатов (было 107), 69 из них будет выбрано по партийным спискам и 29 - по одномандатным округам.
Какие партии могут выдвинуть свои партийные списки в мажилис и как они это должны сделать?
Выдвинуть свои партийные списки на выборах в мажилис имеют право все официально зарегистрированные политические партии. Сейчас таких партий семь: правящая партия “Аманат”, “Ак жол”, Народная партия Казахстана, “Ауыл”, Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана, “Байтак” и Respublica. В Центризбиркоме сообщили, что еще две партии проходят сейчас регистрацию в Минюсте и теоретически могут успеть выдвинуть своих кандидатов по партспискам.
Для выдвижения своего списка партиям необходимо провести предвыборный съезд, а потом сдать пакет документов в Центризбирком для каждого кандидата из списка.
Партии имеют также право выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но один и тот же кандидат не может быть выдвинут и в партсписке и в одномандатном округе.
Как сформированы одномандатные округа?
Количество округов - 29 - определено из требования формировать мажилис на 30% по одномандатным округам, а на 70% - по партийным спискам. При этом округа сформированы, исходя из численности населения регионов. Один округ не может выходить за пределы одного региона, поэтому и самый маленький регион в стране - Улытауская область (220 тысяч жителей) и Кызылординская область (832,5 тыс. жителей) получат в мажилисе по одному депутату.
В Алматы и Туркестанской области будет избрано таким образом по три депутата мажилиса, в Астане, Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях – по два депутата, в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях – по одному депутату.
Кто может выдвигать кандидатуру в одномандатном округе на выборах в мажилис?
Своих кандидатов могут выдвигать политические партии, общественные объединения, кандидатами могут также стать самовыдвиженцы. Кандидатом может стать гражданин Казахстана старше 25 лет, проживающий на территории страны 10 лет, без судимости или с погашенной судимостью на момент участия в выборах.
Самовыдвиженцам необходимо подать заявление о намерении баллотироваться, представить биографию кандидата, а после установления соответствия требования - сдать справка о декларировании доходов (своих и супруга/супруги) и подтверждение внесения избирательного взноса. Избирательный взнос на этих выборах составит 1 050 000 тенге - 15 минимальных зарплат.
Когда начинается и заканчивается выдвижение и регистрация кандидатов?
Выдвижение кандидатов началось 20 января и завершится 8 февраля. Регистрация кандидатов будет продолжаться до 18 февраля. На следующий день начнется предвыборная агитация.
Выходит, что кандидатов в одномандатных округах может быть сколько угодно?
Да, никаких ограничений по числу кандидатов нет, законодательство требует только, чтобы их было не меньше двух (в противном случае срок выдвижения и регистрации кандидатов будет продлен). В одном округе могут выдвинуть свои кандидатуры и десять и пятьдесят кандидатов. Для победы кандидату нужно набрать простое большинство голосов.
Будет ли в бюллетенях графа “Против всех”?
Да, графа “против всех” будет во всех бюллетенях. Результаты этого голосования будут учитываться, как и на любых других выборах.
Как казахстанцы будут выбирать депутатов маслихатов?
Одновременно с выборами в мажилис 19 марта пройдут выборы в маслихаты Половина депутатов маслихатов областей, Алматы, Шымкента и Астаны будет избрана по партийным спискам, оставшаяся половина – по одномандатным округам. Здесь также могут принять участие и политпартии и самовыдвиженцы. При этом кандидатом в депутаты маслихата может быть любой гражданин Казахстана старше 20 лет.
Депутаты маслихатов районов и городов областного значения будут избраны полностью по одномандатным округам.
Какие партии могут выдвинуть свои партсписки на выборах в маслихаты?
Для выдвижения своих кандидатов партиям нужно иметь зарегистрированный филиал в регионе. Такие филиалы сформированы во всех регионах у пяти старых политпартий, две новые - “Байтак” и Respublica смогут выдвинуть своих кандидатов не везде.
Сколько бюллетеней в итоге получит избиратель на выборах 19 марта?
Жители Алматы, Астаны и Шымкента - по четыре бюллетеня: два на выборах в мажилис (партсписки и кандидаты по одномандатным округам), два - на выборах в маслихат (тот же принцип).
Во всех остальных местах бюллетеней будет пять, поскольку жителям предстоит также выбрать депутатов районных и городских маслихатов, где голосование будет проходить в одномандатных округах. В Алматы, Астане и Шымкенте, несмотря на их размеры, есть только городские маслихаты, но нет районных.
Что изменится на выборах для наблюдателей?
Изменения существенные - власти с прошлого года ужесточают законодательство и требования к наблюдателям. Теперь наблюдателям нужно пройти аккредитацию в Центризбиркоме. Для этого потребуется предоставить в ЦИК заявление по установленной форме и выписку из устава, подтверждающую право наблюдать за выборами. Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней, аккредитация выдается на год.
Когда станут известны результаты выборов?
В Казахстане, как и раньше, не существует электронной системы подсчета бюллетеней, поэтому считать их будут вручную, а оглашать предварительные итоги ЦИК, вероятно, будет как и всегда - на следующий день после выборов. Насколько подробные данные будут опубликованы - неизвестно, требований к ЦИК в законодательстве по этому поводу нет.