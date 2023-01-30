Как будут проходить выборы в мажилис и маслихаты?

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Какие партии могут выдвинуть свои партийные списки в мажилис и как они это должны сделать?

Выдвинуть свои партийные списки на выборах в мажилис имеют право все официально зарегистрированные политические партии. Сейчас таких партий семь: правящая партия “Аманат”, “Ак жол”, Народная партия Казахстана, “Ауыл”, Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана, “Байтак” и Respublica. В Центризбиркоме сообщили, что еще две партии проходят сейчас регистрацию в Минюсте и теоретически могут успеть выдвинуть своих кандидатов по партспискам.

Для выдвижения своего списка партиям необходимо провести предвыборный съезд, а потом сдать пакет документов в Центризбирком для каждого кандидата из списка.

Партии имеют также право выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах, но один и тот же кандидат не может быть выдвинут и в партсписке и в одномандатном округе.