Всё, что надо знать о кори
С начала года в Казахстане произошло более 17 тысяч случаев кори, что уже больше, чем в предыдущую вспышку в 2018-2019 годах, когда заболевших в стране было 13 тысяч. При этом тогда это была одна из 10 самых крупных вспышек в мире. Нынешняя вспышка кори обещает быть еще более опасной, так как в осенне-зимний сезон корь достигает своего пика и скорее всего ситуация будет ухудшаться. Власть попросила вирусолога Асель Мусабекову ответить на самые важные вопросы о кори.
Симптомы
Инкубационный период без симптомов может длиться от 7 до 21 дня, в среднем он занимает две недели. Затем слезятся глаза, появляется насморк, кашель и температура. Этот период схож со многими простудными заболеваниями. После примерно в течение четырех дней температура тела повышается, может достигать 40-41 градусов и во рту, на внутренней стороне щеки появляются бело-серые пятна Коплика. Возникают они примерно у 70% пациентов. Следом появляется сыпь, у которой есть характерная особенность: она распространяется сверху вниз и таким же образом исчезает. Появляется она на лице, пятна при нажатии сначала исчезают, а затем уже через 3-4 дня становятся темнее и со временем спускаются по всему телу, после чего отшелушиваются.
На основе этих признаков можно поставить диагноз. Но иногда, если симптомы не так характерны, может потребоваться лабораторное подтверждение.
Почему корь так опасна
Есть четыре причины.
Первая: корь очень заразна. Это значит, что не нужен прямой контакт с больным, достаточно посидеть в очереди в одном коридоре и вероятность заразиться будет практически 100 процентов. Кроме того, вирус остается в воздухе два часа после того, как человек вышел из помещения. При этом человек может быть заразен за четыре дня до появления симптомов и таким образом не знать, что он уже опасен для других. Именно поэтому в обществе уровень коллективного иммунитета должен достигать 95%.
Вторая: корь ведет к серьезным осложнениям. Каждый четвертый заболевший встретится с одним из осложнений: отитом, бронхитом, пневмонией, энцефалитом, глухотой, психическими расстройствами. Каждый четвертый больной должен быть госпитализирован. Один из тысячи заболевших умирает даже в развитых странах при самом лучшем уходе.
Третья: опасность отдаленных последствий. Одно из самых грозных проявлений кори – подострый склерозирующий панэнцефалит. Он может возникнуть через 2-10 лет после перенесенного заболевания, даже если ребенок переболел легко. Его частота: 1 на 2 500 случаев. Если заболевание корью возникает в возрасте до 5 лет, то статистика – 1 на 1300. А если заболевает ребенок в возрасте до года, то частота этого страшного осложнения еще больше: 1 к 600. Подострый склерозирующий панэнцефалит приводит к судорогам, изменению поведения, постепенному параличу и полной остановке когнитивных функций. Это осложнение является неизлечимым, по сути человек медленно и мучительно умирает.
Четвертая: корь стирает иммунную память. Этот хитрый вирус делает так, что наш иммунитет на несколько месяцев забывает все инфекции, с которыми он был знаком. Ребенку нужно будет заново переболеть всеми ОРВИ и поставить все прививки. Именно поэтому дети после перенесенной кори могут умереть не от самой болезни, а от других инфекций.
Какие группы риска по осложнениям от кори
Есть 4 группы риска, у которых наиболее часто происходят осложнения.
Первая: люди с иммуносупрессией или иммунодефицитом. Сюда входят: первичные иммунодефициты (врожденные), вторичные, такие как наличие ВИЧ-инфекции, получение определенной терапии, например, химиотерапии при онкологических заболеваниях или иммуносупрессивной терапии при аутоиммунных заболеваниях.
Здесь стоит вспомнить, что при прошлой вспышке в 2018-2019 годах корь попала в онкологическое детское отделение в Алматы и тогда умерли дети, которые практически победили рак, но умерли от кори, потому что их нельзя было вакцинировать либо они потеряли иммунитет.
Вторая группа риска – люди, у которых дефицит питания, в частности, у кого есть дефицит витамина А.
Третья группа: беременные женщины. У них увеличивается риск преждевременных родов, осложнений для плода, низкого веса при родах и смертности во время беременности.
Четвертая группа: дети до 5 лет и люди старше 65 лет.
Есть ли лекарство от кори
Специфического лекарственного средства от кори не существует, как и для большинства вирусов. Лечение в основном симптоматическое. Единственной общей рекомендацией является прием витамина А сразу же после постановки диагноза, а также на следующий день. Этот витамин дается в определенной дозировке, которая соответствует возрасту заболевшего и служит для предупреждения осложнений.
В остальном высокая температура как обычно лечится жаропонижающим и остальное зависит от проявлений и осложнений. Если во время заболевания происходят вторичные бактериальные осложнения, тогда необходим прием антибиотиков. Просто так антибиотики не принимаются. Нет никакого смысла в том, чтобы принимать их профилактически. Что касается противовирусных средств, таких как рибавирин и интерферон, исследования показали, что нет положительного эффекта, за исключением незначительного сокращения длительности болезни. Но если учесть, что эти препараты имеют серьезные побочные эффекты, их использование может применяться только в очень тяжелых случаях.
Как защититься от кори
Единственный способ – вакцинация. При этом используется живая вакцина. В нашей стране закупается комбинированная вакцина от кори, паротита и краснухи (КПК), которая содержит живые, ослабленные вирусы этих трех болезней. Эта вакцина индийского производства используется более чем в 78 странах. Она преквалифицирована (одобрена) ВОЗ, это значит, что нет никаких вопросов к ее качеству. Другой опцией является бельгийская вакцина «Приорикс», однако наша страна ее не закупает.
На мой взгляд, между двумя этими вакцинами нет существенной разницы по качеству. Обе качественны и широко используются. Единственная разница состоит в штаммах вируса, которые используются и в типах клеток, на которых выращиваются эти ослабленные вирусы. В методе очистки и в качестве других ингредиентов нет существенной разницы.
Что делать, если непривитый имел контакт с больным корью
В течение 72 часов после контакта с источником инфекции можно ввести вакцину, которая будет эффективна для того, чтобы предотвратить осложнения: инкубационный период вакцины короче, чем инкубационный период дикого вируса.
Противопоказания к вакцинации
Беременные женщины и люди с иммунодефицитом, иммуносупрессией, однако ВИЧ пациенты, у которых не наблюдается иммунодефицит, должны обязательно прививаться от кори. Противопоказанием является непереносимость конкретных компонентов вакцины.
Можно ли прививаться людям с аллергией на яичный белок
Да, можно. Вакцинные вирусы в составе КПК выращиваются на клетках, взятых из куриц. Из-за этого со стороны врачей есть некоторая осторожность и часто выписывается ложный медотвод детям с аллергией на яйца. Однако многочисленные исследования показали, что даже тяжелая аллергия в виде отека Квинке, в виде анафилаксии на яйца не является противопоказанием, ничего не происходит при вакцинации вакциной КПК, так как клетки тщательно отфильтровываются при очистке.
Почему существует только живая вакцина от кори
Неживая, классическая инактивированная формалином вакцина от кори существовала в 60-х годах и даже использовалась в США с 1963 по 1967 годы, но она давала краткосрочный иммунитет, который нужно было обновлять. Во-вторых, антитела, которые возникали после вакцинации этой инактивированной вакциной, были неправильно сформированы и таким образом они могли даже ухудшать течение болезни при заболевании, а не защищать от нее. Именно поэтому сейчас мы используем только живую вакцину от кори.
Побочные эффекты после введения вакцины
Они немного отсроченные. В основном возникают на 7-14 день после вакцинации. И могут проявлять себя как миниинфекция: небольшая сыпь, температура, небольшие симптомы свинки или краснухи, в частности, припухание слюнных желез, всё это является нормой. Если какие-то из побочных эффектов длятся более трех дней, то нужно обратиться к врачу.
Когда нужно вакцинироваться
По национальному календарю прививка от кори ставится два раза: в год и в шесть лет. Эффективность одной дозы, полученной в возрасте года, равна 94%. Вторая доза нужна для того, чтобы компенсировать оставшиеся 6%. Сейчас эти правила немного меняются из-за вспышки. Вакцинация теперь возможна в возрасте начиная от 6 месяцев. Однако до года эффективность вакцины не является оптимальной. Это значит, что ребенку в возрасте от 6 месяцев можно поставить вакцину от кори, краснухи и паротита, она будет для него безопасна при отсутствии противопоказаний. Однако она может быть не оптимальной эффективности. Поэтому мы ребенка на всякий случай защищаем в возрасте от 6 месяцев до года, а в год мы все равно ставим первую дозу. Таким образом доза от 6 месяцев до года является дополнительной, нулевой дозой и не заменяет вакцину, которую нужно поставить в год.
Что касается взрослых людей: вы должны знать, привиты ли вы от кори и какое количество прививок вы получили. Каждый человек должен получить две прививки. Если вы не знаете, получили ли вы их, то лучше привиться. Если вы привиты одной, то нужно получить вторую.
Мне в детстве поставили две прививки. А сейчас мне 30-40 лет, нужна ли мне ревакцинация?
Нет, не нужна. Вакцина КПК дает пожизненный иммунитет после того, как вы получили две прививки.
Если есть антитела к кори в крови, нужно ли мне прививаться?
Если в крови есть антитела к кори, но вы не знаете сколько доз вы получили, вы можете получить дополнительно одну прививку.
Нужно ли прививаться от кори каждые 10 лет?
Нет.
Взрослых прививают бесплатно?
Да, в поликлинике.
Как привиться взрослому человеку, у которого нет ни одной прививки от кори
Ему нужно получить две дозы с минимальным интервалом в один месяц.
Почему в Казахстане такая крупная вспышка?
Причин несколько.
Первая: люди все чаще стали отказываться от вакцин. На первом месте здесь личные убеждения, на втором – религиозные. Есть специальная брошюра «Мировые религии и вакцины», в которой мы рассказываем о том, что ни одна религия не запрещает вакцинацию и поощряет всяческую заботу о своем здоровье. Отказы от вакцинации связаны с недоверием к вакцинам.
Вторая причина: политическая ситуация, в которой мы находимся. 95% людей должны быть привиты для того, чтобы не произошло вспышки, однако наше государство не видит некоторых детей, в частности, переселенцев, детей мигрантов, на них не закупаются вакцины, их статус вакцинации не контролируется. Таким образом мы не можем посчитать реальный охват вакцинации от кори.
Третья причина: проблемы с закупом. Весной этого года родители сообщали мне об отсутствии вакцин КПК во многих поликлиниках. Как раз тогда начали появляться первые случаи кори. Проблемы с закупками происходят, потому что наша система закупок неоптимальна для подобного рода закупа. Она рассчитана на детей, которые по возрасту приходят по календарю прививаться. Она не учитывает внутреннюю и внешнюю миграцию, не учитывает количество детей, которые хотят нагонять календарь. Иногда возникают проблемы с поставками. Отсутствие вакцины также является причиной того, что некоторые дети не были привиты по графику.
И четвертая главная причина вспышки: ложные медотводы. В нашей стране регистрируется больше 200 тысяч временных медотводов в год. Это огромное количество при условии, что в год рождается около 300 тысяч детей. Исследование ЮНИСЕФ в 2022 году показало, что по мнению самих медработников около 80% этих временных медотводов ложные. Сюда входят ДЦП, синдром Дауна, анемия (важно, что показанием для медотвода является только тяжелая анемия с гемоглобином ниже 70), сюда входят псевдодиагнозы: внутричерепное давление ВСД и т.д. Причины ложных медотводов - это низкий уровень знаний у медработников, страх ответственности за побочные проявления, непонимание опасности вакциноуправляемых инфекций. Все это привело к нынешней вспышке.