Всё, что надо знать о кори

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Почему корь так опасна

Есть четыре причины.

Первая: корь очень заразна. Это значит, что не нужен прямой контакт с больным, достаточно посидеть в очереди в одном коридоре и вероятность заразиться будет практически 100 процентов. Кроме того, вирус остается в воздухе два часа после того, как человек вышел из помещения. При этом человек может быть заразен за четыре дня до появления симптомов и таким образом не знать, что он уже опасен для других. Именно поэтому в обществе уровень коллективного иммунитета должен достигать 95%.

Вторая: корь ведет к серьезным осложнениям. Каждый четвертый заболевший встретится с одним из осложнений: отитом, бронхитом, пневмонией, энцефалитом, глухотой, психическими расстройствами. Каждый четвертый больной должен быть госпитализирован. Один из тысячи заболевших умирает даже в развитых странах при самом лучшем уходе.

Третья: опасность отдаленных последствий. Одно из самых грозных проявлений кори – подострый склерозирующий панэнцефалит. Он может возникнуть через 2-10 лет после перенесенного заболевания, даже если ребенок переболел легко. Его частота: 1 на 2 500 случаев. Если заболевание корью возникает в возрасте до 5 лет, то статистика – 1 на 1300. А если заболевает ребенок в возрасте до года, то частота этого страшного осложнения еще больше: 1 к 600. Подострый склерозирующий панэнцефалит приводит к судорогам, изменению поведения, постепенному параличу и полной остановке когнитивных функций. Это осложнение является неизлечимым, по сути человек медленно и мучительно умирает.

Четвертая: корь стирает иммунную память. Этот хитрый вирус делает так, что наш иммунитет на несколько месяцев забывает все инфекции, с которыми он был знаком. Ребенку нужно будет заново переболеть всеми ОРВИ и поставить все прививки. Именно поэтому дети после перенесенной кори могут умереть не от самой болезни, а от других инфекций.