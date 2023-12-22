Всё о сдаче декларации об активах и обязательствах в 2024 году
С 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах в обязательном порядке должны будут подавать предприниматели и их супруги, при этом размер бизнеса значения не имеет. Под всеобщее декларирование подпадают и индивидуальные предприниматели и руководители компаний. Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова специально для Власти рассказывает о всех тонкостях декларации: как и где её сдавать, что нужно отражать в документах и что будет, если забыть указать имеющиеся активы.
Важное пояснение
Абсолютно вся информация - по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Если вы открыли ИП 1 января 2024 года, вы не попадаете под информацию в этой статье. Если вы вышли замуж 10 марта 2024 года за директора ТОО, вы не попадаете под информацию в этой статье и так далее.
Если вы продали квартиру в Турции в апреле 2024 года, но она была у вас по состоянию на 31 декабря 2023 года, вы ее отражаете, даже если саму декларацию вы сдаете только в сентябре 2024 года.
При заполнении декларации важно выбрать 2024 год, даже если данные в ней предоставляются по состоянию на 31 декабря 2023 года. Где логика? Никто не знает, но технически реализовано именно так. Поэтому, чтобы ничего не пересдавать, укажите верный период.
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Кто должен сдавать декларацию с 2024 года?
Индивидуальные предприниматели и их супруги
Владельцы ТОО и их супруги
Руководители ТОО и их супруги
Руководители общественных фондов и их супруги
Руководители религиозных объединений и их супруги
Я купила акции через брокера, я должна сдавать декларацию?
Нет. Розничные инвесторы, которые купили акции не являются участниками юрлица, поэтому не попадают под третью волну декларирования.
Индивидуальный предприниматель - не гражданин Казахстана, должен ли он сдавать декларацию?
Да, и его супруга тоже, даже если она гражданка другой страны.
Если ИП приостановлено, нужно сдавать декларацию?
Да
Если ИП на стадии ликвидации, нужно сдавать?
Да, если по состоянию на 31 декабря ИП не ликвидировано.
Если ТОО бездействующее, нужно сдавать декларацию?
Да.
ТОО на стадии ликвидации, нужно сдавать декларацию?
Да, если оно не ликвидировано по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Если директор ТОО - нерезидент, он должен сдавать декларацию?
Да, и его супруга тоже. Даже если его супруга никогда не была в Казахстане и у нее нет ИИН.
Ей нужно будет получить ИИН и сдать декларацию?
Да, всё верно.
Если учредитель ТОО - гражданин Китая, но никогда в Казахстане не был, он должен сдавать декларацию?
Да.
Я директор ТОО, у нас с мужем гражданский брак, он должен сдавать декларацию?
Нет, это касается супругов, находящихся в зарегистрированном браке.
Какую сумму наличными можно задекларировать?
До 34 500 000 тенге (10 000 МРП)
А если у меня больше наличных?
Лучше внести излишки на банковские счета. Можно иметь больше налички, но задекларировать нельзя. Потом вы не сможете доказать, что у вас эти деньги были. Поэтому лучше внести их на банковский счет.
Нужно ли декларировать недвижимость за рубежом?
Да, указав вид имущества, код страны, его кадастровый номер и адрес.
Что относится к зарубежной недвижимости?
Земельный участок, дом, гараж, дача, квартира, офис, парковочное место в крытом паркинге, коммерческое здание, сооружение, воздушное судно, морское судно, судно внутреннего водного плавания «река-море» и другое недвижимое имущество.
Нужно ли декларировать казахстанскую недвижимость?
Нет, информация по ней есть в базе данных.
Если я купила недвижимость как дольщик и еще не получила на нее документы, ее надо декларировать?
Да, указав идентификационный номер застройщика (по зарубежным застройщикам аналог нашего БИН), его наименование, код страны, адрес недвижимости, код валюты и сумму, которую вы уже внесли по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Надо декларировать долевое участие и в Казахстане и за рубежом?
Да.
Если я купила квартиру за рубежом на свое имя, но я замужем, мужу нужно указывать ее в своей декларации тоже?
Да, вы оба указываете.
Если я купила недвижимость как дольщик за рубежом и еще не получила на нее документы, ее надо декларировать?
Да.
Нужно ли декларировать зарубежное транспортное средство?
Да, указав вид транспорта, марку/модель, код страны, VIN- код и госномер.
Что относится к зарубежным транспортным средствам?
Легковой автомобиль, мотоцикл, грузовая машина.
Если у меня есть деньги на зарубежной карте, их нужно декларировать?
Да, если сумма на карте превышает 3 450 000 тенге (1 000 МРП).
Какая сумма подлежит декларированию по зарубежным счетам?
3 450 000 тенге (1 000 МРП) в совокупности по состоянию на 31 декабря 2023 года. Если, например, у вас два счета, на российской карте 2 миллиона в тенговом эквиваленте, а в стамбульском банке 1,5 миллиона в тенговом эквиваленте, то в совокупности у вас сумма больше 3 450 000 тенге, поэтому вы указываете обе суммы в декларации.
В какой валюте указывать остатки на счетах?
В валюте счета. Доллары США, евро, юани, фунты и так далее.
Какие счета считаются зарубежными?
Любые счета в иностранных банках. Карты, текущие счета, сберегательные. В любой стране, кроме Казахстана.
Какую информацию нужно указать по зарубежным счетам?
SWIFT банка, наименование банка, код страны, код валюты, сумму.
Я владею долей в зарубежном ТОО. Мне нужно сдавать декларацию?
Да, указав идентификационный номер юрлица (аналог нашего БИН), его наименование, код страны и размер владения в процентах.
Надо ли декларировать инвестиционное золото?
Да, указав его вес, код страны, код валюты и его стоимость его приобретения. Если купили 10 лет назад, надо вспомнить стоимость или обратиться в банк, в котором покупали, они подскажут.
Надо ли декларировать акции?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Нужно указать количество акций, цену приобретения одной акции, код страны и код валюты.
Надо ли декларировать облигации?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Необходимо указать количество облигаций, цену приобретения одной облигации, код страны и код валюты.
Надо ли декларировать ПФИ (производные финансовые инструменты)?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Нужно указать количество ПФИ, цену приобретения одного ПФИ, код страны и код валюты.
Нужно ли декларировать свободные деньги на брокерских счетах?
Нет, ни на казахстанских, ни на зарубежных.
Надо ли декларировать цифровые активы?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Вы должны указать количество активов, цену приобретения одного актива, код страны и код валюты.
Криптовалюта является цифровым активом?
Да, её нужно отражать в декларации.
Надо ли декларировать биржевые ноты, купленные через Tabys?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Нужно указать количество нот, цену приобретения одной ноты, код страны и код валюты.
Надо ли декларировать паи в ПИФ?
Да, и казахстанские, и зарубежные. Необходимо указать количество принадлежащих паев, номинальную стоимость пая за единицу, код страны и код валюты.
Надо ли декларировать интеллектуальную собственность авторского права?
Да, как казахстанскую, так и зарубежную. Укажите вид объекта интеллектуальной собственности, номер патента, код страны и дату регистрации права.
Что относится к интеллектуальной собственности авторского права?
Товарные знаки, программы, приложения, книги и другое.
Какое еще имущество необходимо задекларировать?
По желанию, любое имущество в Казахстане и за рубежом, стоимость которого превышает 3 450 000 тенге. Например, ювелирные изделия, картины, брендовые сумки, телевизор, стол из красного дерева, стерео-система и т.д.
Нужно ли отражать дебиторскую задолженность?
Да, как казахстанскую, так и зарубежную. Указав идентификационный номер вашего должника (ИИН/БИН, а для иностранцев аналог ИИН/БИН), ФИО или наименование юрлица, код валюты, код страны должника, и сумму долга.
Что такое дебиторская задолженность?
Это когда вам должны деньги или имущество. Например, вы заплатили аванс на покупку автомобиля в дилерском центре в размере 3 000 000 тенге, вам нужно будет зарегистрировать договор между вами и дилерским центром у нотариуса и указать сумму аванса в декларации. Даже если 10 000 тенге задаток оставили, надо регистрировать договор у нотариуса и указывать сумму в декларации. Налоговая не указала нижний предел по таким суммам, так что подразумевается любая сумма.
Дебиторская задолженность должна быть подтверждена договором?
Да, и не простым, а нотариально заверенным. Причем необходимо иметь не просто копию договора, заверенную нотариусом, а оригинал договора должен быть удостоверен/засвидетельствован нотариусом.
Нужно ли отражать кредиторскую задолженность?
Да, как казахстанскую, так и зарубежную. Нужно указать идентификационный номер вашего кредитора (ИИН/БИН, а для иностранцев аналог ИИН/БИН), ФИО или наименование юрлица, код валюты, код страны должника и сумму долга.
Что такое кредиторская задолженность?
Это когда вы должны деньги. Например, вы взяли в долг у коллеги 500 000 тенге. Вам нужно будет составить договор между вами и коллегой у нотариуса и указать сумму долга в декларации. Даже если вывзяли в долг 50 000 тенге, вам нужно обратиться к нотариусу. Налоговая не указала нижний предел по таким суммам.
Нужно ли декларировать долги перед МФО, МКО и банками?
Нет.
Нужно ли декларировать долги перед застройщиком, если квартиру купили у него в рассрочку?
Да, нотариально заверив договор.
Надо ли указывать имущество, которое было передано в доверительное управление?
Да, указав наименование имущества, идентификационный номер имущества, идентификационный номер ИИН/БИН доверительного управляющего, дату начала доверительного управления и дату окончания доверительного управления.
До какого числа можно сдать декларацию в электронном варианте?
До 15 сентября 2024 года
До какого числа можно сдать декларацию в бумажном варианте?
До 15 июля 2024 года
Как заполнить декларацию в электронном виде?
Через кабинет налогоплательщика по ссылке
Через портал e-gov по ссылке
Через мобильное приложение e-Salyq azamat (ссылка для iOS, ссылка для Android)
Куда отнести бумажный вариант декларации?
В органы государственных доходов (в народе “налоговая”) или в НАО Корпорация для граждан (в народе ЦОН).
Что будет, если не сдать декларацию?
Составят протокол об административном правонарушении. Первый раз выпишут предупреждение, за второе нарушение в течение года штраф в размере 15 МРП.
Что будет, если я забуду указать какие-то данные в декларации?
Можно будет сдать дополнительную декларацию в течение 3-х лет.
Что произойдет, если налоговая найдет имущество, которое не указано в декларации?
Она отправит уведомление и даст 30 рабочих дней на самостоятельную сдачу дополнительной декларации.
Будет ли налоговая штрафовать, если я по уведомлению внесу дополнительные данные?
Да, штраф за указание неполных сведений 3 МРП.
Узнает ли налоговая о зарубежных счетах и активах, если их скрыть?
Да, узнает. Благодаря CRS (common reporting standard), автообмену налоговой информацией между странами. На сегодня обмен данными происходит между между 120 странами и каждый год их количество растет.
Будет ли налоговая проверять откуда у меня деньги на декларируемые активы?
Имеет право, но не обязана.
Если я задекларирую имущество и не смогу подтвердить его покупку прошлыми официальными доходами, меня заставят задним числом платить налог?
Имеют право, но не обязаны.