Всё о сдаче декларации об активах и обязательствах в 2024 году

С 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах в обязательном порядке должны будут подавать предприниматели и их супруги, при этом размер бизнеса значения не имеет. Под всеобщее декларирование подпадают и индивидуальные предприниматели и руководители компаний. Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова специально для Власти рассказывает о всех тонкостях декларации: как и где её сдавать, что нужно отражать в документах и что будет, если забыть указать имеющиеся активы.

Важное пояснение

Абсолютно вся информация - по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Если вы открыли ИП 1 января 2024 года, вы не попадаете под информацию в этой статье. Если вы вышли замуж 10 марта 2024 года за директора ТОО, вы не попадаете под информацию в этой статье и так далее.

Если вы продали квартиру в Турции в апреле 2024 года, но она была у вас по состоянию на 31 декабря 2023 года, вы ее отражаете, даже если саму декларацию вы сдаете только в сентябре 2024 года.

При заполнении декларации важно выбрать 2024 год, даже если данные в ней предоставляются по состоянию на 31 декабря 2023 года. Где логика? Никто не знает, но технически реализовано именно так. Поэтому, чтобы ничего не пересдавать, укажите верный период.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос, вы можете задать его напрямую Асель Аульбековой через её Instagram.

