Перевод часов: что нужно делать

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Как обновить время на телефоне

Если у вас телефон подключен к интернету и включено автоматическое определение времени, то время поменяется автоматически и вам ничего не надо делать. При этом некоторые сотовые операторы предупредили своих абонентов в том, что “возможно прерывание работы некоторых мобильных сервисов”.

Если телефон не подключен к интернету, то на Android:

1. Откройте Настройки > Система > Дата и время. 2. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. 3. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.

На iOS (iPhone и iPad) 1. Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. 2. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. 3. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.