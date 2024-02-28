Перевод часов: что нужно делать
В ночь с 29 февраля на 1 марта большая часть Казахстана переведет стрелки часов на час назад. После этого весь Казахстан будет находиться в одном часовом поясе UTC+5. Сейчас страна живет в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Рассказываем о том, как будет происходить переход на новое время, кого это коснется и на что следует обратить внимание.
Кто переводит часы
Астана
Алматы
Шымкент
Акмолинская область
Алматинская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
Восточно-Казахстанская область
область Абай
область Жетысу
область Улытау
Не переводят часы
Актюбинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Как обновить время на телефоне
Если у вас телефон подключен к интернету и включено автоматическое определение времени, то время поменяется автоматически и вам ничего не надо делать. При этом некоторые сотовые операторы предупредили своих абонентов в том, что “возможно прерывание работы некоторых мобильных сервисов”.
Если телефон не подключен к интернету, то на Android:
1. Откройте Настройки > Система > Дата и время. 2. Включите Автоматическое определение даты и времени и Автоматический часовой пояс. 3. Если автоматическая настройка не работает, отключите эти опции и установите дату, время и часовой пояс вручную.
На iOS (iPhone и iPad) 1. Зайдите в Настройки > Основные > Дата и время. 2. Включите Автоматически для опции Настройка даты и времени. 3. При необходимости отключите эту опцию и вручную установите правильное время и дату.
Как обновить время на компьютере
Windows 1. Откройте «Панель управления» > Часы и регион > Дата и время. 2. Перейдите во вкладку «Время в Интернете» и нажмите на «Изменить» параметры. 3. Убедитесь, что активирована опция «Синхронизировать» с Интернет-временем и нажмите «Обновить сейчас». 4. Если автоматическое обновление не работает, перейдите на вкладку Дата и время, нажмите «Изменить дату и время» и вручную установите правильное время.
На macOS 1. Откройте Системные настройки > Дата и время. 2. Убедитесь, что выбрана опция Настроить дату и время автоматически. 3. Если требуется ручная настройка, снимите галочку с этой опции и внесите нужные изменения вручную.
Если у вас запланирован перелет
С 29 февраля по 2 марта будет работать «горячая линия». По вопросам изменения времени вылета и прилета рейса пассажиры могут обращаться по номерам +7 7172 798214, +77172 798213.
Для уточнения актуального статуса рейса пассажирам рекомендуем обращаться в справочные службы аэропорта, приложения и колл-центры авиакомпаний: - «Air Astana» + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77; - «FlyArystan» +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); - «SCAT» +7 7252 99 88 80; - «Qazaq Air» + 7 727 356 14 14.
Зачем нужен перевод времени
Известно, что инициатором перехода Казахстана на единый часовой пояс стал Астрофизический институт имени Василия Фесенкова, в котором заявляли, что большая часть Казахстана живет не по своему природному времени. В минздраве обещают, что у казахстанцев после перевода стрелок улучшится качество сна, потому что биологические часы наконец-то войдут в правильный режим сна и бодрствования. Пока же из однозначных последствий – то, что у владельцев iPhone в календаре на этой неделе появилось два четверга вместо одного, а календарная зима для большей части казахстанцев в этом високосном году стала на час дальше. При переводе часов Казахстан на час станет ближе к Европе и на час дальше от Китая, в котором, кстати, действует один часовой пояс. При этом будет раньше темнеть, что важно для многих регионов и городов, например, для Алматы, где и до перевода часов рано темнеет. В Восточно-Казахстанской области и вовсе зимой самый ранний закат будет происходить в 15.20, а рассвет в 03.15.