Что такое суд присяжных?
12 марта стало известно, что суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой, пройдет с участием присяжных заседателей. Первое судебное заседание состоится 27 марта, в состав присяжных будут приглашены 300 кандидатов.
Юристка Айгерим Кусаинкызы отвечает на вопросы о том, как отбираются кандидаты в суд присяжных, сколько их, как выносится приговор и что делать, когда возникают сомнения относительно объективности присяжных.
Что такое суд присяжных?
Суд присяжных заседателей – институт судебной системы, в работе которого участвует гражданин Республики Казахстан, принесший присягу и приглашенный для рассмотрения уголовного суда. Суд присяжных применяется в Казахстане с 2007 года.
Может ли суд присяжных рассматривать особо тяжкие преступления?
Суд присяжных рассматривал дела, по которым назначалась смертная казнь или пожизненное заключение в 2007-2009 годах, однако в 2010-2012 годах присяжными начали рассматриваться все особо тяжкие преступления. С 1 января 2024 года присяжные могут выносить решения по делам, касающихся 44 уголовных преступлений.
Может ли судья отказать в суде присяжных?
Нет.
Сколько судей и присяжных могут рассматривать дело?
На данный момент, согласно гибридной системе суда присяжных, дела рассматриваются одним судьей и десятью присяжными. Также будут отобраны два кандидата в качестве запасных присяжных.
13 марта 2024 года мажилис одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в работе суда присяжных. Если этот законопроект будет принят, какие будут изменения?
Если он будет принят, присяжные в составе 11 человек будут принимать решения без участия судьи. Это означает, что мы перейдем от гибридного режима к классическому формату суда присяжных.
В чем отличие классической модели от гибридной?
В классической модели присяжные удаляются в совещательную комнату и принимают там решение без судьи, а в гибридном режиме, они туда удаляются вместе с судьей и совместно принимают решение. Главное здесь - открытость процесса: каковы шансы того, что за закрытыми дверями совещательной комнаты будет принято справедливое и честное решение?
Как находят присяжных?
Список кандидатов в присяжные формируются информационно-аналитической системой «SMART DATA UKIMET» по запросу суда. Список создается по алфавитному принципу. Граждан, которые будут выполнять роль присяжных в суде, вызывают в суд как минимум один раз в календарном году на все время рассмотрения уголовного дела.
Кто может стать присяжным?
Гражданин Казахстана в возрасте от 25 до 65 лет; у него/нее не должно быть непогашенных судимостей; он/она должны быть дееспособными; человек не должен находиться на учете в медицинских учреждениях в связи с потреблением веществ, которые влияют на психику, и прочее. Не допускается ограничений в связи с социальным, должностным и экономическим положением, из-за пола, расы, национальности, языка, религии и взглядов, а также по другим причинам.
Могут ли судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, госслужащие, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов быть присяжными?
Нет.
Может ли избранный кандидат в присяжные не явиться в суд?
Кандидат в присяжные, который без явных причин не прибыл в суд может быть подвергнут административной ответственности согласно 655 статье КоАП. Наказание – предупреждение или штраф в 10 МРП. Кандидаты в присяжные, которые получили данные о дате и времени начала судебного заседания, обязаны явиться в суд.
Какие обязанности у кандидата в присяжные?
В ходе отбора кандидат в присяжные должен честно отвечать на вопросы председательствующего и обоих сторон, а также предоставить по их требованию иную необходимую информацию о себе и своих взаимоотношениях с лицами, участвующими в деле. При выборе присяжных заседателей из числа кандидатов председательствующий судья может задавать кандидатам вопросы, имеющие значение для формирования состава присяжных. Кандидат в присяжные имеет право ответить судье анонимно, чтобы не разглашать личные данные.
Освободят ли человека, избранного в состав присяжных, от основной работы для участия в судебном разбирательстве? Платят ли присяжным?
На время исполнения присяжным заседателем своих обязанностей сохраняется его основное место работы. Не допускается увольнение его с работы по инициативе работодателя или перевод на должности с меньшей заработной платой. Присяжному заседателю выплачивается вознаграждение, соответствующее времени (числу рабочих дней) его пребывания в суде, но в размере не менее средней заработной платы по основному месту работы.
Судья, ведущий дело Бишимбаева, сообщил, что в качестве кандидатов в присяжные будут вызваны 300 человек. Должны ли все 300 человек присутствовать на судебном процессе?
Нет. В решении о назначении основного заседания с участием присяжных заседателей общее количество кандидатов в присяжные заседатели, приглашенных на судебное заседание, определяется судьей таким образом, чтобы число посетителей составляло не менее 25 человек. Например, в 2016 году на процедуру отбора присяжных по делу Бакытбека Есентаева, которое рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области, было приглашено 70 человек.
При каких условиях кандидаты в присяжные освобождаются от своих обязанностей?
Из списков кандидатов в присяжные заседатели: 1) лица, не владеющие языком уголовного судопроизводства; 2) лица, не способные исполнять обязанности присяжного заседателя по причине инвалидности или умственной неполноценности; 3) люди старше 65 лет; 4) религиозные служащие отстраняются по их письменному заявлению. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, лица, считающие, что не могут участвовать в отправлении правосудия по своим религиозным убеждениям, лица, отвлечение которых от выполнения служебных обязанностей может нанести серьезный вред общественным и государственным интересам (врачи, преподаватели, пилоты авиакомпаний и др.) и иные лица, имеющих уважительные причины для неучастия, могут быть освобождены от работы присяжным заседателем.
Что произойдет, если объективность кандидатов в присяжные заседатели окажется под вопросом?
Если объективность присяжного заседателя вызывает серьезные сомнения вследствие незаконного влияния на кандидатов, наличия отрицательного заключения, знания обстоятельств дела из непроцессуальных источников и по иным причинам, указывающим на возможность необъективности при участии в рассмотрении дела, присяжный заседатель освобождается от своих обязанностей.
Может ли кандидат в присяжные добровольно отказаться от своих обязанностей?
Каждый из кандидатов в члены присяжных имеет право предъявить уважительные причины, препятствующие ему исполнять свои обязанности и заявить об уходе. Судья выносит присяжным решение о принятии или отказе в принятии добровольного отказа кандидата.
Что произойдет после того, как 300 кандидатов попадут в шорт-лист?
Среди 300 человек будут выявлены лица, соответствующие вышеуказанным требованиям. В составе присяжных должны остаться 12 кандидатов. Например, если квалифицируется более 17 кандидатов, судья кладет билеты с именами кандидатов в коробку, перемешивает билеты и вытягивает 12 билетов по одному из коробки, каждый раз объявляя присяжным фамилию кандидата. В состав присяжных, рассматривающих дело в суде, войдут 10 основных членов и 2 запасных.
Могут ли участники суда отказать присяжным заседателям?
Прокурор, подсудимый или его защитник могут заявить возражение против кандидатов в заседатели путем проставления своей подписи без указания причин на билетах с указанием фамилий кандидатов в заседатели.
Зачем нужны два запасных присяжных?
Запасной присяжный заседает только в зале суда и не уходит в совещательную комнату. Если в совещательной комнате будет установлено, что один из присяжных заседателей не может участвовать, то судья и присяжные обязаны покинуть совещательную комнату и вернуться в зал судебного заседания. Судья заменяет этого присяжного заседателя запасным, доставая билет с фамилиями запасных заседателей (обычно двух) из коробки и удаляется в совещательную комнату. В случае недостаточности запасных присяжных заседателей для замены таких присяжных, предыдущее судебное разбирательство признается недействительным, судья распускает состав и возвращает судебное разбирательство на стадию предварительного отбора кандидатов в присяжные заседатели.
На каких судебных заседаниях присяжные участвуют, а на каких нет?
Присяжные и запасные присяжные должны сидеть в зале суда во время судебного разбирательства. В суде с участием присяжных заседателей прения сторон состоят из двух частей. Вторая часть заседания пройдет без участия присяжных заседателей, где будут изложены позиции прокурора, потерпевшего и подсудимого по вопросам квалификации действий подсудимого, назначения наказания и подачи гражданского иска. Все участники прений имеют право на реплику после каждого выступления. Право последнего ответа принадлежит защитнику. Во второй части процесса реплики произносятся в отсутствие присяжных. Во время обсуждения и формулирования вопросов присяжные покидают зал заседания.
Могут ли присяжные задавать вопросы участникам процесса?
Присяжные сидят в зале суда и слушают происходящее, затем в совещательной комнате отвечают на три основных вопроса и могут сформулировать вопросы участникам процесса.
После суда судья и присяжные идут в совещательную комнату для вынесения приговора. На какие три вопроса будут отвечать присяжные?
В совещательной комнате не допускается присутствие посторонних лиц, кроме судьи и присяжных заседателей. С учетом результатов судебного расследования и доводов сторон, судья в совещательной комнате вместе с присяжными, в письменной форме формулирует вопросы, которые подлежат решению, а также зачитывает их и передает сторонам. По каждому из действий, в совершении которых обвиняется подсудимый, устанавливается следующее: 1) доказано ли, что действие имело место; 2) доказано ли, что это действие совершено подсудимым; 3) виновен ли подсудимый в этом деянии.
Как проводится голосование?
Голосование проходит тайно и в письменном виде. Судьи и присяжные заседатели не имеют права воздерживаться от голосования. Голоса судьи и присяжных равны. Каждый из них, обеспечивая тайну голосования, записывает в бюллетень для голосования ответ на каждый заданный и подлежащий решению вопрос. Ответ должен раскрывать смысл ответа («да, доказано», «нет, не доказано», «да, виновен», «нет, невиновен»). Судья и присяжные опускают свои бюллетени в урну для голосования. Только в случае положительного ответа на все три вопроса - вопрос о наказании виновного будет решен. Решение о размере наказания принимается открытым голосованием. Принятое решение оформляется приговором судьи. В приговоре не называются имена присяжных. После того, как судья подписывает приговор, присяжные и судья возвращаются в зал суда, и судья объявляет приговор. После оглашения приговора полномочия присяжных приостанавливаются.
Какова роль судьи?
Судья возглавляет состав присяжных заседателей, выносит на обсуждение вопросы, подлежащие решению, записывает голоса по ответам и ведет счет голосов.
Что произойдет, если один из присяжных не согласится с приговором?
Если большинство избирателей проголосуют за каждый из трех вопросов, поставленных перед присяжными, обвинительное заключение считается принятым.
Сколько присяжных должны дать положительный ответ, чтобы был вынесен оправдательный приговор?
Если шесть и более голосующих выберут неодобрительный ответ на любой из основных вопросов, оправдательный приговор считается принятым. Если вопрос о виновности подсудимого будет решен положительно, то судья решит, является ли данное действие преступлением, каким уголовным законом оно предусмотрено (статья, часть, раздел) и разъяснит присяжным, какие меры наказания предусмотрены за совершенные действия.
Сколько голосующих должны согласиться с приговором в виде тюремного заключения на срок более 15 лет?
Если за такое решение проголосуют восемь и более голосующих, оно может быть назначено.
Сколько присяжных должны ответить утвердительно на пожизненное заключение?
Пожизненное заключение может быть назначено только при наличии единогласного решения судьи и присяжных.
Можно ли как-то повлиять на присяжных?
Запрещается общение судьи с присяжными вне установленного порядка в течение всего судебного разбирательства. Присяжный, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Орган, ведущий уголовное дело, в случае поступления соответствующего запроса от присяжного заседателя, а также в случаях обнаружения иных доказательств угрозы безопасности указанных лиц или сохранности их имущества, должен обеспечить безопасность присяжного заседателя, членов его семьи и сохранность принадлежащего им имущества. Применять соответствующие меры в обязательном порядке.
Что будет, если будет доказано, что участники суда присяжных были подкуплены?
Неисполнение присяжным заседателем своих обязанностей, несоблюдение ограничений влечет за собой ответственность, установленную законом, а также возможность председательствующего отстранить присяжного заседателя от дальнейшего участия в рассмотрении дела. Отстранение присяжного заседателя осуществляется председательствующим судьей при участии сторон. Если будет установлено, что один из присяжных заседателей заинтересован в получении взятки или получил взятку, состав присяжных распускается и в соответствии со статьей 638 Уголовно-процессуального кодекса судебное разбирательство возвращается в период предварительного отбора кандидатов в члены присяжных.
Требуется ли от присяжных свободное знание казахского и русского языков?
Согласно статье 10 Закона «О присяжных заседателях», из списка кандидатов в присяжные заседатели исключаются лица, не владеющие языком уголовного процесса. Присяжные должны иметь возможность свободно выражать свое мнение на языке судебного разбирательства.
Соблюдается ли гендерное равенство и учитываются ли возрастные различия в составе участников суда присяжных?
Каждый гражданин Казахстана, соответствующий требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям, имеет право участвовать в качестве присяжного заседателя по уголовному делу. Присяжные на суде выбираются по жребию, и нет никаких требований по гендерному или возрастному балансу. Учитывая уровень общественного обсуждения дела Бишимбаева, полагаю, что судья обратит особое внимание на гендерный состав присяжных, то есть не менее 50% из 17 человек, участвующих в лотерее из 300 кандидатов в присяжные должны быть женщинами. Однако если все 17 отобранных человек будут женщинами, стороны иска будут иметь право возражать.
Если одна из сторон не согласна с приговором и подала апелляцию, будет ли состав присяжных воссоздан или дело будет рассматриваться в апелляционном суде?
Дело будет пересмотрено в апелляционном суде.