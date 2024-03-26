Что такое суд присяжных?

12 марта стало известно, что суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, обвиняемым в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой, пройдет с участием присяжных заседателей. Первое судебное заседание состоится 27 марта, в состав присяжных будут приглашены 300 кандидатов.

Юристка Айгерим Кусаинкызы отвечает на вопросы о том, как отбираются кандидаты в суд присяжных, сколько их, как выносится приговор и что делать, когда возникают сомнения относительно объективности присяжных.