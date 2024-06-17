Пожизненное за убийство ребенка и штраф за буллинг

15 апреля президент подписал два закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Новые изменения в законодательство вступили в силу с 16 июня.

Халида Ажигулова, доктор права PhD, юрист, международный консультант по правам человека специально для Власти рассказывает об основных изменениях, которые направлены на более эффективную защиту прав детей, в том числе от насилия.

В начале приведены объяснения об изменениях в Уголовный кодекс, с вопроса №18 речь идет об административных правонарушениях.