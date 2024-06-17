Пожизненное за убийство ребенка и штраф за буллинг
15 апреля президент подписал два закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Новые изменения в законодательство вступили в силу с 16 июня.
Халида Ажигулова, доктор права PhD, юрист, международный консультант по правам человека специально для Власти рассказывает об основных изменениях, которые направлены на более эффективную защиту прав детей, в том числе от насилия.
В начале приведены объяснения об изменениях в Уголовный кодекс, с вопроса №18 речь идет об административных правонарушениях.
Какие наказания предусмотрены за преступления, связанные с насилием над детьми?
За побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку до 18 лет вводится уголовная ответственность. Виновным нельзя будет назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, даже при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств. (ст. 55 УК РК). Не допускается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением за преступления, связанные с насилием в отношении несовершеннолетних. (ст. 68 УК РК).
Внесены изменения в статью 124 УК РК. Если раньше привлекали к уголовной ответственности за совершение развратных действий без применения насилия только в отношении детей, не достигших 14 лет, то теперь под защитой этой статьи находятся все дети в возрасте до 16 лет.
Есть исключающие факты освобождения лица от уголовной ответственности?
В обоих статьях исключением являются случаи совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия.
При освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, какие меры к ним применяются?
По старому закону несовершеннолетний, который совершил уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, либо впервые совершил преступление средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности. По новым поправкам, при освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности к нему применяются принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 83 УК РК).
Какое теперь наказание за побои ребенка?
Штраф в размере от 100 (369 тысяч тенге) до 200 (738 тыс тенге) МРП, либо исправительные работы от 100 до 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арест на срок от 30 до 50 суток.
Как исправительные работы могут помочь в возмещении ущерба?
Исправительные работы – это денежное взыскание, которое ежемесячно удерживается и перечисляется в Фонд компенсации потерпевшим: от 10% до 50% заработной платы (денежного содержания) осужденного. Это за вычетом средств, подлежащих периодической уплате (взысканию) в счет алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца.
Какие виды наказания предусмотрены за умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенку?
Штраф в размере до 1000 МРП (3 млн. 692 тыс тенге), либо исправительные работы до 1000 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Разрешено ли примирение сторон по этим статьям?
Разрешено только один раз в течение срока давности. Но если побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью произойдут повторно в течение срока давности – 1 год для побоев и 2 года для умышленного причинения легкого вреда здоровью, то агрессору больше не получится примириться с потерпевшим, и он будет наказан.
Какой вид наказания предусмотрен за убийство ребенка в возрасте до 14 лет?
За убийство ребенка в возрасте до 14 лет теперь предусмотрен только один вид наказания – пожизненное лишение свободы (ст. 99 УК РК).
Какие изменения есть в статье о доведении до самоубийства (ст. 105 УК РК)?
Если раньше могли привлечь к ответственности только за доведение до самоубийства, что было очень тяжело доказать на практике, то теперь будут привлекать также за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства. Соответственно, если, к примеру, кто-то напишет ребенку «Убей себя», даже якобы «в шутку», и ребенок после этого совершит суицид, то отправителя сообщения могут лишить свободы на срок от 5 до 9 лет. Такое же наказание ждет лиц, которые могут создавать условия для совершения суицида, например, через покупку ребенку лекарственных препаратов или других предметов, которые можно использовать для самоубийства.
Вводится новая статья за пропаганду самоубийства (ст. 313-1 УК РК). Что это значит?
Это весьма актуальная статья по защите прав детей, так как они могут подвергаться пропаганде самоубийства в соцсетях и в закрытых группах в мессенджерах. Согласно этой новой статье, за умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, суд может назначить наказание в виде штрафа в размере 200 МРП либо исправительных работ в том же размере. Если пропаганда привела к покушению на самоубийство, то она будет наказываться ограничением или лишением свободы на один год по решению суда. А если пропаганда привела к самоубийству, то виновное лицо будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Какой вид наказания предусмотрен за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего лица в возрасте до 18 лет?
Предусматривается только один вид наказания - лишение свободы: до 3 лет за вред средней тяжести и от 3 до 8 лет за тяжкий вред (ст. 106 и 107 УК РК).
Как теперь определяется понятие «истязание» в отношении детей?
Внесены существенные изменения в понятие «истязание» по сравнению со старым законодательством. Если раньше требовалось доказать систематичность истязания, т.е. насилие должно совершаться минимум 3 раза в течение года, то теперь даже одного эпизода будет достаточно для привлечения к ответственности, если ребенку будут причинены физические или психические страдания путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством, с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. То есть, к примеру, за длительное по времени избиение ребенка, агрессор может быть лишен свободы.
А какие сроки могут назначать за истязание детей в возрасте до 18 лет?
Лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
За какие еще преступления в отношении детей в возрасте до 14 лет предусматривается пожизненное лишение свободы?
За изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет теперь будет предусматриваться только один вид наказания: пожизненное лишение свободы (ст. 120 и 121 УК РК).
В Уголовном кодексе появилась статья об ответственности за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 121-1 УК РК). Что это значит?
Я стала соавтором этой статьи в части совершения таких домогательств онлайн – в соцсетях и через мессенджеры. Теперь за совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, сопряженных с предложениями, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, включая сеть Интернет, или прикосновениями сексуального характера, предусматривается наказание. Правонарушителям назначают исправительные работы в размере до 200 (738 тысяч тенге) МРП, либо привлекают к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестовывают на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Это очень важная статья для защиты детей от домогательств со стороны учителей, тренеров, воспитателей, а также для защиты от домогательств в общественном транспорте, и в том числе от потенциальных педофилов в социальных сетях.
Как будут наказывать за похищение заведомо несовершеннолетнего ребенка, в том числе девочек с целью женитьбы?
За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой (ст. 125 УК РК). Такое изменение еще раз напоминает, что похищение «невесты» - это не традиция, а тяжкое преступление.
А если не похитили ребенка, а незаконно лишили его свободы?
Также вводится более жесткое наказание за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего, не связанное с его похищением (ст. 126 УК РК). Если раньше было лишение свободы до 5 лет, то теперь наказание будет от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В Кодекс об административных правонарушениях в отношении детей также вводится ряд нововведений. Какие основные изменения есть?
Расширяется ответственность родителей и законных представителей в статье 127 КоАП в части исполнения мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей. То есть родители обязаны обеспечить разумные меры безопасности детей, к примеру, не оставлять малолетних детей рядом с открытым огнем, возле открытых водоемов. В прошлом году, многие казахстанцы были в шоке от поведения родителей, которые допустили, что их 8-летний сын отправился искать скот в буран.
За травлю (буллинг) в отношении ребенка, кто может быть наказан?
Вводится новый состав административного правонарушения: травля (буллинг) в отношении ребенка до 18 лет. По этой статье могут быть наказаны взрослые, в том числе учителя и сотрудники организаций образования, а также дети в возрасте от 16 лет, если они совершают деяния, подпадающие под понятие «травля (буллинг)», которое было введено в законодательство в 2022 году.
Что такое травля(буллинг)?
Травля (буллинг) - это систематические действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций, и (или) онлайн-платформ (кибербуллинг).
Как будут наказывать за травлю в отношении детей?
Виновное лицо может быть подвергнуто судом административному взысканию в виде предупреждения или штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге). Если же травлю совершает ребенок в возрасте от 12 до 16 лет, то административной ответственности будут подлежать его родители или лица, их заменяющих. Если травлю совершает ребенок младше 12 лет, то родителей можно привлечь по статье 127 КоАП – неисполнение обязанностей по воспитанию детей. За это административное правонарушение инспектора по делам несовершеннолетних могут наложить штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). За повторное совершение травли в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).
По данной статье о травле возможно ли примирение до суда и во время суда?
Да, возможно при условии возмещения ущерба. Примирение осуществляется на основе письменного соглашения, подписанного потерпевшим и лицом, совершившим административное правонарушение.
Также была внесена новая норма в Закон «Об автомобильном транспорте» 2003 года. Эта норма каким образом защищает права детей при использовании общественного транспорта?
По статье 593 КоАП запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения родителей и (или) его законного представителя. За такую высадку для водителей ОТ вводится адмответственность в размере 5 МРП (18 460 тенге). Это актуальная норма, которая призвана защитить детей до 16 лет от принудительной высадки, если у них случайно закончились деньги на транспортной карте или они случайно оставили карту дома. К сожалению, из СМИ мы знаем немало таких случаев, когда водители автобусов могли высадить детей на морозе или вдали от дома.
Предусмотрена ли ответственность в отношении родителей, чьи дети совершат уголовное или административное правонарушение?
В Кодекс о браке (супружестве) и семье 2011 года вводится новый вид ответственности родителей по формированию законопослушного поведения у ребенка (ст. 70) . Это важная статья, которая требует от родителей самим знать законы, не нарушать их и быть законопослушными гражданами, а также передавать эти знания своим детям. Таким образом, статья направлена на формирование и повышение правовой культуры у граждан. Соответственно, в КоАП уже есть статья 127, согласно которой, если родители не формируют у своего ребенка уважение к законам, и ребенок совершит уголовное или адмправонарушение, то родители будут наказаны либо штрафом в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо будут подвергнуты административному аресту на срок до 10 суток.