Магазин добрых дел

Проект «Справедливость»

– Магазин открылся 7 октября 2018 года, - рассказывает Лунара Рыспай. – Люди сдают нам ненужные вещи, мы их сортируем, 90 процентов одежды бесплатно раздаем нуждающимся, а оставшиеся 10 процентов прибывшего товара продаем заинтересованным покупателям, что позволяет содержать магазин. После закрытия всех наших расходов чистый доход мы передаем в фонд «Атырау – маленькая страна».

Свою идею открытия магазина Лунара смогла реализовать благодаря программе развития молодежи города Атырау в рамках совместного проекта British Council и компании «Шеврон «I-SEED: Инновации – социальное предпринимательство и образование». Участниками данного проекта могут стать социально активные молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет.

– Я узнала о проекте в апреле 2018 года, - говорит Рыспай. – На тот момент работала в качестве волонтера – с ребятами-единомышленниками ездили в Дома престарелых, в Дома ребенка, помогали с уборкой одиноким бабушкам и дедушкам, собирали пакеты с необходимыми вещами для социально уязвимых групп людей. В дни раздачи вещей я заметила один факт: иногда за одеждой, вещами приходили как действительно нуждающиеся люди, не имеющие средств, так и те, кто все же способен купить те или иные вещи. И тогда я начала думать, как бы справедливо решить данный вопрос, упорядочить ситуацию.