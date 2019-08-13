Магазин добрых дел

Опытный волонтер из Атырау Лунара Рыспай в прошлом году открыла в родном городе магазин одежды«Шын жүректен!» с простой миссией – сделать ненужные вещи одних людей полезным ресурсом для других. Волонтер и благотворитель рассказывает Vласти, как пришла к открытию своего магазина добрых дел.
Проект «Справедливость»
– Магазин открылся 7 октября 2018 года, - рассказывает Лунара Рыспай. – Люди сдают нам ненужные вещи, мы их сортируем, 90 процентов одежды бесплатно раздаем нуждающимся, а оставшиеся 10 процентов прибывшего товара продаем заинтересованным покупателям, что позволяет содержать магазин. После закрытия всех наших расходов чистый доход мы передаем в фонд «Атырау – маленькая страна».
Свою идею открытия магазина Лунара смогла реализовать благодаря программе развития молодежи города Атырау в рамках совместного проекта British Council и компании «Шеврон «I-SEED: Инновации – социальное предпринимательство и образование». Участниками данного проекта могут стать социально активные молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет.
– Я узнала о проекте в апреле 2018 года, - говорит Рыспай. – На тот момент работала в качестве волонтера – с ребятами-единомышленниками ездили в Дома престарелых, в Дома ребенка, помогали с уборкой одиноким бабушкам и дедушкам, собирали пакеты с необходимыми вещами для социально уязвимых групп людей. В дни раздачи вещей я заметила один факт: иногда за одеждой, вещами приходили как действительно нуждающиеся люди, не имеющие средств, так и те, кто все же способен купить те или иные вещи. И тогда я начала думать, как бы справедливо решить данный вопрос, упорядочить ситуацию.
По опыту Караганды, Москвы и Питера
Волонтер скрупулезно начала изучать информацию о благотворительных фондах, различных социальных организациях и магазинах. Лунара узнала о существовании благотворительного магазина в Караганде. По ее словам, Charity Shop есть в Москве, активно работает сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» в Санкт-Петербурге.
По словам активистки, опыт российских магазинов показывает, что такие проекты успешно реализуются и имеют отличные результаты благодаря поддержке одновременно трех структур: общества, бизнеса и государства. «Возможно, в будущем мы все же увидим такое взаимодействие и в Казахстане», - надеется Рыспай.
С идеей создания аналогичного пункта приема, продажи и раздачи вещей в Атырау Лунара обратилась в I-SEED. Вначале она прошла менторский этап программы, где проходила обучение и подготовку к питчингу, презентации проекта. В июне 2018 года она защитила проекта, а уже в июле узнала, что победила посредством онлайн-голосования.
Лунаре Рыспай присудили грант в размере $3 тыс., которые позволили ей покрывать расходы на аренду помещения, оборудование, оплату работы продавца в течение трех месяцев.
– С января 2019 года мы перешли на самообеспечение, - делится она. – В настоящее время мы покрываем все расходы самостоятельно и стараемся передать часть вырученной суммы на благотворительность.
Лунара признается, что могла вместо магазина открыть фонд, собирать деньги и все бесплатно раздавать, но она в этом не видит смысла. Уникальность и полезность таких магазинов заключается в том, что здесь решается сразу несколько социальных задач: взаимовыгодная передача товара, эффект вторичного потребления, сбор денег на благотворительные нужды…
Волонтерство как образ жизни
Как признается Рыспай, она всегда чувствовала потребность помогать людям:
«Моя мама работала на «скорой помощи», она старалась помогать людям даже тогда, когда была дома, ночью, если кому-то из соседей становилось плохо, тут же бежала оказывать помощь. Собственно, поэтому я и стала волонтером, я видела с самого детства, насколько часто необходима помощь людям…»
Лунара имеет в своем активе несколько дипломов о высшем образовании. В Уральске она училась в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете по специальности «эколог». В последствие в родном городе девушка устроилась на работу в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог «Смарт Атырау», попутно училась в Атырауском государственном университете по специальности «экономист» и совмещала все с волонтерской деятельностью. В «Смарт Атырау» Лунара работала на должности исполняющего обязанности директора.
– Благодаря этой работе я повысила уровень своего профессионализма. В «Смарт Атырау» мы реализовывали очень интересные социальные кейсы, в частности, проект электронного билетирования в общественном транспорте, работали с командой и над обновлением городского автобусного парка.
В 2017 году сегодняшний руководитель благотворительно магазина победила в номинации «Лучший молодой волонтер». Награда послужила для нее хорошей мотивацией для дальнейшей бескорыстной работы во благо людей.
Людям надо давать не «рыбу», а «удочку»
По словам Рыспай, работая волонтером, ей довелось многое повидать. Она нередко сталкивались с несправедливостью, человеческой жестокостью, безответственностью.
– На моих глазах дважды выгоняли женщин из дома в домашней одежде из-за тирании мужей, одна их них была матерью четверых детей! Что творится с людьми? – ужасается Лунара.
Активистка уверена, что социально уязвимым слоям общества необходимо давать не «рыбу», а «удочку» – предоставить возможность самостоятельно зарабатывать, пробудить стремление становиться лучше, эффективнее, профессиональнее.
С открытием магазина его руководитель также столкнулась с любителями жить за чужой счет – «пришли люди и буквально потребовали отдать им все вещи просто так». Рыспай также сталкивалась с критикой своей работы, но старалась реагировать спокойно: «Мы просто стараемся дальше работать».
Сегодня Лунара Рыспай совмещает управление благотворительным магазином с работой в области проектного менеджмента – она трудится над проектами государственно-частного партнерства. А также активно продолжает заниматься волонтерской работой. И ей кажется, что она, наконец, нашла свое истинное призвание.