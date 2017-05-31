Сериалы лета

Фанаты сериала «Игра престолов» увидят первую серию 7 сезона лишь 16 июля, однако скрасить ожидание могут 10 серий Orange Is the New Black, премьера которого была запланирована на 9 июня, но в сеть их уже слили. Также на экраны возвращаются «Штамм», «Проповедник», «Форс-мажоры». Из новых сериалов этим летом покажут «Защитников» - кроссоверный мини-сериал, объединивший героев «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Люка Кейджа» и «Железного кулака», и другие.

Оранжевый — хит сезона, 5 сезон Премьера: 9 июня Режиссёры: Эндрю МакКарти, Майкл Трим, Фил Абрахам и другие Американский комедийно-драматический сериал получал множество номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми», однако награды завоёвывал за лучший актерский состав («Премия Гильдии актеров» – 2015-2017). В 2014 году сериал был номинирован на премию «Эмми» в 12 категориях. Актриса, сыгравшая роль Сюзанн «Безумные Глазки» Уоррен, Узо Адуба выиграла в номинации лучшая актриса комедийного сериала «Премии Гильдии актеров» в 2015 и 2016 годах, а также «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале в 2015 году и лучшую приглашенную актрису в комедийном сериале в 2014 году.

Сам сериал рассказывает о жизни в женской тюрьме. Со слоганом «Every sentence is a story» «Оранжевый — хит сезона» в каждой серии раскрывает своих персонажей флэшбэками, после которых сложно не прикипеть к заключенным тюрьмы Личфилда и начать сочувствовать им.

Игра престолов, 7 сезон Премьера: 16 июля Режиссёры: Алан Тейлор, Дэвид Наттер, Алекс Грейвз и другие О телесериале, созданном по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина, можно говорить долго. Люди разделились на два лагеря: фанатов, ждущих новых книг и серий телесериала и тех, кто каждый год пишет: «Я один не смотрю Game of Thrones». Нет, вы не одиноки.

Сериал снимается для кабельного телеканала HBO под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. После премьеры в апреле 2011 года «Игра престолов» стала одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Сериал получил в общей сложности 26 прайм-таймовых премий «Эмми» в различных номинациях, трижды премии «Хьюго» за лучшую постановку, а также премии Пибоди. Питер Динклейдж, исполнивший в сериале роль Тириона Ланнистера, дважды удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана и премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Сериалы весны Сериалы весны



Проповедник, 2 сезон Премьера: 19 июня Режиссёры: Эван Голдберг, Сет Роген, Майкл Словис Летом прошлого года состоялась нашумевшая премьера сериала, снятого по одноименной серии комиксов, о проповеднике Джесси Кастере из Техаса. Он много пьет, курит, матерится и понемногу теряет веру в Бога. В первой же серии он становится носителем странного существа по имени Генезис – дитя совокупления ангела и демона, добра и зла, обладающего огромной силой. Тут и начинается веселье, он, его бывшая Тюлип и ирландский вампир Кэссиди отправляются в путешествие, чтобы найти Бога.



Разработка сериала началась еще в 2013 году, тогда Сет Роген и Эван Голдберг были наняты для адаптации оригинального комикса. Роль проповедника досталась Доминику Куперу. На роль Тюлип О’Хары была утверждена актриса Рут Негга, а Джозеф Гилган вошёл в основной актерский состав в роли вампира Кэссиди.

Форс-мажоры, 7 сезон Премьера: 21 июня Режиссёры: Антон Кроппер, Кевин Брэй, Майкл Смит и другие Suits – юридическо-драматический телесериал, созданный Аароном Коршем. Его премьера состоялась в июне 2011 года на телеканале USA Network. Главные роли исполнили Гэбриел Махт и Патрик Джей Адамс. Сериал был номинирован на несколько премий, награды получили актеры Джина Торрес и Патрик Джей Адамс за свои роли Джессики Пирсон и Майка Росса. «Форс-мажоры» рассказывают о профессиональной деятельности двух юристов, которые трудятся исключительно над делами о мошенничестве в финансовой сфере.

Штамм, 4 сезон Премьера: 16 июля Режиссёры: Дж. Майлз Дэйл, Кевин Даулинг, Деран Сарафян и другие Премьера сериала состоялась 13 июля 2014 года на телеканале FX. Он основан на одноименной трилогии Гильермо Дель Торо и Чака Хогана. Оба автора написали сценарий для пилотного эпизода, а Дель Торо также выступил в роли режиссёра. Музыка для сериала написана Рамином Джавади, с которым Дель Торо работал над фильмом «Тихоокеанский рубеж». Джавади также известен благодаря музыке к фильмам «Варкрафт», «Железный человек» и телесериалам «Побег», «Игра престолов», «Мир Дикого запада». 7 сериалов зимы: от Шерлока до Лемони Сникет 7 сериалов зимы: от Шерлока до Лемони Сникет

Бойтесь ходячих мертвецов, 3 сезон Премьера: 4 июня Режиссёры: Адам Дэвидсон, Стефан Шварц, Кари Скогланд и другие «Бойтесь ходячих мертвецов» является спин-оффом и приквелом сериала «Ходячие мертвецы». Сюжет разворачивается в той же вымышленной вселенной, но не в Атланте, а в Лос-Анджелесе и в первые дни эпидемии. Главные роли достались Ким Диккенс, Клиффу Кёртису и Фрэнку Диллэйну. Сериал продлили на четвёртый сезон. Однако на место уходящего Дэвида Эриксона в качестве шоураннеров придут Эндрю Чамблисс и Иан Голдберг. Кроме того, Скотт М. Гимпл, исполнительный продюсер и шоураннер сериала «Ходячие мертвецы» станет исполнительным продюсером сериала.

Юная, 3 сезон Премьера: 28 июня Режиссёры: Питер Лоэр, Стивен К. Цутида, Тришиа Брок и другие Сериал Younger стартовал 31 марта 2015 года, он основан на одноимённом романе Памелы Редмонд Сэтран. Главную роль разведенной сорокалетней матери-одиночки Лизы исполнила дважды лауреат премии «Тони» Саттон Фостер. По сюжету Лиза подправляет свой имидж и выдает себя за 26-летнюю, чтобы устроиться на работу в пиар-агентство. «Юная» со слоганом «It's only a lie if you get caught» по замыслу канала позиционируется как потенциальный преемник для подошедшего к концу ситкома «Красотки в Кливленде».

Королева юга, 2 сезон Премьера: 8 июня Режиссёры: Дэвид Бойд, Мэттью Пенн, Скотт Питерс и другие Премьера Queen of the South состоялась на телеканале USA Network 23 июня 2016 года. Сериал является адаптацией успешной теленовеллы «Королева Юга» и одноимённого романа испанского писателя Артуро Перес-Реверте. Прообразом главной героини сериала стала Сандра Авила Белтран — глава мексиканского наркокартеля. Белтран была арестована в 2007 году. В 2015 она была выпущена на свободу, проведя 7 лет в тюрьме. В настоящее время проживает в городе Гвадалахара в Мексике. Главную роль мексиканки Терезы Мендоза, которая криминальным путем из нищеты, стала руководителем ведущего наркокартеля, и самой крупной преступной группировки в стране, сыграла Алиси Брага.

Защитники, 1 сезон Премьера: 18 августа Режиссёры: С.Дж. Кларксон, Ута Бризвитц, Питер Хор Один из новых сериалов этого лета кроссовер The Defenders является продолжением сериалов «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» и «Железный кулак», главные герои которых объединяются для борьбы с преступностью Нью-Йорка. Также в сериале появится Сигурни Уивер. Продюсированием занимаются студии Marvel Television и ABC Studios, а показ осуществляется через Netflix. В главных ролях Финн Джонс, Майк Колтер, Чарли Кокс и Джессика Хенвик. В ноябре 2013 года глава Disney Боб Игер сообщил, что не исключено, что они смогут превратиться в полнометражные фильмы

Блеск, 1 сезон Премьера: 23 июня Режиссёры: Кейт Дэннис, Тодд Фьельстед, Тристрам Шапиро Не позвольте названию «Блеск» вас обмануть, сериал не о гламурных дивах или инстаграм звездах. GLOW – это Gorgeous Ladies of Wrestling. Это история безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах. Роль Рут досталась Элисон Бри, знакомой многим по сериалу «Сообщество» шоураннера Дэна Хармона. Сценарий написан Лиз Флэхайв, Карли Менш для Netflix. Действие сериала происходит в Лос-Анджелесе 1980 года.

Снегопад, 1 сезон Премьера: 5 июня Режиссёры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Джон Синглтон Snowfall – проект телеканала FX, который расскажет зрителю историю троих ребят. Их жизни сплетутся во время зарождения лихорадки кокаина, которая совсем скоро захлестнет весь Лос-Анджелес. Запуск сериала планировался в 2014 году компанией Showtime, однако в 2016 году FX заявил о съемках 10 серий первого сезона. Главные роли исполнят Серхио Перис-Менчета, Эймин Джозеф, Айзиа Джон, Клаудия Абрего, Рой Авигдори и Лиана Легаспи.

Мгла, 1 сезон Премьера: 22 июня Режиссёры: Адам Бернштейн, Гай Ферленд, Ричард Лэкстон Сериал снят по повести «Туман» американского писателя Стивена Кинга, которая уже была экранизирована в 2007 году режиссером Фрэнком Дарабонта. В сериале сыграли Алисса Сазерленд, Исайя Уитлок-младший, Билл Карр и Гас Бирни. Кинг выступил одним из сценаристов проекта. Продюсерами выступили Боб Вайнштейн и Харви Вайнштейн.

Цыганка, 1 сезон Премьера: 30 июня Режиссёры: Коки Гидройч, Виктория Махони, Алик Сахаров и другие Релиз сериала, созданного Лизой Рубин, состоится на Netflix. Нам обещают психологический триллер о жизни терапевта Джин Холлоуэй и темной стороне ее успешной жизни. Главную героиню сыграла Наоми Уоттс. Также в сериале задействованы Софи Куксон, Билли Крудап, Карл Глусман и Мелани Либёрд.

Когти, 1 сезон Премьера: 11 июня Режиссёр: Николь Кэссел Действия сериала развиваются в Южной Флориде, где сотрудницы маникюрного салона решают потеснить мужчин и ворваться в мир уличной организованной преступности, организовав собственную банду. В Claws сыграли Джуди Рейес, знакомая фанатам «Клиники» по роли медсестры Карлы, Дин Норрис, играющий агента ОБН и шурина Уолтера Уайта из Breaking Bad, и Ниси Нэш из «Королев крика».