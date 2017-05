Сериалы лета

Юная, 3 сезон

Премьера: 28 июня

Режиссёры: Питер Лоэр, Стивен К. Цутида, Тришиа Брок и другие

Сериал Younger стартовал 31 марта 2015 года, он основан на одноимённом романе Памелы Редмонд Сэтран. Главную роль разведенной сорокалетней матери-одиночки Лизы исполнила дважды лауреат премии «Тони» Саттон Фостер. По сюжету Лиза подправляет свой имидж и выдает себя за 26-летнюю, чтобы устроиться на работу в пиар-агентство.

«Юная» со слоганом «It's only a lie if you get caught» по замыслу канала позиционируется как потенциальный преемник для подошедшего к концу ситкома «Красотки в Кливленде».