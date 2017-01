7 сериалов зимы: от Шерлока до Лемони Сникет

1 января состоялась долгожданная премьера четвертого сезона Шерлока. По данным ВВС, серия набрала рекордное количество просмотров в Британии во время новогодних праздников, столько не собрало даже рождественское послание Королевы. Несмотря на то, что в Казахстане эпизод транслировался позже, фанаты детектива нашли обходные пути. Несколько дней в трендах русскоязычного твиттера в топе держится хештег #ночьШерлока, где уже собрана реакция и спойлеры на вышедшие две серии.

Заключающий эпизод «Финальная проблема» покажут 15 января.

Также в январе к нам возвращаются с шестыми сезонами сериалы «Скандал» и «Родина». В день последней серии Шерлока, выйдет первый из 12 эпизодов «Homeland». Американский телесериал, премьера которого состоялась 2 октября 2011 года на кабельном канале Showtime, получил ряд наград и номинаций. В том числе премии «Эмми» и «Золотой глобус» в 2012 году за лучший драматический сериал. Также актеры «Homeland» побеждали в номинациях за лучшие мужские и женские роли в телесериале.

19 января появится первый эпизод «Скандала» - американского телесериала, созданного Шондой Раймс с Керри Вашингтон в главной роли. В основу характера главной героини Оливии Поуп положена история жизни и карьеры Джуди Смит, бывшего руководителя пресс-центра Джорджа Буша, которая также является со-продюсером шоу.

В начале января вышел первый эпизод мини-сериала «Табу», снятый по сценарию Стивена Найта. Главный герой путешественник-аферист Джеймс Дилейни, которого играет Том Харди, в 1814 году возвращается в Лондон после 10 лет жизни в Африке, чтобы отомстить Ост-Индской компании за своего отца. По словам сценариста, Ост-Индская компания будет изображена, как исторический эквивалент «ЦРУ, АНБ, и будет являться самой большой и влиятельной транснациональной корпорацией на земле». Премьера «Табу» состоялась на канале BBC One. Исполнительными продюсерами являются Ридли Скотт, Лиза Маршалл, Кейт Кроу и Том Харди.

13 января Netflix покажет сериал, основанный на одноименной серии детских книг Лемони Сникета. Роль главного злодея получил Нил Патрик Харрис. And it’s going to be legen, wait for it, DARY (c). Ждем 8 эпизодов «Лемони Сникет: 33 несчастья». Шоураннер Марк Худис, также работавший над сериалами «Настоящая кровь» и «Шоу 70-х» выбыл из проекта по неизвестным причинам. Исполнительным продюсером проекта является Дэниэл Хэндлер, автор книг.

«It's a wonderful lie» - с таким слоганом 19 февраля начнется комедийно-драматический мини-сериал HBO «Большая маленькая ложь». Он снят на основе одноименного романа Лианы Мориарти о трех матерях, которых объединяет загадочное убийство, произошедшее на родительском собрании в детском саду. В сериале снялись Риз Уизерспун в роли Мадлен Марты Маккензи, Николь Кидман в роли Селесты Райт, Шейлин Вудли в роли Джейн Чапмен и Зои Кравиц в роли Бонни Карлсон.

Для тех, кто хочет смотреть здесь и сейчас - в декабре вышел первый сезон «The OA» о Прэйри Джонсон, которая ещё ребёнком пропадает без вести и возвращается в родной городок спустя семь лет. Девушка была слепой, ее находят при попытке спрыгнуть с моста, уже прозревшую. OA получил как восторженные отзывы, так и негативные. Сериал сравнивают с нашумевшим «Очень странные дела», в итоге, если «The OA» разочарует на первых нотах всегда можно пересмотреть Stranger Things.