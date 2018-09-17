Фильм недели. «Айка»

Название: «Айка»
Год: 2018
Страна: Россия, Германия, Польша, Китай, Казахстан
Жанр: драма
Режиссер: Сергей Дворцевой
Актеры: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Чолпонай Борубаева Нуржан Кунназарова и другие
«Гордость всех казахстанских актёров» - именно так Сергей Дворцевой, режиссёр фильма «Айка», представил свою новую картину на Almaty Film Festival. И, пожалуй, он прав. Никогда ещё казахстанское кино, совместно с Россией, Германией, Польшей и Китаем, и казахстанские актёры — Самал Еслямова, лауреатка Каннского фестиваля за главную женскую роль, выпускница ГИТИС 2011 года, не были настолько честны. И даже пафосная презентация с красной дорожкой и конфетти сыграли только на руку фильму про эмигрантов из Киргизии, которые живут в нищете и оплачивают поход к гинекологу сворованной курицей.
Кино настолько честное, что даже неловко, стыдно и даже пошло судить о нём в категориях «понравилось/не понравилось». И как бы сердце не разрывалось после просмотра, главное сохранить эту интонацию при пересказе и анализе, потому что лишний надрыв тут ни к чему.
Его и нет — как и жалости в фильме. Кроме общей, не то авторской, не то божьей. Камера буквально следует за главной героиней по пятам: с момента её бегства из роддома, когда она оставляет новорождённого и бежит сломя голову по зимней Москве, содрогаясь от боли и запивая обезболивающее растаявшим снегом, на нелегальную работу, где коренные москвичи опять обманут её, а она снова вернётся в набитый старый хостел, истекая кровью всю дорогу до него. И мы всегда будем с ней, только с ней.
Камера не делает выборки — она просто посредник между зрителем и непрекращающимся круговоротом насилия, где на каждого власть имущего находится кто-то больший.
Мир, созданный режиссёром, по своему экзистенциальному ужасу не уступает кафкианскому, но и не пытается казаться чем-то большим. В этом его главный плюс: что он просто есть, что там люди просто живут, и никто никогда не знает, что делать и кто виноват, кроме левых политических активистов, конечно же.
Поэтому глупо как-то говорить о каком-то режиссёрском «смысле», можно говорить разные «конъюнктурные» фразы - про жизнь на родине, настолько невыносимую, что выживание на чужбине кажется единственной альтернативой; о том, что за домашних животных переживают больше, чем за людей; о том, что каждый «раб» хочет иметь своего раба; о материнстве, в конце концов. Но главное не это.
А главное — это сильнейший за последнее время взгляд изнутри на одну из маргинализованных групп нашего общества без натужной дидактики или буржуазного пренебрежения. Пока на кабельном телевидении крутили «Равшана и Джамшута», Сергей Дворцевой снимал правду.
Но какая, в конечном итоге, ценность фильма, лишенного ярко выраженной идеи и прямого политического посыла? Опыт.
Опыт, пережив который, сложно остаться если не тем же, то хотя бы с тем же безразличием ко всем маргинализованным мира сего, потому что страшно не то, что так живёт кто-то, а то, что так можем жить мы все.