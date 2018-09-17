Фильм недели. «Айка»

Кино настолько честное, что даже неловко, стыдно и даже пошло судить о нём в категориях «понравилось/не понравилось». И как бы сердце не разрывалось после просмотра, главное сохранить эту интонацию при пересказе и анализе, потому что лишний надрыв тут ни к чему.

Его и нет — как и жалости в фильме. Кроме общей, не то авторской, не то божьей. Камера буквально следует за главной героиней по пятам: с момента её бегства из роддома, когда она оставляет новорождённого и бежит сломя голову по зимней Москве, содрогаясь от боли и запивая обезболивающее растаявшим снегом, на нелегальную работу, где коренные москвичи опять обманут её, а она снова вернётся в набитый старый хостел, истекая кровью всю дорогу до него. И мы всегда будем с ней, только с ней.

Камера не делает выборки — она просто посредник между зрителем и непрекращающимся круговоротом насилия, где на каждого власть имущего находится кто-то больший.