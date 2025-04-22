Жанана Курмашева, режиссерка фильма о Семипалатинском полигоне: «Мне было важно бережно обращаться со своими героями»

Кристина Михайлова, основательница инициативы Women make docs, беседует с режиссеркой Жананой Курмашевой и продюсеркой Бану Рамазановой о документальном фильме «Атамекен» про Семипалатинский полигон. Его премьера состоялась на кинофестивале документального кино CPH:DOX в Копенгагене в 2025 году. Следующий показ состоится на кинофестивале Hot Docs в Торонто. Это пятое интервью в серии «Казахстанское авторское кино — это женское кино».

Действие фильма происходит в безлюдной казахской степи, служившей в советское время ядерным полигоном. Картина представляет собой поэтичное предостережение о будущем человечества. В центре сюжета две переплетающиеся линии: путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и история семьи, живущей неподалеку, три поколения которой сталкиваются с отголосками прошлого.

Кристина Михайлова: В первую очередь, искренне вас поздравляю. Это огромная работа, вы добились замечательных успехов. CPH:DOX всегда мне казался единственным, наверное, европейским фестивалем, который ориентирован на американскую аудиторию и с ней плотно связан. Когда я посмотрела фильм, у меня было ощущение: «Странно, что этот фильм до сих пор не сняли». Тема чувствительная, важная, на поверхности. Может быть, нужен был современный взгляд. Как ты решилась выбрать именно эту тему?

Жанана Курмашева: На самом деле, очень много телевизионных фильмов и репортажей снято про Семипалатинский полигон. Мне кажется, именно поэтому тема не доходила до уровня кино, потому что казалось, что уже всё сняли и всё сказали.

Когда я впервые попала на полигон, меня очень сильно удивило, что я не увидела его границ. Мне казалось, там должна быть какая-то штука, которая мне скажет, что вы въезжаете на территорию полигона. Весь Казахстан – это же сплошная степь. В какой-то момент ты не понимаешь, ты все еще в обычной степи или уже въехал на радиоактивную территорию? Окей, она уже очищена, не опасна. Тем не менее она должна быть как-то обозначена.

Именно такую степь я никогда не видела. Она была какая-то необычная, что-то в ней такое было. Сколько горя она пережила, сколько испытаний и страданий вместе с людьми. Степь мне показалась очень величественной. Я вдруг подумала, что она переживет всех нас. Рано утром, в в три-четыре утра, я пошла снимать. Всё было какое-то тихое. Стояла мертвая тишина. Неожиданно я увидела корову, она очень смачно жевала траву. Такое ощущение было, то ли она жива, то ли не жива, в трансе неком. И она отсчитывает как будто время. Красиво это выглядело, необычно, я бы даже сказала страшно.

На полигоне я вспомнила слова своей мамы, которая, слава Богу, до сих жива. Она мне с детства говорила, что родилась в Кайнаре, рядом с полигоном. Затем они покинули аул в связи с этими событиями. Мама мне все время говорила: «Никому вообще не рассказывай, что я там родилась, особенно своим женихам, потому что они заклеймят нас, что мы больные, что ты не сможешь родить». На съёмках местные подтвердили, что действительно, такая стигма существует до сих пор. Я просто не смогла остаться равнодушной к этому.