Фильм недели: «Финансист. Игра на вылет»

Руслана и Таира – очень непохожих друг на друга друзей, сыграли Асылхан Толепов и Чингиз Капин. Толепов хорошо передал некоторую наивность своего персонажа, мягкость, которую он пытается прикрыть решимостью и совестливостью. Капин в роли шкодливого и эмоционального Таира лишний раз убеждает зрителя, что играть сложных персонажей и безумцев ему удается по-особенному.

В одной из сцен Таир говорит, что «в этой стране за каждым успешным человеком кто-то стоит». И это чистой воды правда, о которой знает любой казахстанец от мала до велика. Казахстанскость (в худшем своем проявлении) в фильме отражена очень явно. Это стремление к богатству и власти у одних, и желание выжить у других. Руслан из одной токсичной среды попадает в другую, разница лишь в том, что масштабы амбиций несопоставимы. «Тендер с агашкой» и «биржа» – это разные уровни одной игры. Молодой человек, опьяненный быстрым взлетом карьеры и большими деньгами, не замечает, что сменил шило на мыло. Руслан все еще считает, что выбор стоит за ним; он все еще думает, что не «замарался». И когда настанет время, за эту иллюзию ему придется дорого заплатить.

Интересно то, что в «Финансисте» нет «плохих» и «хороших». Есть персонажи со своей мотивацией и у каждого из них есть право на искупление. На фоне всего этого хочется отметить, что финал картины удался: герои и зрители вернулись к тому, с чего все начиналось. С потерями или нет, но игра продолжается, и это главное.