Фильм недели: «Финансист. Игра на вылет»

В прокат вышла отечественная картина «Финансист. Игра на вылет» – очень маскулинный фильм, в котором много казахстанских реалий. Айсулу Тойшибекова посмотрела новинку проката, чтобы рассказать, почему на фильм Елены Лисасиной стоит обратить внимание.
Жанр: драма
Выход в прокат: 4 октября
Хронометраж: 90 минут
Цена билета: от 600 до 1900 тенге
Режиссер: Елена Лисасина
Актеры: Асылхан Толепов, Чингиз Капин, Карина Жумалиева, Алдабек Шалбаев, Бахытжан Альпеисов, Ерболат Байганин, Филипп Волошин
В центре сюжета молодой талантливый и очень честный парень по имени Руслан. Он сводит концы с концами, работая в аудиторской компании, где ему иногда приходится выполнять работу за племянника шефа. Возвращаясь затемно из офиса, парень обнаруживает, что выезд его старенькой машине перекрыл Porsche. Владельцем дорого автомобиля оказался Таир – друг детства главного героя, он заступался за мягкого и робкого Руслана. Друзья разговорились и Таир посоветовал Руслану искать свое место в жизни, которое соответствовало бы его талантам. После того, как Руслан вопреки воле руководства отказывается закрывать отчет детской больницы по тендеру и покупке оборудования (не оказалось аппарата МРТ, который существовал только на бумагах), он окончательно убеждается в правоте друга и уходит с работы.
Таир – брокер и руководитель крупной компании – воплощает в себе образ казахского «волка с Уолл-стрит» – уверенный, харизматичный, наглый и пускает кокаин по ноздре. Он с радостью принимает на работу Руслана, но не торопится раскрывать ему все правила большой игры. Что, естественно, приводит к проблемам.
У создателей фильма «Финансист. Игра на вылет» получилось снять кино, которое держит зрителя заинтригованным до конца, несмотря на некоторые клише (например, лишенная всякой динамики любовная линия и пресловутый выбор «дружба или любовь»). Порадовало внимание к деталям: герои обсуждают биржу и объясняют что к чему настолько, насколько это необходимо в художественном фильме. Есть в «Финансисте» и место символизму, и иногда очень удачному. Например, прежде, чем завяжется основная линия, на экране появляется сцена кормления аквариумных рыб другими рыбками – теми, что поменьше. Кто кормит этих рыб – остается в тайне до самого финала. От его имени «плохим парнем» выступает персонаж, которого сыграл Филипп Волошин. Ему удалось воплотить вестника плохих новостей одним лишь видом, а уж когда начинались реплики – становилось жутко и неприятно даже сидя в удобном кресле кинозала.
Что в фильме напрягало, так это злоупотребление крупными планами и местами слишком пафосные диалоги, особенно из уст актера Алдабека Шалбаева – складывалось ощущение, что он переигрывает свою и без того драматичную роль вдовца, отца и руководителя завода. Диалоги – это по-прежнему слабое место многих казахстанских кинокартин и «Финансист» здесь не исключение.
Руслана и Таира – очень непохожих друг на друга друзей, сыграли Асылхан Толепов и Чингиз Капин. Толепов хорошо передал некоторую наивность своего персонажа, мягкость, которую он пытается прикрыть решимостью и совестливостью. Капин в роли шкодливого и эмоционального Таира лишний раз убеждает зрителя, что играть сложных персонажей и безумцев ему удается по-особенному.
В одной из сцен Таир говорит, что «в этой стране за каждым успешным человеком кто-то стоит». И это чистой воды правда, о которой знает любой казахстанец от мала до велика. Казахстанскость (в худшем своем проявлении) в фильме отражена очень явно. Это стремление к богатству и власти у одних, и желание выжить у других. Руслан из одной токсичной среды попадает в другую, разница лишь в том, что масштабы амбиций несопоставимы. «Тендер с агашкой» и «биржа» – это разные уровни одной игры. Молодой человек, опьяненный быстрым взлетом карьеры и большими деньгами, не замечает, что сменил шило на мыло. Руслан все еще считает, что выбор стоит за ним; он все еще думает, что не «замарался». И когда настанет время, за эту иллюзию ему придется дорого заплатить.
Интересно то, что в «Финансисте» нет «плохих» и «хороших». Есть персонажи со своей мотивацией и у каждого из них есть право на искупление. На фоне всего этого хочется отметить, что финал картины удался: герои и зрители вернулись к тому, с чего все начиналось. С потерями или нет, но игра продолжается, и это главное.