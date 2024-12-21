«Жауап бер»: причем тут дело Бишимбаева

На этой неделе продюсер Баян Алагузова презентовала свой новый резонансный проект - фильм Санжара Омарова «Жауап бер». В соцсетях говорили, что картина основана на скандально знаменитом деле Бишимбаева, только здесь на скамье подсудимых оказался не высокопоставленный мужчина, а известная женщина. На деле оказалось, что общих черт с громким делом кроме знакомых всем деталей преступления и собственно проблемы насилия почти нет. Кинокритик Галия Байжанова рассказывает почему это кино вызывает неоднозначные впечатления.
В умении Баян Максатовны снимать кассовое кино, которое может поднимать острые проблемы казахстанского общества никто не сомневается, взять хотя бы успех продюсируемой ею драмы о домашнем насилии «Бақыт». Картину наградили на Берлинском кинофестивале, она также хорошо была принята публикой, несмотря на стереотипное мнение о том, что драмы в казахстанском прокате не бывают коммерчески успешными.
Продюсерская задумка «Жауап бер» тоже неплоха, однако воплощение вышло не таким эффектным, как ожидалось. Несмотря на очень важную проблематику, поднимаемую в картине, которая по задумке авторов должна сформировать нулевую терпимость к насилию, лента получилась своеобразной. Наверное, дело в том, что судебная драма, большая часть которой проходит в одном пространстве - это сложнейший киножанр, который требует очень хорошего и качественного сценария. А с этим у этой работы проблемы. Разберем подробнее.
Внимание! В тексте есть спойлеры, которые нужны для разбора фильма
О чем картина «Жауап бер»
Однажды июньским утром весь Казахстан замирает - по телевизору показывают жуткие новости - популярную блогершу Диану Оспанову (Аружан Бекболат) подозревают в убийстве мужа (Бейбит Кусайынов). Девушка находится в больнице, свою вину она не признает. Общественность уверена, что Диана и есть убийца, ведь эта девушка - владелица бара, часто выпивала и имеет неоднозначную репутацию. Защищать ее берется модная адвокатка Жанар (Асель Калиева), но, чтобы выиграть дело или хотя бы получить для своей подзащитной максимально мягкий срок, ей придется попотеть, ведь обвинительница - принципиальная Сандугаш (Мадина Акылбекова). А судьей назначена строгая Раушан (Айнур Болат). В качестве потерпевшей стороны выступает родная сестренка погибшего (Нурай Жеткерген).
Дело Дианы оказалось таким громким, что его решили рассматривать на суде присяжных, как и реальное преступление Бишимбаева. Так, в скандальном процессе против женщины, обвиняемой в убийстве мужа, в зале суда собрались пять женщин — судья, прокурор, адвокат, потерпевшая и подсудимая. Большая часть фильма пройдет в четырех стенах – в суде.
Хороший сценарий мог бы все изменить
Судебная драма - один из интереснейших, но при этом мало кому доступных жанров. Особо удачные картины, снятые в этом жанре, становятся большой классикой («12 разгневанных мужчин»), а браться за нее не боятся сценаристы разве что уровня Аарона Соркина («Суд над чикагской семеркой»). Цель судебной драмы - убедить зрителя в виновности или невиновности подсудимого, устроив при этом захватывающее шоу, которое может несколько раз менять мнение присяжных о том, кто же виновен. Это своего рода дуэль между стороной защиты и обвинения, здесь же все понятно с самого начала и поэтому следить за процессом не то чтобы сильно интересно. В итоге, желание концентрироваться на происходящем на экране вызвано лишь попыткой сравнить два дела: вымышленное и настоящее, а весь процесс просмотра превращается в игру «найди 10 (или больше) отличий».
Фильм действительно многое берет из дела Салтанат - убийство произошло не дома (не в ресторане, а в баре); она увидела в кабинете фото своего знакомого (тут это ее бывший, а не просто знакомый), а он приревновал; ударил во время празднования Нового года дома; хамил официантам и оскорблял их; выпивал, бил свою женщину и измывался над ней; шантажировал интимными видео и так далее. Но не смотря на, казалось бы, одни и те же «ингредиенты» здесь получилось все наспех скроенным и неубедительным. Сценарий непростительно слаб для кино, взывающего к такому резонансному делу.
В реальности ее бы надолго посадили, даже если бы она действовала из соображений самообороны (о жестокости наказания для женщин говорят все правозащитники). А если она была бы еще популярной блогершой, которые многих раздражают, то ей впаяли бы максимально большой срок. Здесь все показано иначе. Но ситуация, в которой женщины по обе стороны суда объединились, чтобы наказать одного ублюдка, и женская солидарность взяла верх над родственными, профессиональными и другими интересами, выглядит, честно говоря, утопией. Впрочем, после сеанса хлопали.
Почему поверить в происходящее на экране непросто
Все дело в качестве исполнения. Фильм на такую деликатную тему снят широкими, грубыми мазками, доходит до того, что орудием убийства становится статуэтка слепой Фемиды, которая «случайно» была куплена владелицей бара. Отдельная тема для критики - это заострение внимания на грязных деталях вроде смакования сексуализированного насилия, проговаривания всех приватных, постельных разговоров и демонстрация тех вещей, которые могут привести к убийству в состоянии аффекта. Людей, которые стали жертвами таких ситуаций - шантажа интимными видео или чего-то подобного может жестко стриггерить. К месту или нет здесь демонстрируются поцелуи, почти всегда насильственные. Дело не в ханжестве, а в уместности. Интересно, но Санжар Омаров из тех режиссеров, у кого поцелуи есть почти во всех жанрах - будь то судебная драма или бандитское кино, как в его в недавней ленте «2000-е. Стремяги» (она до сих пор в прокате).
Внимание! Дальше пойдут серьезные спойлеры!
Попытка вникнуть в характер героинь через их личную жизнь похвальна, но как это сделано - нет. Откровенно страдает психология образов. К примеру, принципиальная, прямолинейная, независимая ни от чьего мнения прокурорка - токалка. Обычно женщины с таким характером не идут во вторые жены.
Модная адвокатка, которая борется за права женщин и осмелилась развестись, делает «салем салу» своей свекрови и терпит ее присутствие в своем доме во время одного из самых громких процессов в своей жизни. В то, что героиня будет терпеть такое, верится с трудом.
Честная судья - женщина, живущая в максимально простой двухкомнатной квартире с выпивающим мужем и юным сыном, вдруг запрещает парню жениться со словами: «Она тебе не ровня». Если бы это была очень богатая и влиятельная женщина - это ожидаемо. Что вдруг находит на нашу героиню -непонятно. Впрочем, может, это недоработка художественного департамента, ведь наши судьи наверняка не живут в обычных двушках.
Мысль, которую хотел донести автор, о том, что даже те женщины, которые борются за правосудие сами страдают от абьюза и несчастны в личной жизни, понятна, но хотелось бы более тонких штрихов. Вдобавок зачем-то одну из героинь в фильме насилуют. К выводу о том, что всем женщинам в нашей стране непросто, от насилия страдают, независимо от уровня жизни, можно было прийти куда изящнее. Здесь нет ни одной счастливой женщины, но ведь это тоже неуместная гиперболизация. Как будто бы у зрительниц нет никакой надежды, страдают все и будут страдать.
Некоторые сцены выглядят чересчур утрированными, например, встреча одной из героинь с злодейками из аула - свекровью и золовкой. Неправдоподобными кажутся адвокатские рандеву - например, в одной из сцены обвинительница и защитница выпивают вместе (напомним, за процессом смотрит вся страна). Если бы такое было в реальности - их совместные фотографии тут же появились бы во всех соцсетях, с обвинениями в продажности системы.
Фильм, конечно, стоит похвалить за целую галерею женских образов, но ощущение, что кинодеятели еще не поняли как со всей этой «женской энергией» (которая, к слову, упоминается в слушании) совладать. Кажется, что реальные прототипы героинь выглядят в разы интереснее. Еще один отвлекающий от полного погружения в историю момент - это то, что непонятно кто из героинь главная, но судя по тому, что решающую роль в сюжете сыграли две, то на них могли бы претендовать героиня Мадины Акылбековой и Нурай Жеткерген. То ли по задумке автора, то ли это вышло случайно, но обе ранее играли жертв насилия - Мадина в драме Айжан Касымбек «Мадина», а Нурай в фильме «Дәстүр». Если бы обвинительнице Сандугаш придумали более расширенную и интересную линию, то судебный процесс мог бы использоваться лишь как сеттинг для истории, где одна строгая женщина в погонах поняла, что нужно менять ситуацию изнутри - будучи элементом системы.
Заканчивается лента зачем-то цитатами из Уголовного кодекса - сколько дают за ту или иную статью. Что это - попытка повлиять на смягчение сроков или объяснение финала, непонятно.
Несмотря на всю критику, хочется отметить «Жауап бер» за смелость - за попытку обуздать судебную драму, за мифологизацию наших новостных хроник, за желание говорить об актуальном и за целых пять женских ролей.
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