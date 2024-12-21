«Жауап бер»: причем тут дело Бишимбаева

В умении Баян Максатовны снимать кассовое кино, которое может поднимать острые проблемы казахстанского общества никто не сомневается, взять хотя бы успех продюсируемой ею драмы о домашнем насилии «Бақыт». Картину наградили на Берлинском кинофестивале, она также хорошо была принята публикой, несмотря на стереотипное мнение о том, что драмы в казахстанском прокате не бывают коммерчески успешными.

Продюсерская задумка «Жауап бер» тоже неплоха, однако воплощение вышло не таким эффектным, как ожидалось. Несмотря на очень важную проблематику, поднимаемую в картине, которая по задумке авторов должна сформировать нулевую терпимость к насилию, лента получилась своеобразной. Наверное, дело в том, что судебная драма, большая часть которой проходит в одном пространстве - это сложнейший киножанр, который требует очень хорошего и качественного сценария. А с этим у этой работы проблемы. Разберем подробнее.

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О чем картина «Жауап бер»

Однажды июньским утром весь Казахстан замирает - по телевизору показывают жуткие новости - популярную блогершу Диану Оспанову (Аружан Бекболат) подозревают в убийстве мужа (Бейбит Кусайынов). Девушка находится в больнице, свою вину она не признает. Общественность уверена, что Диана и есть убийца, ведь эта девушка - владелица бара, часто выпивала и имеет неоднозначную репутацию. Защищать ее берется модная адвокатка Жанар (Асель Калиева), но, чтобы выиграть дело или хотя бы получить для своей подзащитной максимально мягкий срок, ей придется попотеть, ведь обвинительница - принципиальная Сандугаш (Мадина Акылбекова). А судьей назначена строгая Раушан (Айнур Болат). В качестве потерпевшей стороны выступает родная сестренка погибшего (Нурай Жеткерген).