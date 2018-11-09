От дрэг-куин до девочки-подростка

Глоссарий

Дрэг-куин – мужчины, создающие сценический образ женщины. Как правило, это утрированная женственность. Дрэг-куин необязательно является трансгендерной женщиной или гомосексуалом. Также есть понятие дрэг-кинг для женщин.

Кросс-дрессер – человек, который носит одежду противоположного пола. Например, мужчина, использующий макияж и женскую одежду для самовыражения.

Трансгендерный человек – человек, чья гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом или традиционными представлениям о людях их биологического пола.

Трансгендерный переход – процесс приведения биологического пола в соответствие с гендерной идентичностью человека. Это комплексный процесс, который включает в себя каминг-аут, начало гендерного самовыражения. Человек может начать гормональную терапию, провести хирургические операции по желанию. Также трансгендерный переход это не только то, что происходит с внешностью человека, но и социализация.

Цисгендерный человек – тот, чей биологический пол совпадает с гендерной идентичностью.