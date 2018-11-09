От дрэг-куин до девочки-подростка

18 ноября на фестивале авторского кино CliqueFest покажут фильм «Девочка», который был отмечен в Каннах четырьмя наградами. Картина рассказывает историю трансгендерной девочки Лары. Айсулу Тойшибекова рассказывает о том, как менялся образ трансгендерных людей в кинематографе.
Глоссарий
Дрэг-куин – мужчины, создающие сценический образ женщины. Как правило, это утрированная женственность. Дрэг-куин необязательно является трансгендерной женщиной или гомосексуалом. Также есть понятие дрэг-кинг для женщин.
Кросс-дрессер – человек, который носит одежду противоположного пола. Например, мужчина, использующий макияж и женскую одежду для самовыражения.
Трансгендерный человек – человек, чья гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом или традиционными представлениям о людях их биологического пола.
Трансгендерный переход – процесс приведения биологического пола в соответствие с гендерной идентичностью человека. Это комплексный процесс, который включает в себя каминг-аут, начало гендерного самовыражения. Человек может начать гормональную терапию, провести хирургические операции по желанию. Также трансгендерный переход это не только то, что происходит с внешностью человека, но и социализация.
Цисгендерный человек – тот, чей биологический пол совпадает с гендерной идентичностью.
На протяжении многих лет образ трансгендерных людей основывался на том, кем их видели и воспринимали многие цисгендерные люди – фриками и чудаками. В фильме 2003 года «Солдатская девушка», основанном на реальной истории, главная героиня – Кальперния Аддамс говорит своему партнеру о том, что она устала быть фриком для всех и в первую очередь для себя. Она хочет закончить гендерный переход, чтобы чувствовать себя лучше. «Солдатская девушка» вскрывает многие проблемы. Это картина о том, как патриархальный мир, в который попадает главный герой – солдат Бэрри Уинчелл – рушит его жизнь. Первая треть фильма посвящена армии, где маскулинность возведена в абсолют, а индивидуальность подавляется в угоду коллектива. В мире Бэрри нет места ничему феминному. С женщинами можно развлекаться, заводить детей и оставлять дома вести хозяйство. Естественно, что геев и трансгендеров в этой агрессивной среде не жалуют. При этом, сосед Бэрри позволяет себе потребительское отношение к трансгендерной девушке: он целуется с ней и склоняет к оральному сексу, оправдывая это тем, что он выступает в активной роли. Мир Кальпернии, напротив, другой. Она популярная в квир-сообществе Нэшвилла артистка, у нее есть друзья, карьера, она участвует в конкурсах. Вместе с тем, ее мир имеет четкие границы. Даже находясь в дружественной среде, она все еще испытывает страх быть отвергнутой.
Фильмы, снятые 15-25 лет назад редко затрагивают вопрос гендерной идентичности своих героев, зачастую оставляя зрителей додумывать это за них. Например, не все дрэг-куины, как и кросс-дрессеры идентифицируют себя с женским гендером.
— Фильмы снимают цисгендерные режиссеры, знакомые только с одной из самых видимых сторон – есть драг-квин, которые выступают в клубах, они очень яркие, эпатажные и веселые, и они подвергаются насилию. Исходя из этого в начале 21 века и формировался образ трансгендерных людей на экранах – ярко накрашенная личность в яркой женской одежде с пикантными шутками-прибаутками с обязательной тягой к красивым мужчинам. Поэтому сейчас в 2018 году, смотря на трансгендерную героиню сестёр Вачовски из сериала «Восьмого чувства», можно сказать, что это полное разрушение стереотипов о трансгендерных женщинах, так долго формирующихся в кинематографе. Стоит отметить, что из списка заурядных выдумываний образа транс-людей выбивается Педро Альмодовар. Из фильмов становится понятно, что он знаком с жизнью трансгендерных людей в Испании, и именно в них он черпал вдохновение для своих историй, – рассказывает правозащитник и представитель трансгендерной инициативы Alma-TQ Искандер Ксанов.
Вместе с тем, он говорит о том, что кинематограф может помочь расширить представление о трансгендерности у цисгендерных людей:
— Некоторые фильмы хорошо отражают действительность и помогают лучше понять трансгендерных людей, узнать об их жизнях. Особенно основанные на реальных событиях. Также здорово, когда в фильме присутствуют трансгендерные актёры, а не цисгендерные актёры, играющие роли трансгендерных людей или же когда трансгендерные люди являются режиссерами или режиссерками, как например сестры Вачовски, - говорит Ксанов.
В 2012 году на экраны вышел фильм канадского режиссера Ксавье Долана – «Все еще Лоранс». По сюжету 35-летний талантливый поэт, преподаватель литературы Лоранс Алия решается на трансгендерный переход, чтобы наконец быть честным с самим собой и окружающими. Лоранс раскрывается своей партнерше – Фред, а затем и другим: друзьям, коллегам, студентам. Долан выбрал для своей истории Монреаль 1989 года. Кросс-дрессеры и трансгендерные люди все еще вызывают неоднозначную реакцию: на них пялятся, без стеснения задают оскорбительные вопросы, увольняют с работы и не подают руки на улице. Несмотря на это главные герои говорят об идентичности и сексуальности – и это очень важный момент, когда фокус смещается с внешнего мира и взаимодействия героини/героя с ним на внутренний мир персонажа.
Принятие трансгендерного перехода Лоранса дается труднее – он решился на переход в зрелом возрасте. Окружающим трудно понять его мотивы, ведь они знали его достаточно продолжительное время и не замечали в нем каких-то изменений. История охватывает 10 лет жизни главных героев картины, в которых вместе с тем показывается и то, как меняется восприятие трансгендерных людей. Оставшись без работы, Лоранс пишет книги, которые покупают издательства. Однако ее возлюбленная не может принять тот факт, что Лоранс – трансгендерная женщина.
— Поддержка трансгендерных людей близкими и родными довольно важна, особенно в момент осознания себя и начала трансгендерного перехода, также важно наличие рядом дружественных помогающих специалистов, не имеющих патологизирующий позиций.
Однако не стоит забывать, что в обществе пока высокий уровень трансфобии и зачастую она присутствует и в самих трансгендерных людях по отношению к себе и к другим трансгендерам. И даже если трансгендерный человек не сталкивается открыто с трансфобией в обществе, то усвоенная, или по-другому, внутренняя трансфобия продолжает загонять трансгендерного человека в стандарты циснормативности и не даёт возможности чувствовать себя безопасно и комфортно будучи собой, отсюда могут развиваться депрессивные состояния, требующие работы с психологом. В Казахстане есть дружественные психологи и психотерапевты. Если кто-то из читателей чувствует необходимость связаться с ними, то можно написать на thelpkz@gmail.com.
В этом году в Каннах состоялась премьера дебютной полнометражной картины бельгийца Лукаса Донта – «Девочка». В фильме рассказывается история трансгендерной девочки Лары, которая вместе с отцом и младшим братом переезжает в другой город, чтобы поступить в престижную танцевальную академию и закончить трансгендерный переход. Режиссер создает вокруг героини абсолютно другой мир: ее семья, ее окружение в новом городе и школе поддерживает Лару. Однако это еще не всё, ведь внутренняя фрустрация, неуверенность и беспокойство не покидают ее. Природа этих чувств несколько иная, их причина – внутри, и они разрушают человека изнутри.
«Многие медиа фокусируются на реакции внешнего мира. Я же хотел, чтобы история была о чувствах и решениях внутри нее», – рассказал в интервью Луканс Донт.
Когда будущему режиссеру было 18 лет, он прочел в газете историю о пятнадцатилетней трансгендерной девочке Норе, мечтавшей стать балериной. Его поразила смелость не просто рассказать о том, что она родилась в чужом теле, но и стремление посвятить себя очень феминному ремеслу и стать балериной. На тот момент сам Донт был «заперт в чулане» – он скрывал свою сексуальную ориентацию, поэтому открытость Норы произвела на него сильное впечатление. Тогда он решил, что снимет свою первую полнометражную картину о ней.
В результате картина «Девочка» была отмечена в Каннах четырьмя наградами: Золотой камерой (за лучший режиссерский дебют), призом ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд», Квир-пальмой за освещение ЛГБТИК-темы в кино и статуэтку «Лучший актер». Последняя награда затрагивает очень важную проблему современного кинематографа, когда цисгендерные актеры играют трансгендерных персонажей. В интервью Лукас Донт попытался объяснить выбор цисгендера Виктора Полстера на исполнение главной роли тем, что внегендерный кастинг (куда приходили транслюди и цислюди) ни к чему не привел. Дело в том, что команда искала человека, который мог бы одинаково хорошо танцевать и играть. Это привело их к решению провести еще один кастинг среди танцоров и танцовщиц. Так они увидели пятнадцатилетнего Полстера, которого и утвердили на роль Лары. Однако это решение вызвало широкое обсуждение у транссообществ на Западе.
— Зачастую в фильмах второй половины XX века трансгендерных женщин играют цисгендерные мужчины, а трансгендерных мужчин – цисгендерные женщины. Даже в «Трансамерике», где на втором плане присутствуют трансгендерные актёры и актрисы, в главной роли – цисгендерная актриса, играющая роль трансгендерной женщины. Сейчас в мире кинематографа стоит вопрос – этично ли это?, – соглашается Искандер.
Нужно отметить, что растущее количество дискуссий о видимости не только трансгендерных персонажей, но и трангендерных актрис и актеров, постепенно меняет ситуацию. В качестве примера можно привести появление трансактрис в сериалах «Оранжевый – хит сезона», «Восьмое чувство». В прошлом году «Оскар» за лучший иностранный фильм получила картина «Фантастическа женщина», в которой главную роль исполнила Даниела Вега – трансженщина из Чили. Это крайне важно, поскольку ситуация с трансгендерными людьми отличается от других. Абсолютно некорректно приводить в пример лесбиянок и геев, играющих гетеросексуальных персонажей, поскольку это вещи разных порядков. В представлении большинства трансгендерные женщины и трансгендерные мужчины – это переодетые мужчины и женщины. Когда цисгендерный актер играет трансперсонажа, так и происходит – это человек, переодетый в одежду противоположного пола, как это было в фильме «В джазе только девушки». Трансгендерность не сводится только лишь к одежде, поэтому правозащитники, актрисы и актеры требуют того, чтобы трансгендерных персонажей играли трансактеры.
Помимо этого, есть еще много аспектов трансгендерности, которые стоит отобразить в кинематографе, говорит Искандер:
— Трансгендерных мужчин практически не видно в кинематографе. Многие в ЛГБТ-сообществе в те годы восприняли фильм «Парни не плачут» как историю о лесбиянке, а некоторые до сих думают так. Хочу отметить прорыв режиссерки Кимберли Пирс, которая повысила видимость трансгендерных мужчин, выпустив в 1999 году фильм, основанный на реальных событиях «Парни не плачут». Сейчас выходит больше фильмов с трансгендерными персонажами, уделяется внимание трансгендерным детям, пожилым трансгендерным людям, и это здорово. Кстати, я пока не видел фильмов о небинарных людях или о разнообразии гендерных идентичностей вне бинарных ролей – женщин и мужчин, но думаю, что со временем они будут появляться.
Показ фильма «Девочка» состоится 18 ноября на фестивале авторского кино CliqueFest в кинотеатре «Арман». Билеты в кассах кинотеатра и на сайте Ticketon.kz.