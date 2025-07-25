Гульжан Токтогул, сценаристка: «В Голливуде ценят дисциплину и трудолюбие, у нас все говорят только про талант»

Но ведь и критику не всю надо принимать…

Да, нужно просто понимать, что тут люди критикуют не чтобы получить удовольствие от процесса, а потому что хотят помочь тебе сделать твой фильм лучше. Когда ты воспринимаешь так, всё становится проще. Понятное дело, это можно говорить разным тоном, но всё равно мы все там находились в пузыре киношколы, это такая подготовка к реальному миру. В жизни все намного жестче, когда ты делаешь проект, ты по-настоящему рискуешь своей репутацией, настоящими деньгами, своими отношениями и к критике тебе придётся прислушиваться.

Что важнее в американской индустрии — талант или умение работать по всем правилам, как учат в киношколе?

Это вещи, дополняющие друг друга, но знаете, я заметила, что в Штатах в большей степени говорят про ремесло, работоспособность и дисциплину, нежели про талант. У них страна с населением в 300 млн, огромная конкуренция. А в наших относительно маленьких странах больше говорят о таланте. Дисциплину или скверный характер могут простить, главное, чтобы продукт получился. У них большая индустрия — на одном таланте не уедешь. Что касается того, надо ли учиться или нет, не знаю. Я знаю тех, кто не учился в киношколе и успешен, и тех, кто окончил, но не работает. Одно я знаю — когда у тебя есть диплом AFI — это как штамп «одобрено», с этим легче двигаться.

Мне всегда интересно, куда потом деваются все студенты, которые учатся в творческих вузах?

Когда я училась в Московской школе кино, это было до AFI, нам говорили, что хорошо, если хотя бы двое из вашего курса (нас было 14), останутся в профессии. Так и случилось.

На вашем курсе вы и кто еще?

Анастасия Волкова, она писала сценарий мистического сериала «Сны Алисы», который продюсировали достаточно известные Валерий Федорович и Евгений Никишов. И еще известная писательница Гузель Яхина, которая потом не пошла в сценарное искусство, но свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» написала именно как сценарий.

«Нам нужны новые женские голоса»

Сейчас все говорят, что острая нехватка женщин-сценаристов, всем нужны женские истории, это так? Или это просто красивые слова?

Запрос, безусловно, есть. Но пока что он удовлетворяется мужчинами. Если женщины и работают в современном кино, то, как правило, не в роли режиссерок или сценаристок. Если, конечно, речь не об авторском кино. Даже в советское время женщин-сценаристов было мало, почему-то женской профессией в кино считался монтаж, сейчас — второй режиссер. Считается, что женщины офигенны на этой позиции, но не выше. На нас вешают по большей части административную и организационную работу, и в меньшей степени креативную. Это есть и в Штатах, но в меньших масштабах.

И что с этим делать?

Мне кажется, мы просто должны брать дело в свои руки, запрос-то со стороны женщин высокий: большинство зрителей — это девушки, именно они выбирают какой фильм смотреть и таким образом влияют на кассу. Женские персонажи нужны, а рассказывать о женщинах мужскими глазами неправильно.