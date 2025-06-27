Багдат Аргинов, оператор: «Мой конкурент — оператор Нолана, Хойте ван Хойтема, только он об этом еще не знает»

«Красивые кадры без смысла снимают любители»

Самый первый пост, который вы написали в Instagram посвящен казахстанскому режиссеру Эмиру Байгазину, вы там его благодарите. Я почему-то удивилась, не знала, что у него такие ученики есть…

Он один из тех людей, кому я писал, в самом начале своего пути. Когда после обучения в Санкт-Петербурге я вернулся в Казахстан, в киноиндустрии я никого не знал, я был молод и просто стал писать всем режиссерам, о которых на тот момент говорили. Написал и Эмиру Байгазину, сказал, что мне нужна работа и не забыл упомянуть, что я из Актобе, как и он. Эмир ответил и пригласил на встречу, а после нее предложил мне стать его учеником. Кроме меня у него была еще пара молодых ребят. Сейчас я их не вижу в индустрии, но лично для меня опыт работы с Эмиром был очень вдохновляющим, он меня многому научил.

Например, чему?

У него я научился думать как профессиональный кинематографист. Он, например, спрашивал у нас — чем отличается профессиональный оператор от любителя? На этот вопрос невозможно ответить правильно, ведь один скажет, что все дело в технике — у одного она профессиональная, у другого нет, второй скажет, что дело в образовании, у одного есть, а у другого нет, третий скажет еще что-то. Но ответ самого Эмира, я запомнил, так он мне понравился. «Любитель снимет красиво, - сказал он, - а профессионал так, как чтобы задуманная история раскрылась как можно глубже». Поэтому у картины должен быть свой стиль и его необходимо выдерживать, подбирать каждый кадр будто собираешь один фотоальбом. Мне эта мысль так сильно понравилась, что я старался мыслить только так. И по сериалу «Sheker» это уже, я надеюсь, видно.

А почему вы тогда не сняли ни один фильм Байгазина, он же теперь сам выступает оператором?

На его фильме «Жизнь» я работал механиком камеры. Он просто сидел и говорил, почему камеру нужно установить левее или правее. Я двигал, но не до конца понимал почему — мне казалось и так все хорошо, но с опытом, когда стал глубже разбираться, понял, что он все делал правильно, ведь его композиции прекрасны. Что касается нашего полноценного сотрудничества, я говорил, что хотел бы снять его кино, но он сказал, что я еще не созрел. В том посте в Instagram, о котором вы упомянули, как раз снимок со съемок «Жизни», которую мы снимали в Таиланде. Помню, у нас был с ним один разговор там, он сказал, что у меня есть способности, но для того, чтобы попасть в высшую лигу как он, я не должен снимать все подряд.