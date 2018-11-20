Фильм недели: «Река»

Еще одна отличительная черта режиссуры автора в том, что свои фильмы он погружает в общечеловеческую культурную среду, вставляя в ткань сюжета христианские образы, мотивы, оставляя отсылки к европейским произведениям искусства. Тут и история Каина и Авеля, и притча о блудном сыне и так далее. Отсылки к библейским историям сближают его с фильмами Андрея Звягинцева. Но не только это – многие элементы также схожи: строгий и угрюмый отец, как в фильме «Возвращение», ненависть детей к своему отцу, роль воды в истории, один из героев тонет. В плане изображения фильм похож на «Изгнание» – удивительно красивые виды казахстанских степей, словно ожившие полотна американского художника Эндрю Уайета. Как оператор Байгазин любит снимать фотографично, выхватывая один миг жизни в виде одного кадра, любой из которых можно взять и вставить в рамку. Всю трилогию об Аслане можно сравнить с трилогией о Сноупсах Уильяма Фолкнера: если «Уроки гармонии» – роман «Поселок», а «Раненый ангел» – «Город», то «Река» – «Особняк». Географически и социально Байгазин повторяет коллизии романов великого американского писателя.

Трилогия завершилась. Эмир Байгазин идет вперед и, как он сказал в одном из своих интервью, истории об Аслане – «это первая из его трилогий». Вслед за ним и мы, зрители, идем дальше. А герои из его первых трех картин навечно останутся в своих опустошенных, одиноких и странных мирах, вновь и вновь познавая жизнь и смерть.