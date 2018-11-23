Фильм недели: «Ночной бог»

В последний конкурсный день кинофестиваля Шакена Айманова в рамках секции «Мы здесь живем» показали новый фильм Адильхана Ержанова «Ночной бог», участвовавший в этом году в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля.
Жанр: драма
Хронометраж: 110 минут
Режиссер: Адильхан Ержанов
Актеры: Баймурат Жуманов, Алия Зайналова, Нурбек Мукушев, Константин Козлов, Салтанат Науруз, Макпал Исабекова
Ремесло кинорежиссера в плане искусства имеет несколько целей, множество смыслов и вариативную сетку воплощений замыслов. Режиссер может ставить себе разного рода задачи и через все творчество красной нитью пронести комплекс вопросов, корпус загадок и ответвления всевозможных отгадок. Один из высших и сложно осуществимых видов такого течения творчества – это создание своего кинематографического мира. Посредством не только одного фильма, но скоплением многих кинокартин, соединенных единой мировоззренческой концепцией автора. Адильхан Ержанов один из таких авторов в мире кино.
«Ночной бог» принадлежит к картинам, сюжет которых описать либо сложно, либо просто невозможно. Если подходить формально к содержанию, то фильм начинается с того, как в неизвестном городе появляется мужчина средних лет в пальто и в шляпе (его сыграл Баймурат Жуманов). Рядом с ним его жена и пятнадцатилетняя дочка. Он хочет переночевать в каком-то помещении и идти дальше. Но благодаря нелепым и необъяснимым обстоятельствам он все больше втягивается в дела города и постепенно становится заложником жителей и своей судьбы. Город находится в состоянии карантина, объявлен красный уровень тревоги и все люди ожидают конца света. Фильм своей историей напоминает роман Франца Кафки «Замок», где за неимением четкой, стержневой линии рассказа мы в течение почти двух часов погружаемся в болото из атмосферы, в вязкую материю внутреннего состояния героя, странствующего по закоулкам странного и мрачного города, рефлексирующего по поводу мира и своей жизни.
«Ночной бог» не фильм в классическом и массовом понимании этого слова – это скорее гипнотический опыт, сцепленный из ночных кошмаров автора, пульсирующих кадров, сотканных из светотени, мерцании разноцветных неоновых огней, блеска свечей и старых лампочек. Ержанов уже не первый раз создает мир, где нет четких географических и временных координат. Однако, если в его фильме «Чума в ауле Каратас» еще были кое-какие отсылки на современные казахстанские реалии, политические ситуации и конфликты социального характера, то в новой картине он еще сильнее отдаляется от нашей повседневности и погружается в свой собственный хаос, четко не обозначая ни место, ни эпоху, ни героя. Интересна эволюция фильмов Ержанова не только в контексте его же творчества, но еще и его современника, Эмира Байгазина. Последние фильмы обеих режиссеров так или иначе затрагивают тему апокалипсиса, конца мира. Но если в «Реке» Байгазина мир после катастрофы, то у Ержанова в «Ночном боге» все только и ждут этого последнего мига бытия. В кинокартине с неба падают предметы (то ли кометы, то ли искусственные вещи, созданные руками человека), атмосфера Земли искажается и окрашивается в удивительные цвета. Происходят неведомые ситуации и все ждут появления из неба так называемого Ночного бога, в лицо которого нельзя смотреть.
Многие кинематографические, режиссерские находки Адильхана Ержанова тут доведены до полной концентрации, сгущены и скомпонованы – деревянные маски, сюрреалистические и одновременно страшные ситуации, тесный, бюрократический мир чиновников, одинокие чудики, никогда не умирающие, но и не живущие нормально, крайне формальные убийства, сырые подвалы и холодные дома.
Если главный герой рассуждает с помощью слов, то режиссер передает свои мысли с помощью образов и культурных подпорок. Жители города по части неведения и веры в ложную истину напоминают персонажей картины Брейгеля-старшего «Притча о слепых». Одновременно город служит некой формулой всего мира, объединяя в себе представителей разных наций, вероисповеданий, культур. И также этот город по описанию и по функции в фильме вызывает ассоциации с романом братьев Стругацких «Град обреченный», где метафорически был собран весь опыт человечества. Присутствуют и переклички с фильмами. Холодные, зимние пейзажи напоминают произведения Алексея Германа-младшего – герой легко может ходить и философствовать среди персонажей киноленты «Под электрическими облаками». Художник-постановщик «Ночного бога» Ермек Утегенов погружает нас почти что в декорации «Бегущего по лезвию» режиссера Ридли Скотта, закладывая мигающие экраны в протекающие коридоры, вставляя неон в обветшалые дома. Но сильнее всего фильм напоминает ранние шедевры Ларса фон Триера, вроде «Элемента преступления», «Европы». Иногда ситуации, оформление кадра, фабульные установки совпадают почти на сто процентов – эпидемия, поразившая весь мир, постоянный дождь, герой-интеллектуал и так далее. Сознательно это сделано или, как обычно бывает, это стандартное постмодернистское явление, когда любая лента так или иначе отсылает к другому фильму, – неизвестно.
В картине нет единого смысла, тоталитарной идеи или одного решения вопроса. Это и не важно. Главное то, что Ержанов создает поле для интерпретаций и толкований. Он создает жизнь: а в чем её смысл, придется определять каждому зрителю самостоятельно.