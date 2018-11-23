Фильм недели: «Ночной бог»

Многие кинематографические, режиссерские находки Адильхана Ержанова тут доведены до полной концентрации, сгущены и скомпонованы – деревянные маски, сюрреалистические и одновременно страшные ситуации, тесный, бюрократический мир чиновников, одинокие чудики, никогда не умирающие, но и не живущие нормально, крайне формальные убийства, сырые подвалы и холодные дома.



Если главный герой рассуждает с помощью слов, то режиссер передает свои мысли с помощью образов и культурных подпорок. Жители города по части неведения и веры в ложную истину напоминают персонажей картины Брейгеля-старшего «Притча о слепых». Одновременно город служит некой формулой всего мира, объединяя в себе представителей разных наций, вероисповеданий, культур. И также этот город по описанию и по функции в фильме вызывает ассоциации с романом братьев Стругацких «Град обреченный», где метафорически был собран весь опыт человечества. Присутствуют и переклички с фильмами. Холодные, зимние пейзажи напоминают произведения Алексея Германа-младшего – герой легко может ходить и философствовать среди персонажей киноленты «Под электрическими облаками». Художник-постановщик «Ночного бога» Ермек Утегенов погружает нас почти что в декорации «Бегущего по лезвию» режиссера Ридли Скотта, закладывая мигающие экраны в протекающие коридоры, вставляя неон в обветшалые дома. Но сильнее всего фильм напоминает ранние шедевры Ларса фон Триера, вроде «Элемента преступления», «Европы». Иногда ситуации, оформление кадра, фабульные установки совпадают почти на сто процентов – эпидемия, поразившая весь мир, постоянный дождь, герой-интеллектуал и так далее. Сознательно это сделано или, как обычно бывает, это стандартное постмодернистское явление, когда любая лента так или иначе отсылает к другому фильму, – неизвестно.

В картине нет единого смысла, тоталитарной идеи или одного решения вопроса. Это и не важно. Главное то, что Ержанов создает поле для интерпретаций и толкований. Он создает жизнь: а в чем её смысл, придется определять каждому зрителю самостоятельно.