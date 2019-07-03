Свет, камера, затор

По данным Vanity Fair, посещаемость кинотеатров снизилась до 19-летнего минимума, а доходы колеблются чуть выше 10 миллиардов долларов – те же деньги, которые могут пройти через Amazon, Facebook или Apple за один день. DreamWorks Animation была продана Comcast за относительно скромные $3,8 млрд. Недавно Paramount была оценена в 10 миллиардов долларов – примерно по той же цене, что Самнер Редстоун приобрел ее более 20 лет назад в войне с Барри Диллером. С 2007 по 2011 год общая прибыль пяти крупнейших киностудий-Twentieth Century Fox, Warner Bros., Paramount Pictures, Universal Pictures и Disney упала на 40 процентов. Студии теперь составляют менее 10% прибыли своих материнских компаний. К 2020 году, по некоторым прогнозам, эта доля упадет примерно до 5 процентов (но Disney, отчасти благодаря «Звездным войнам» и другим успешным франшизам, вероятно, выделится из их числа).

Тогда как в исследовании говорится о том, что внедрение Netflix на различных европейских рынках в период с 2012 по 2014 год положительно повлияло на продажи билетов в кино, и, таким образом, противостоит общей негативной тенденции спроса на кино в большинстве европейских стран. Из-за Netflix продажи билетов на душу населения увеличивается до 14,7% или в среднем с 2,24 до 2,5 посещений в год с конца 2015 года, что стало особенно заметно с 2016 по 2017 годы. Это неожиданно, учитывая, что сервис не позиционировал (по крайней мере, изначально) свой потоковый сервис как конкурента кинотеатрам, но это объясняется теорией спроса. Netflix на самом деле «дополняет» опыт походов кино. Во-первых, потребители могут выбрать, что и когда смотреть, что похоже на выбор фильма в театре. Во-вторых, в начале своего пути сервис предлагал к просмотру относительно старые фильмы. Так, его молодая аудитория, которая посмотрит старые «Звездные войны» (или «Люди Икс» и т.д.), может захотеть посмотреть и последние фильмы франшиз, которые в настоящее время показывают в кинотеатрах. Начиная с 2016 года компания начала выпускать фильмы и сериалы собственного производства. С быстро растущим рынком и привлечением новых поставщиков потокового вещания, производящих собственный контент, индустрия кинотеатров столкнулась с прямой конкуренцией и вполне может увидеть снижение продаж. Несколько лет назад новые технологии вроде 3D были надеждой, способной привлечь зрителей, но в ближайшие годы индустрия кинотеатров должна задуматься, как предложить то, что предлагает Netflix и его аналоги (например, построение сюжета в зависимости от выбора зрителя).