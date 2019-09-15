Almaty film festival. День первый. Семейные проблемы

Первым был показан фильм «Извините, мы вас не застали» классика британского кино Кена Лоуча, дважды бравшего главный приз Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», и который все еще продолжает снимать остросоциальное кино про рабочий класс Великобритании. Рики, Эбби и их двое детей живут в Ньюкасле. Рики покупает новую машину и устраивается на такую же новую работу - разносчиком различных товаров. На первый взгляд, жизнь налаживается: у жены неплохая работа, сын и дочка растут и живут своей жизнью, работа для Рики приносит доход. Однако социальное перо Лоуча не дает им покоя и в их жизнь вмешиваются не только личные проблемы психологического, экзистенциального характера, но и социальная неустроенность их страны, общественные, актуальные задачи общества. Жену, которая работает няней, мучают одинокие старики, не давая покоя и в выходной день, сын шляется по улицам города, рисуя граффити, на работе Рики достает злой хозяин - символ капиталистического общества. Художественные средства Лоуча минимальны, он максимально просто и стандартно рассказывает историю одной статистической британской семьи, значимость которой в том, что таких, как члены этой семьи - миллионы. Внешние общественные неустроенности влияют на отношения внутри семьи: отец почти бьет сына, сын ругается с матерью, мать ругает главу семьи, который перестает быть добытчиком и гордостью в современное время.

Второй фильм конкурсной программы «Конец сезона» – дебютная лента азербайджанского режиссера Эльмара Иманова, также повествующая о семье, состоящей из отца, матери и сына. Томящиеся в Баку от жары члены семьи, в этом случае уже не обременены социальной несправедливостью, и их семейный конфликт носит скорее психологический и онтологический характер, слегка напоминая героев картин Микеланджело Антониони. Они ведут обычную семейную жизнь: ходят на работу, отдыхают на пляже, ужинают и так далее. Но у каждого члена семьи есть свои секреты, и недоговоренности. Как сказал сам режиссер после показа картины, изначально он не имел цели снять фильм, все получилось спонтанно, полуимпровизационно и даже, можно сказать, в стиле и в ритме свободного джаза. Несомненные достоинства картины — легкость, попытка воспроизвести конфликт с помощью атмосферы, — в духе фильмов турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана. Но проскальзывают через весь фильм и минусы молодого режиссера, снявшего свой дебютный фильм, это немотивированная затянутость некоторых кадров, неуместное использование музыки и недоведение художественных средств до конца.

