Almaty film festival. День первый. Семейные проблемы

14 сентября во Дворце Республики прошла церемония открытия Второго Международного кинофестиваля Almaty film festival. Мы будем вести дневник. Сегодня рассказываем о четырех картинах: «Тайна печати дракона», «Извините, мы вас не застали», «Конец сезона» и «Да будет свет».
Тематика основного конкурса, который будет проходить в течение пяти фестивальных дней и где будут показаны 12 фильмов из разных стран мира – «Сближение культур». Также учреждены внеконкурсные программы: «Женщины в кино» (совместно с ЮНЕСКО), программа «Семейное кино» (совместно с европейской ассоциацией детских фильмов «ECFA»), «Яркие дебюты» и программа победителей студенческого кинофестиваля «Ушкын». В рамках программы «Особое событие» будут показаны новые и ретроспективные отечественные фильмы, а также состоятся гала-премьеры. Все фестивальные показы проходят в кинотеатрах Chaplin Mega Park и Chaplin Mega Alma-Ata, в отеле Mercure Almaty City Center пройдут бизнес-форум Almaty Film District, мастер-классы, круглые столы и конкурс сценариев Made in Almaty. Церемония закрытия фестиваля состоится 20 сентября во Дворце Республики. Президент кинофестиваля — казахстанский режиссер Акан Сатаев, один из инициаторов — руководитель управления культуры Алматы Эрнар Курмашев.
Для многих фестивалей фильм, который показывается после церемонии открытия, является ключевой, знаковой и метафорической меткой для всего мероприятия в целом — иногда он символизирует основную тему, тон будущих показов, иногда — генеральный посыл. Но также фильм-открытие может иметь и стратегическую задачу.
«Тайна печати дракона» режиссера Олега Степченко (уроженец Казахстана, снявший в России «Вий 3D»), в производстве которого участвовали Россия и Китай. В картине снялись такие звезды, как Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Сюжет детского фантастического фильма не имеет четко очерченную линию. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Во время путешествия он сталкивается со всеми культурными шаблонами двух стран: пьяными русскими матросами, удивительными красавицами Сибири, китайскими драконами, мастерами восточных единоборств, ловкими ниндзя-шпионами, один из которых - герой Джеки Чана. Тут присутствуют и клише (удивительно упрощенные представления почти в виде раскраски для детей) про Великобританию ушедших веков - англичанин-борец Джеймс Хук (его играет Арнольд Шварценеггер), хитрая и сильная нация, порабощающая многие земли тех времен. «Тайна печати дракона» — фильм-фантасмагория для детей, сделанный в стиле «Гоголь. Вий», основная задача авторов которого - смешать все исторические знаковые события, значимые имена, упростить все и выдать в виде развлекательного, не сильно глубокого и интеллектуального культурного пастиша, тем самым развлечь зрителей, по крайней мере, постсоветского пространства. С этой задачей фильм справляется. Но для Алматинского фестиваля эпос-фэнтези российских кинематографистов обозначил еще одну тему - семейные проблемы. В «Тайне печати дракона» главные межличностные конфликты - это драма в семье, когда отец (герой Джеки Чана - Мастер) ищет свою дочь, а Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) — семью. И в первый фестивальный день, 15 сентября, показанные все три фильма-участники основного конкурса, так или иначе затрагивают семейные проблемы.
Первым был показан фильм «Извините, мы вас не застали» классика британского кино Кена Лоуча, дважды бравшего главный приз Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», и который все еще продолжает снимать остросоциальное кино про рабочий класс Великобритании. Рики, Эбби и их двое детей живут в Ньюкасле. Рики покупает новую машину и устраивается на такую же новую работу - разносчиком различных товаров. На первый взгляд, жизнь налаживается: у жены неплохая работа, сын и дочка растут и живут своей жизнью, работа для Рики приносит доход. Однако социальное перо Лоуча не дает им покоя и в их жизнь вмешиваются не только личные проблемы психологического, экзистенциального характера, но и социальная неустроенность их страны, общественные, актуальные задачи общества. Жену, которая работает няней, мучают одинокие старики, не давая покоя и в выходной день, сын шляется по улицам города, рисуя граффити, на работе Рики достает злой хозяин - символ капиталистического общества. Художественные средства Лоуча минимальны, он максимально просто и стандартно рассказывает историю одной статистической британской семьи, значимость которой в том, что таких, как члены этой семьи - миллионы. Внешние общественные неустроенности влияют на отношения внутри семьи: отец почти бьет сына, сын ругается с матерью, мать ругает главу семьи, который перестает быть добытчиком и гордостью в современное время.
Второй фильм конкурсной программы «Конец сезона» – дебютная лента азербайджанского режиссера Эльмара Иманова, также повествующая о семье, состоящей из отца, матери и сына. Томящиеся в Баку от жары члены семьи, в этом случае уже не обременены социальной несправедливостью, и их семейный конфликт носит скорее психологический и онтологический характер, слегка напоминая героев картин Микеланджело Антониони. Они ведут обычную семейную жизнь: ходят на работу, отдыхают на пляже, ужинают и так далее. Но у каждого члена семьи есть свои секреты, и недоговоренности. Как сказал сам режиссер после показа картины, изначально он не имел цели снять фильм, все получилось спонтанно, полуимпровизационно и даже, можно сказать, в стиле и в ритме свободного джаза. Несомненные достоинства картины — легкость, попытка воспроизвести конфликт с помощью атмосферы, — в духе фильмов турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана. Но проскальзывают через весь фильм и минусы молодого режиссера, снявшего свой дебютный фильм, это немотивированная затянутость некоторых кадров, неуместное использование музыки и недоведение художественных средств до конца.
Третий и завершивший первый фестивальный день фильм-участник основного конкурса - словацко-чешский «Да будет свет» режиссера Марко Скопа. Отец троих детей работает на стройке в Германии, чтобы обеспечить свою семью в Словакии. Во время приезда домой на Рождество он обнаруживает, что его старший сын Адам является членом военизированной молодежной группы и причастен к смерти одноклассника. Дальше совесть отца не дает ему покоя, и он начинает свое расследование, параллельно вступая в конфликт с местными представителями власти, общества и местной религиозной общины. Марко Скоп, выступивший тут и автором сценария, показывает мировому зрителю проблемы сегодняшней Восточной Европы, где набирают обороты крайне правые силы, объединяются в различные группы и так далее. Социальный конфликт между обществом и одной семьей сделан драматургически — в фильме почти все время есть элемент неявной борьбы между главным героем и другими жителями села. Режиссер тонко и выверенно повествует о том, как давление извне объединяет и сплачивает семью. Впрочем, все три фильма имеют такой сюжетный характер — семейные проблемы решаются благодаря социальным.