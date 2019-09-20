Almaty film festival. День пятый. Растворение

В южной столице закончился основной конкурс международного кинофестиваля Almaty film festival. Всего было продемонстрировано 12 картин. О новой, казахстанской ленте Ким Ки Дука рассказывает Баглан Кудайберлиев.
В последний, пятый конкурсный день были показаны две картины. Причем первую ленту ожидали многие и это неспроста, ведь ее снял южнокорейский мэтр кинематографа, причем сделал это в Казахстане. Признанный режиссер Ким Ки Дук лично представил свой последний на данный момент фильм «Растворяться». Совместное производство Кореи и нашей страны, где Ки Дук был не только режиссером, но и автором сценария, оператором и монтажером, рассказывает о юной казахстанской девушке Дин. Стоит внимательно рассказать историю, так как это касается наших реалий (а про свое всегда интересно) и вряд ли зрители смогут увидеть данную картину на больших экранах. Дин, — ее играет молодая актриса Динара Жумагалиева, учится и является представительницей среднего класса, она из небогатой семьи, состоящей из родителей и брата. Брат, которого играет театральный и киноактер Чингиз Капин, по характеру суровый, жестокий и все время следит за своей сестренкой, оберегая ее (как он сам думает). Однажды Дин случайно встречает загадочную девушку, которая как две капли похожа на нее. Благодаря обстоятельствам они сталкиваются, знакомятся и начинают помогать друг другу. Про мотивы и смыслы поступков в этом фильме можно и не задумываться. Вторая девушка, новая знакомая Дин, богатая, самостоятельная и занимается проституцией, - у нее влиятельные друзья, ухажеры, знакомые. Одного из них играет казахстанский актер Санжар Мади.
С течением времени все доходит до того, что они почти заменяют друг друга, вживаясь в свои новые роли, - их жизни меняются и возникают конфликты не только в умеренной и семейной жизни Дин, но и у её подруги. Последняя картина прославленного корейца, который получал многие международные престижные награды, вызывает большей частью недоумение. Художественный уровень фильма не отличается высокими стандартами драматургии, режиссуры, постановкой мизансцены и актерской игры. Фильм сделан настолько элементарно, как будто на коленке (что в основном так и есть), без каких-либо нестандартных, оригинальных решений, словно без усилия, что временами думаешь - либо это полный провал почти классика азиатского кино, либо это гениально. Выбрать однозначный ответ не так уж и легко. С одной стороны, безусловный авторитет автора, с другой - перед нами кино на уровне студенческих опусов, — с нелепыми фразами, плохо смонтированный, с надуманностью истории и многозначительными шаблонами. Господин Ки Дук уже несколько раз приезжал в нашу страну, был тут и почетном гостем первого Алматинского кинофестиваля, был членом жюри других смотров, и в итоге снял у нас фильм. Как он сам сказал после показа, у него зародилась идея снимать в разных странах киноленты. Он полюбил Казахстан и решил снять тут «Растворение». Почему была выбрана эта тема - неизвестно. Но растворяются друг в друге не только главные героини, но и формально сам режиссер — с жизнью в нашей стране, с условиями съемок и даже с уровнем кинематографа. Видимо, не важно, что и как рассказывает этот фильм, а имеет большой смысл само его существование. В итоге кто кого победил — Ким Ки-Дук наше кино или наше кино его, — неизвестно.
Тема растворения приобретает другой характер в последней, двенадцатой картине конкурса «Конец путешествия, начало мира» знаменитого японского режиссера Киёси Куросавы, однофамилеца легендарного Акиры Куросавы. Фильм снимался в рамках заказа двух стран и их дипломатических отношений - Японии и Узбекистана и видно, что это кино действительно заказное. Продюсерам надо было показать Узбекистан с хорошей стороны, и они наняли для этого опытного, профессионального японского постановщика.
Куросава придумал в качестве сценариста незамысловатый сюжет, чтобы как-то органично оправдать свое рабочее и туристическое путешествие в страну Центральной Азии. Юная Йоко, которая ведет различные программы на телевидении, приезжает с небольшой съемочной группой в Узбекистан, чтобы делать тут программу про культуру страны, про быт и так далее - в духе классических просветительских и туристических шоу. Собственно, никаких динамических элементов в фильме не присутствует. Йоко просто путешествует по Ташкенту, ходит на местный базар, в оперный театр, наблюдает за бытом — весь фильм это отрывки из ее хождения по городу, нам показываются прекрасные места данной страны, добрые и сочувствующие люди. В конце они также просто уезжают из страны. Актриса Ацуко Маэда довольно популярная в своей стране певица, участница знаменитой поп-группы AKB48. Однако она покинула эту стезю и теперь только снимается в фильмах. В каком-то смысле рефлексии по поводу правильно выбранной профессии в жизни перекликаются с мыслями главной героини, ведь она тоже сомневается в важности быть ведущей на телевидении.
Бурный, кипящий жизнью, темпераментный и энергичный Узбекистан и, в частности, Ташкент, показан с японской медитативностью, грустной созерцательностью немолодого постановщика, взглядом со стороны. Но иногда наблюдаются несостыковки между менталитетами создателей и мировоззрением участников кино. Наивность японцев проскальзывает сквозь немного жестокую и циничную, грубоватую позицию узбеков - деньги, например, японцы не жалеют и они готовы многое потратить, чтобы снять свою программу, для узбеков же деньги играют немаловажную роль.
Кинофестивальные дни завершились - были показаны все 12 фильмов-участников основного конкурса. 20 сентября во Дворце Республики состоится церемония закрытия фестиваля, на которой объявят победителей.