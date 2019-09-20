Almaty film festival. День пятый. Растворение

С течением времени все доходит до того, что они почти заменяют друг друга, вживаясь в свои новые роли, - их жизни меняются и возникают конфликты не только в умеренной и семейной жизни Дин, но и у её подруги. Последняя картина прославленного корейца, который получал многие международные престижные награды, вызывает большей частью недоумение. Художественный уровень фильма не отличается высокими стандартами драматургии, режиссуры, постановкой мизансцены и актерской игры. Фильм сделан настолько элементарно, как будто на коленке (что в основном так и есть), без каких-либо нестандартных, оригинальных решений, словно без усилия, что временами думаешь - либо это полный провал почти классика азиатского кино, либо это гениально. Выбрать однозначный ответ не так уж и легко. С одной стороны, безусловный авторитет автора, с другой - перед нами кино на уровне студенческих опусов, — с нелепыми фразами, плохо смонтированный, с надуманностью истории и многозначительными шаблонами. Господин Ки Дук уже несколько раз приезжал в нашу страну, был тут и почетном гостем первого Алматинского кинофестиваля, был членом жюри других смотров, и в итоге снял у нас фильм. Как он сам сказал после показа, у него зародилась идея снимать в разных странах киноленты. Он полюбил Казахстан и решил снять тут «Растворение». Почему была выбрана эта тема - неизвестно. Но растворяются друг в друге не только главные героини, но и формально сам режиссер — с жизнью в нашей стране, с условиями съемок и даже с уровнем кинематографа. Видимо, не важно, что и как рассказывает этот фильм, а имеет большой смысл само его существование. В итоге кто кого победил — Ким Ки-Дук наше кино или наше кино его, — неизвестно.

Тема растворения приобретает другой характер в последней, двенадцатой картине конкурса «Конец путешествия, начало мира» знаменитого японского режиссера Киёси Куросавы, однофамилеца легендарного Акиры Куросавы. Фильм снимался в рамках заказа двух стран и их дипломатических отношений - Японии и Узбекистана и видно, что это кино действительно заказное. Продюсерам надо было показать Узбекистан с хорошей стороны, и они наняли для этого опытного, профессионального японского постановщика.

