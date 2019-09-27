Фильм недели: «Томирис»

26 сентября во Дворце Республики состоялась алматинская премьера фильма «Томирис» режиссера Акана Сатаева и продюсера Алии Назарбаевой. Постановщик представил всю киногруппу, которая принимала участие в создании масштабной исторической ленты. За день до этого аналогичное мероприятие прошло в столице. 27 сентября картина выходит в общенациональный прокат.
«Томирис» можно назвать не только фильмом недели, но и отечественным фильмом года. Проект был анонсирован почти сразу после выхода в свет другого фильма Сатаева «Дорога к матери» (2016 год), — также многобюджетной исторической драмы, где продюсером стала дочь тогда еще президента страны Алия Назарбаева. Она же и предложила идею снять фильм про царицу массагетов. На киностудии «Казахфильм» при участии кинокомпании Sataifilm началось основательное производство — строили декорации, шили костюмы и воссоздавали эпоху. На работу над картиной ушло почти три года.
За прошедшие десятилетия XX века, когда властями Советского Союза подавлялись любые проявления самосознания нашего народа, будь то праздники, литература, традиции, религия и так далее, у людей назревал гнев к чужому и болезненная, но все же любовь ко всему национальному, исторически идентичному. С обретением независимости сжавшаяся за все это время пружина мгновенно распрямилась, и народ погрузился во все этническое и самобытное. Отсюда и обилие в последнее время исторических картин, рассказывающих о быте и бытие казахского народа. Это такие известные фильмы, как «Гибель Отрара», «Кочевник», «Казахское ханство», «Войско Мын Бала» и так далее. Данный процесс — нормальное общественное и политическое явление: маятник качнулся в другую сторону, зрители хотят смотреть картины про свою историю, про предков, про великие былые времена, когда зарождались племена и страны. За прошедшие века в истории Казахстана было немало страниц проявления храбрости батыров, мужества акынов и иных событий, достойных кинематографического воплощения.
Сюжет фильма «Томирис» строится вокруг жизни царицы, жившей в VI веке до нашей эры, - предводительнице скифского кочевого скотоводческого народа, который существовал примерно на территории современного Казахстана.
Ученые-консультанты и сценаристы картины в основном опирались на труды древнегреческого историка Геродота, который описал жизнь и смерть царицы. Однако записи легендарного летописца не являются истиной в конечной инстанции, - существуют разные источники, - например, гетский историк Иордан, живший в VI веке и утверждающий, что Томирис — царица гетов. Имеют место разные толкования событий тех лет, интерпретации, гипотезы и теории. Фильм идет по тропе популярных и общих изложений. Знакомая всем со школы история становится основой для сюжетной канвы киноленты. Когда Томирис рождается, погибает ее мать от последствий родов. Взрослея, она обучается искусству боя, чтобы выжить и противостоять вражеским племенам. Вскоре заговорщики убивают ее отца, и Томирис скрывается от внутренних врагов. Все второстепенные герои картины, словно различные топливные отсеки ракетной установки, в нужный и кризисный момент умирают и отпадают, чтобы главная героиня шла дальше и развивала сюжет. Увидев смерть своих немногочисленных соплеменников, она, полуживая, странствует по степи и натыкается на поселение дружественного народа, в основном состоящее из мужественных и воинственных женщин и которые чуть ли не амазонки. Она там растет и превращается в настоящего воина. Большой хронометраж фильма (почти два с половиной часа) посвящается по сути главному событию, связанному с царицей массагетов, — войне с персидским царем Киром. Поводом для этого в интерпретации создателей становится смерть мужа и сына Томирис, которых умерщвляют люди Кира в столице царства, в древнем городе Вавилон.
Великий перс хочет миром или же силой завоевать территории массагетов и других небольших степных племен, чтобы расширить свое царство. Однако Томирис противится этому, вступает в легендарный бой и убивает царя Кира с помощью своих воинов. Сюжет, словно сгустившаяся кровь убитого антагониста, быстро сворачивается после основной битвы и переходит в финальные титры.
Один из главных минусов (и одновременно плюсов) кинематографа в том, что это очень физическое, точное, визуально однозначное искусство. И напротив, также один из минусов (и соответственно плюсов) мифа - эфемерность, многозначность и наличие пространства для интерпретации. Всегда сложно воссоздавать на экране народное творчество, миф, сказки, былины и легенды. Огромное поле недосказанности, тонкости восприятия и бытия сужается до уровня быта, обыкновенной истории таких же человеческих существ, как и мы.
Таким рискам временами и местами подвергается и «Томирис». Структура сюжета, созданная сценаристом фильма Тимуром Жаксылыковым, не соответствует масштабу воссозданного и контексту истории, фабула не дает место для развития главного персонажа - Томирис по ходу фильма никак не меняется, не меняются ее убеждения, мировоззрение, она не эволюционирует как личность, — она рождается, растет, живет и умирает храброй и смелой. И в основном из-за этого мы не сочувствуем ей, не сопереживаем, хотя сценаристы всеми силами пытаются это чувство солидарности нам преподнести, ведь у нее не только умирают родители, но и муж, сын, друзья, половина ее племени. Да и время и пространство фабулы не помогают этому - рядовому зрителю вряд ли будет интересно внимательно следить за политическими противостояниями мелких, малознакомых доисторических племен, изученными давно в школе или, возможно, немного в университете на курсах истории.
Излюбленный прием сценариста Жаксылыкова — введение закадрового голоса, чтобы держать историю и направлять ее (он применял такой драматургический прием во многих фильмах, сделанных вместе с Аканом Сатаевым, - например, в «Рэкетире», «Районах», «Бизнесмене») - считается лазейкой в искусстве повествования: так легко ввести зрителя в сюжет, соединять сцены и завернуть историю в конце. Но и это не помогает в громоздкой структуре «Томирис» — эпизоды из жизни не пропорциональны и несоразмерны. Авторы хотят, но не успевают рассказать про все периоды из жизни воительницы — в итоге словно для отчета они вынуждены быстро пройтись по всем важным главам из жизни одного человека. И больше всего они обращают взор на войну с Киром, которая сильно выделяется из общей фабулы.
Также неоднозначны и приемы, использованные на всех художественных фронтах. Главную героиню играет непрофессиональная актриса Альмира Турсын — это ее дебютная роль в кино. Во всех второстепенных ролях звезды отечественного кино: Мурат Бисенбин, Еркебулан Дайыров, Азамат Сатыбалды, Берик Айтжанов, Адиль Ахметов, Аян Отепберген, Асылхан Толепов, Ерик Жолжаксынов. Если вышеуказанные актеры довольно органичны (с натяжкой) в историях про наше ханство, в контексте истории казахов и наших племен, то в сюжете про массагетов и доисторических племен они смотрятся неорганично, вычурно, странно и опять-таки неоднозначно. У каждого из них за спиной плетется шлейф из ролей, ранее сыгранных в кино, в театре, в сериалах и из-за этого мы на экране видим не представителей массагетов и вообще сакских племен и так далее, а актеров, которые пытаются играть этих персонажей. Этот принцип не действует на Альмиру Турсын и благо, что Сатаев и его люди взяли на главную роль незнакомого человека. Сама история про Томирис не дает актерам место для драматичной, профессиональной игры, она оставляет пространство только одному способу выражения чувств — пафосу, показному мужеству и искусственной храбрости. У каждой темы бывают и художественные издержки. В случае с «Томирис» — это применение древнетюркского языка, который мешает актерам и, видимо, авторам фильма, нормально и спокойно идти по рельсам создания, и это ощущается на экране, выражаясь в игре актеров, которые пытаются перевести с неизвестного и по-своему обыграть слова и также выражается в макете самой истории.
Художником-постановщиком Куатом Тлеубаевым проделана большая работа по воссозданию той эпохи - были сшиты сотни аутентичных костюмов, сделаны дома, колесницы, атрибутика, а на территории «Казахфильма» был создан древний город Вавилон, где царствовал Кир. Но все же масштаб и воплощение не соответствуют друг другу. Как уточнил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, на съемки кинокартины ушло 2 миллиарда 259 миллионов тенге. Несмотря на это, все же не хватает людей для воссоздания не только масштабных битв, но и повседневного быта и существования степных племен - статистов недостаточно в массовых сценах. Тут всплывает еще особенность нашей географии. Есть художественная и метафизическая отличительная черта степи — она не кинематографична по отношению к небольшим человеческим группам: словно черные точки на белом полотне, люди в масштабах степи теряют свою ценность и важность, — весь нагоняющийся пафос и важность истории теряется в сравнении с невозмутимостью и безразличием голой земли. И этот контраст сильно сбивает важность личности Томирис и ее трагедию — все утопает в этой географии и любые человеческие судьбы, какими бы они ни были, растворяются в бессмысленности.
За любое большое историческое кинополотно нужно браться с определенной исторической и художественной концепцией, с идеей и мыслью, с оригинальным взглядом и со своей точкой зрения. У выдающегося режиссера Алексея Германа был, например, свой взгляд не только на человеческую природу (довольно пессимистический), но и на искусство в целом, выражающийся в абсолютно детальном воплощении взятой эпохи (и не только), - отсюда и корни великих фильмов «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом». У Андрея Тарковского был свой взгляд на искусство и на роль человека в мире в фильме «Андрей Рублев». Но даже если и не иметь такую генеральную линию, то хотя бы история должна оправдывать саму себя, держать зрителя в напряжении на протяжении всего фильма, в конце выдавать какие-либо жизненные ценности. Как в фильме «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта или даже в телесериале «Игра престолов». Режиссер Акан Сатаев со своим фильмом «Томирис» претендует на художественные уровни всех вышеуказанных кинематографических творений, но и только. У постановщика нет своего взгляда на данную тему и период в истории, сценарист не в полной мере применяет все приемы и средства драматургии, чтобы схема не распадалась и работала как проверенный механизм.
Но такие фильмы носят не тактический, а больше стратегический характер — как заявляли авторы, фильм скорее не для сбора кассы (такую потраченную сумму у нас вернуть невозможно), а для имиджа страны, для продвижения патриотизма и для будущих поколений. В этом смысле фильм «Томирис» довольно хорошо подходит для наших потомков — по нему наглядно видно не только то, что происходило в VI веке до нашей эры, но и то, что из себя представляла наша страна в начале XXI века, на каком уровне были политика, общественная жизнь и культура.