Фильм недели: «Томирис»

За любое большое историческое кинополотно нужно браться с определенной исторической и художественной концепцией, с идеей и мыслью, с оригинальным взглядом и со своей точкой зрения. У выдающегося режиссера Алексея Германа был, например, свой взгляд не только на человеческую природу (довольно пессимистический), но и на искусство в целом, выражающийся в абсолютно детальном воплощении взятой эпохи (и не только), - отсюда и корни великих фильмов «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом». У Андрея Тарковского был свой взгляд на искусство и на роль человека в мире в фильме «Андрей Рублев». Но даже если и не иметь такую генеральную линию, то хотя бы история должна оправдывать саму себя, держать зрителя в напряжении на протяжении всего фильма, в конце выдавать какие-либо жизненные ценности. Как в фильме «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта или даже в телесериале «Игра престолов». Режиссер Акан Сатаев со своим фильмом «Томирис» претендует на художественные уровни всех вышеуказанных кинематографических творений, но и только. У постановщика нет своего взгляда на данную тему и период в истории, сценарист не в полной мере применяет все приемы и средства драматургии, чтобы схема не распадалась и работала как проверенный механизм.

Но такие фильмы носят не тактический, а больше стратегический характер — как заявляли авторы, фильм скорее не для сбора кассы (такую потраченную сумму у нас вернуть невозможно), а для имиджа страны, для продвижения патриотизма и для будущих поколений. В этом смысле фильм «Томирис» довольно хорошо подходит для наших потомков — по нему наглядно видно не только то, что происходило в VI веке до нашей эры, но и то, что из себя представляла наша страна в начале XXI века, на каком уровне были политика, общественная жизнь и культура.