Азиатские нуары

На прошлой неделе в Кыргызстане завершился III-й Бишкекский международный кинофестиваль. Традиционно наши соотечественники не остались без призов — в Казахстан отправились три награды. Звание лучшего режиссера Центральной Азии завоевал казахстанец Аруан Анартай (драма «Жоқтау»), а лучшим актером региона стал Ерлан Толеутай, снявшийся в картине «Авель» Ельзата Ескендира. Одну из основных наград центральноазиатского питчинга (CAF Pitch) получила молодая режиссерка, астанчанка Лаура Мухиева за свой проект «Дорога памяти». Ее поддержал арабский Red Sea Fund, выдав грант в размере $ 3500. Подробнее о фестивале, о его основных трендах и победителях рассказывает кинокритик Галия Байжанова.
Комиссар Каттани, звезда «Прослушки» Доминик Уэст, французские кинематографисты и Сергей Бодров
Кинофестиваль в Бишкеке демонстрирует завидную стабильность — он проходит уже в третий раз в середине июня и стал одним из самых быстро развивающихся киноивентов в Центральной Азии. Хотя мероприятие молодое, оно каждый год пытается расширить свою сферу влияния, добавляя все новые опции для того, чтобы стать самой важной киноплощадкой в регионе. В этом году помимо международного и центральноазиатского конкурса и питчинга, в котором приняли участие кинематографисты со всего нашего региона, был также организован форум для дистрибьюторов, где прошли панельные сессии, а также серия мастер-классов для студентов и молодых профессионалов.
Для более глубокого погружения в кыргызское кино была предложена ретроспектива великого Толомуша Океева — в этом году классик мог бы отметить свое 90-летие, а также был устроен показ популярного современного кино Кыргызстана, в котором участвовали кассовые хиты. Помимо всего прочего в рамках Бишкекского кинофестиваля прошла неделя французско-немецкого кино, куда приехала, например, команда фильма «Могикан»: режиссер Фредерик Фарруччи и актер Алексис Маненти.
Кроме французов в гости пожаловали звезды разной величины, например, легендарный итальянский актер Микеле Плачидо, сыгравший комиссара Каттани в сериале «Спрут». 79-летний Плачидо всё также энергичен и влюблен в свое дело, со сцены, где ему вручили награду за заслуги, он произнес пламенную речь, где чаще всего звучало слово amore.
Доминик Уэст, популярный британский актер и звезда сериала «Прослушка» поучаствовал во встрече со студентами. Еще одним гостем ивента стал уже американский режиссер Сергей Бодров, автор фильма «Монгол», когда-то выдвинутого на «Оскар» от Казахстана и оказавшимся самым продуктивным в оскаровской гонке за всю нашу скромную историю. А членом жюри международного конкурса стал японский актер, звезда сериала «Сёгун» Шинносуке Абэ.
Фокус всей программы — женщины
Программа Бишкекского кинофестиваля получилась разнообразной и насыщенной, и, хотя не все почувствовали почерк программного директора, конкурс все же выполнил свою задачу, отразив все наиболее актуальные тренды современного кино.
Так, победителем смотра и обладателем гран-при стал фильм-копродукция пяти стран, главная из которых Мьянма — «Крик тишины». Приз в 500 000 сомов (около 3 млн тенге) получила продюсерка Те Мо Наинг. Лаконичная и душераздирающая история о швеях, организовавших бунт против хунты, покорила международное жюри. По сюжету группа девушек из деревень, которые пытаются заработать на кусок хлеба, попадает в лапы недобросовестных работодателей. Женщин держат в рабских условиях и выпускают только на фабрику или в общежитие, точнее, в свою лачугу за которую им еще нужно платить. На работе их бьют, требуя скорости пошива, а «дома» поджидает злобная комендантша, требующая арендной платы. В конце концов, девушки выходят на забастовку.
В фильме Ольги Коротько «Шегiрткiлер, ваш выход», главная героиня (Инжу Абеу) — жертва группового изнасилования, как и в кыргызской кассовой драме «Өч» Илгиза Куватбека и Шамилбека Бекбосун уулу (последние получили приз за лучшую режиссеру в программе Kyrgyz Box). В неплохом бытовом хорроре «От», за сценарий которого Дастан Мадалбеков и Айзада Бекбалаева были награждены статуэткой за лучший сценарий (жюри оценило кыргызскую версию «Расёмона»), героиней стала жертва домашнего насилия. А в триллере из Кыргызстана «Качкын» Болсунбека Таалайбека уулу (участник конкурса для стран ЦА), женщина — сбежавшая рабыня. Ну и наконец, в атмосферном монгольском нуаре «Водитель города тишины» Сэнгэдоржа Жанчивдоржа, одна из линий рассказывает о молодой девушке, доведенной до суицида или же убитой харассером.
К слову, «Качкын» отметили за лучшую операторскую работу — Болсунбек Таалайбек уулу получил 300 000 сомов, это 1,7 млн тенге. А «Водителя города тишины» наградили сразу двумя призами в международном конкурсе: лучшим актером смотра стал эффектный монгол Тувшинбаяр Амартувшин, а лучшим режиссером — Сэнгэдорж Жанчивдорж. Приз за них получила сценаристка Номуунзул Турумункх.
Все три проекта, победившие в питчинге Central Asian Film Projects (CAF) — это женские истории. Главный приз и 300 000 сомов ($ 3500) получила кыргызка Сезим Адыранова. Ее история «Асыранды» — о кыргызском мальчике, который родился в 60-х годах в семье, где все дети мужского пола до него умирали. По сюжету, чтобы обмануть судьбу, его по древней кыргызской традиции, «продали» другой семье, а потом «выкупили» обратно. С одной лишь разницей, что вернули назад не мальчика, а «девочку».
Казахстанка Лаура Мухиева представила проект «Дорога памяти», в котором женщина, оказавшаяся в хосписе, решает помириться с брошенной когда-то ею дочерью. Логлайн растрогал представителей Red Sea Fund и они, повторимся, решили его поддержать грантом в $ 3500. И наконец, особого упоминания жюри удостоился будущий фильм продюсерки Суйум Сулаймановой и режиссера Тыныстана Темиржана под названием «Махабат», он о женщине, посвятившей свою жизнь семье, которая однажды решила, что с нее хватит. Она бросает все и отправляется из Бишкека в Ош, чтобы найти себя.
Фильмы о смерти и тема травматичного советского наследия
Любопытная и довольно редко встречающаяся в наших краях вещь: одна из основных тем, волнующих кинематографистов этого фестиваля оказалась тема конечности бытия. Так, в монгольском фильме, получившем два приза международного конкурса (как мы уже писали, за актерскую работу и режиссуру) центральной фигурой сюжета является работник похоронного бюро. Парень (Тувшинбаяр Амартувшин), только что вернувшийся из тюрьмы за убийство, не находит работы лучше, чем устроиться водителем катафалка. В специальной траурной машине, крыша которого украшена как крыша буддистского храма, он делает свою работу — доставляет ушедших к их последнему пристанищу. Трудится он, не покладая рук, иногда даже делает каменные надгробья и захаживает к коллегам — в цех по производству гробов.
В свободное от этой работы время он ухаживает за своей сворой собак и слушает Сержа Генсбура. Дело в том, что, с тех пор как он совершил убийство, он не может находиться в тишине — он все время слышит те самые страшные хрипы жертвы. Однажды наш герой встречает на своем пути девушку (Ганбатаар Наранцэцэг), которая меняет его жизнь.
Это невероятно поэтичный и немногословный нуар, пронизанный монгольской степной эстетикой, в котором говорят о жизни, смерти, грехе и возмездии, бесконечном жизненном цикле и освобождении, оказался лучшим в своем жанре.
Интересно, но гран-при за лучший фильм в центральноазиатском конкурсе получил тоже нуар, но кыргызский — «Мерген» («Охотник») Чынгыза Нарынова. Дебютная игровая работа документалиста основывается на тюркском мифе об охотнике, убившем невинного человека. Причем, режиссер помещает свою историю в пространство если не сканди-триллера или американского неонуара вроде «Ветреной реки» Тейлора Шеридана, то, по крайней мере, в мало изученную у нас, но очень любопытную плоскость. В которой мифы, видения и предчувствия могут встретиться с преступлениями и мраком отдаленных от цивилизации городков. Хотя темп картины скорее подходит для сказаний, нежели для триллеров, смелую жанровую попытку режиссера оценили все. Картина получила еще и приз международной федерации кинокритиков FIPRESCI. К слову, эта авторитетная организация, отмечающая в этом году 100-летие, приняла в свои ряды и кинокритиков Ассоциации кинокритиков Казахстана.
Тему смерти и рассуждений вокруг нее продолжил в своем фильме и наш Аруан Анартай, получивший статуэтку за лучшую режиссуру в конкурсе для фильмов из Центральной Азии и 400 тысяч сомов. Его дебютная драма «Жоқтау» («Прощание») — это путешествие одного молодого мужчины (Ермек Шынболатов), который вместе с супругой (Ирина Балкова) едет попрощаться с ушедшим дедушкой (Исбек Абилманжинов). Фильм начинается с информации, что «жоқтау» — это один из видов древней поэзии и дальше строится по тому же принципу — получилась кинопоэзия, где-то высокая и складная, где-то неловкая. Но зато в ней смешалось все: обряды, ритуалы, философские разговоры, музыкальные перформансы, сюрреалистические фантазии, и главный элемент процесса переживаний — утешение.
Казахстанский «Авель» Ельзата Ескендира, получивший премьеру в Пусане в прошлом году, был награжден только за актерскую работу (300 тыс. сомов), но вполне мог претендовать и на лучшую картину, и на лучшего режиссера. История о казахском пастухе с библейским именем Авель (Ерлан Толеутай), который работает в период развала Советского Союза, рассказывает драматичную историю приватизации страны и переживает травмы советского наследия.
К слову, подобная тема будет еще не раз поднята, например, на питчинге — в проекте таджикского режиссера Далера Рахматова «Песня Лолы», рассказывающего о юной певице, чья семья оказалась жертвой сталинских репрессий и Второй мировой войны.
Кыргызское кино от классики к современности
В прошлом году Бишкекский кинофестиваль был приурочен к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, на открытии сделали экскурс в историю Кыргызстана с использованием архивной хроники, а особое место в программе занял ретроспективный показ фильмов, в которых отражено этот событие.
В этом году ретроспективу посвятили легендарному Толомушу Окееву, гордости и достоянию не только кыргызского кино, но и всей Центральной Азии. В его честь названа национальная киностудия «Кыргызфильм». К слову, Океев снял одну из самых потрясающих лент в истории казахского драму «Коксерек» («Лютый), созданную по рассказу нашего классика Мухтара Ауэзова «Серый Лютый».
В этом году показали невероятную дипломную работу Океева «Небо нашего детства» — она сейчас смотрится еще актуальнее и поэтичнее; его знаменитый эпик «Потомок Белого барса» и драму «Улан», где главную роль — мужчины в глубоком кризисе играет невероятный Суйменкул Чокморов.
Смотреть за работами Океева на большом экране — одно сплошное удовольствие. А вот знакомиться с участниками конкурса KyrgyzBox можно было с переменным успехом, как и за всем, что приносит кассу (у нас аналогичная ситуация). Выбрали, к счастью, лучшего — нежную мелодраму о 90-х «Ашыгым» Манаса Халдарова, спродюсированную Русланом Акуном. Она у нас довольно неплохо шла в прокате под названием «Ғашығым». Кроме всех перечисленных, свои призы также получили обаятельная Динара Багышпаева, актриса бесконечной комедийной франшизы «Аяш» — вышла уже 4-ая часть. А лучшим оператором стал Нурбек Мамбетисаев, отмеченный за фильм «Күрөш».
В следующем году Бишкекский кинофестиваль обещает не сдавать позиций. Казахстану есть о чем задуматься.
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