Азиатские нуары

Кроме французов в гости пожаловали звезды разной величины, например, легендарный итальянский актер Микеле Плачидо, сыгравший комиссара Каттани в сериале «Спрут». 79-летний Плачидо всё также энергичен и влюблен в свое дело, со сцены, где ему вручили награду за заслуги, он произнес пламенную речь, где чаще всего звучало слово amore.

Доминик Уэст, популярный британский актер и звезда сериала «Прослушка» поучаствовал во встрече со студентами. Еще одним гостем ивента стал уже американский режиссер Сергей Бодров, автор фильма «Монгол», когда-то выдвинутого на «Оскар» от Казахстана и оказавшимся самым продуктивным в оскаровской гонке за всю нашу скромную историю. А членом жюри международного конкурса стал японский актер, звезда сериала «Сёгун» Шинносуке Абэ.