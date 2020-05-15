В погоне за мечтой

Во время карантина Netflix выпустил сериал «Голливуд», фантазию на тему Золотого века американского кинематографа, в котором расизм, гомофобия и мизогиния изживаются еще в конце 40-х годов.
Несколько лет назад Лэли Дичковская переехала из Алматы в Лос-Анджелес, чтобы строить актерскую карьеру. Как и все в индустрии, она начала со съемок в массовых сценах. Одна из последних работ, где она была занята – «Голливуд» Райана Мерфи. В своей колонке она рассказывает о том, как попасть на съемки шоу, сколько платят актерам массовых сцен и нужна ли специальная подготовка.
Как попасть в массовку?
В background actors (массовку) в Лос-Анджелесе попасть очень легко и в этом нет никакой романтики. Необходимо иметь разрешение на работу или green card\гражданство США, зарегистрироваться в одном из агентств и ждать приглашение на работу. Массовка не имеет ничего общего с привлекательностью, талантом и харизмой. Всего лишь нужно подходить по «техническим параметрам»: национальности (цвету кожи), цвету волос, росту и весу. Иногда важно иметь машину, кататься на скейтборде или велосипеде. Я зарегистрирована в только одном агентстве, где хвалятся, что у них в далеких 80-х работал Брэд Питт. Это единственное агентство, которое не пытается нажиться на бедолагах-актерах, хотя именно с нас все пытаются содрать три шкуры. Свои деньги они берут с заказчиков, регистрация бесплатная. Они не дают гарантии работы, но сотрудничают с крупными шоу, куда постоянно нужны люди. Central Casting - это посредники, и мне нравится работать именно с ними, так как всегда все документы в порядке, с оплатой не возникает задержек или вопросов.
Если бы я планировала только этим зарабатывать на жизнь, то могла бы зарегистрироваться еще на паре сайтов и платить calling service - это те ребята, которые вместо тебя подают заявки на открывшиеся вакансии. А так схема простая: зарегистрировался-смотришь сайт-отправляешь эмейл-получаешь смс-очень БЫСТРО на него отвечаешь и уже завтра работаешь на одном из телешоу.
Нужна ли подготовка?
Есть актеры, которые играют говорящие роли, и им, конечно же, нужно образование, тренинги, иногда коучи по речи\сценическому движению\акценту. Это уже более «высокий» уровень в иерархии кинобизнеса. Для этого обязательно нужно работать над собой, читать, учиться, тренироваться. Это full time job, даже если она не приносит больших дивидендов.
В массовке же можно встретить кого угодно: и начинающих актеров, и сценаристов, и режиссеров, и домохозяек, и мужчин в почтенном возрасте и детей с мамами. Для нее не нужно особых тренингов, кроме знания кто есть кто на площадке, определенного слэнга и мощного здоровья - приходится и стоять подолгу, и сидеть не в самых комфортных условиях и холоде, так что здоровая спина и сильные ноги не помешают. Еще нужно знать правила поведения на площадке, и что нельзя делать - например, нельзя делиться информацией по сценарию, выкладывать свои фотографии с площадки и указывать шоу. За это могут уволить. И во время команды «МОТОР!» нельзя говорить, все актеры бэкграунда имитируют разговор, все это беззвучно. Говорят только актеры по сценарию.
Портфолио
Бэкграунд никогда не пишут в свое актерское резюме, иначе у некоторых этот послужной список состоял бы только из названий телешоу и «ролей» из серии - посетитель бара, концерта, ресторана, прохожий на улице, гость на свадьбе.
Портфолио пригодится, если ты претендуешь на роль stand in. Это человек, который по физическим параметрам такой же, как главный герой сцены, на нем отстраивают камеры, клеят отметки на полу, выстраивают свет. А потом говорят «Thank you second team», и приходят действующие актеры. Тогда некоторые кастинг директора просят рассказать, был ли опыт stand in, и в каких шоу.
Портфолио (show reel, demo reel, character reel) нужно, когда ты претендуешь на говорящие роли или ищешь агента. Это визуальная презентация того, что ты можешь делать, такое видео-резюме.
Как проходит кастинг
Я расскажу про регистрацию в агентстве, так как такового общепринятого кастинга нет. Есть директора по кастингу в агентстве, которые по базе смотрят фото и данные и выбирают подходящих людей. На регистрацию в агентство раньше нужно было занимать живую очередь на улице еще с ночи — особо отчаянные приходили в 2-3 утра. Двери открывались в 9 утра, лимит зарегистрировавшихся в день - 67. Сейчас все более культурно: ты «ловишь» окошко на сайте, бронируешь и приходишь. Но однажды я попала именно в живую очередь, сидела с 5 утра на заранее принесенном стульчике. На входе проверяют пакет документов, запускают внутрь, проводят ознакомительную лекцию, ты подписываешь контракт, тебя фотографируют, и ты едешь домой ждать смс. Многое зависит и от типажа, и от сезонности шоу.
Зарегистрировавшихся очень много и на многие шоу идет заявка через email, то есть надо быстро откликаться. Например, на шоу надо 30 человек, идут работать первые 30 ответивших — самые шустрые и самые подходящие по параметрам запроса. Никто не стоит сейчас у дверей студии, время = деньги, приходят только те, кого забукировали. Иногда надо следовать тенденциям съемок.
Если в полном разгаре шоу про политику, суды, то есть смысл прикупить деловой костюм и 99% будешь работать там. Если хочешь работать в красивых локациях, тогда нужно иметь нарядное платье и ты уже почетный гость на любой свадьбе.
Оплата
Зависит от того, Union ты или non-Union и от штата. Для non-Union это $14.25 в час (минимальная оплата в Калифорнии). Иногда снимают больше 8 часов, тогда идет «золотое время» - овертаймы, иногда доплачивают за одежду, отсутствие определенной одежды в кадре, если не кормят вовремя - тоже платят. Когда ты Union, то ставка намного выше и бонусов больше. В Union можно попасть, собрав 3 ваучера (это такой документ, в котором прописано, что ты работал на позиции union и на «ставке»). Чаще всего это удача, продакшену нужно иметь определенное количество Union на площадке, к примеру, 20. И если один не пришел, и тебе повезло, то ты работаешь за него. То есть, опять, это редко имеет отношение к таланту.
Union ваучер можно «выторговать», если вдруг по сценарию нужно сделать что-то экстра - раздеться, или чтобы тебя за какую-то часть тела потрогали, и ты оказался самым дерзким и попросил в обмен за «неудобства» ваучер. Тут в норме вещей просить дополнительные плюшки за что-то, что выходит за рамки «дышать и ходить».
Приглашение в Union можно получить, если вдруг ты сыграл говорящую роль в одном из проектов, которые имеют статус SAG. Например, Шарлиз Терон призналась в одном из интервью, что получила свой статус Union, сыграв роль в фильме, который так и не вышел.
Union позиционирует себя как Non-profit organization, которые делают все, чтобы поддерживать актеров. Однако, чтобы вступить в этот союз, нужно заплатить вступительный взнос $3200 (в Лос-Анджелесе) и платить еще два раза в год членские взносы.
Если работать по 5 дней в неделю, этого будет хватать на оплату жилья, счетов, бензин, еду и одежду. Но физически это непросто - можно закончить работать на одном шоу в час ночи, а в 6 утра тебя ждут на другом. Кто-то спит в машине и едет на съемки, особенно, если очень нужны деньги. В среднем non-Union в день может иметь заработок от $114 до $250, минус налоги.
Есть шоу, на которых мне очень понравилось работать. Например, я была в восторге от «Голливуда» Райана Мерфи, «Спецназ», «Родители-одиночки».
Шоу, в которых действие разворачивается в прошлом, это вообще отдельная тема. Все вещи, которые носят актеры и массовка, реально из тех времен. В Лос-Анджелесе есть western costume (именно туда пришел Джек в сериале «Голливуд» за костюмом полицейского), где собраны вещи по эпохам. И вся обувь, платья, сшиты в то время, конечно, о них заботятся костюмеры, но это реально история. Это как Диснейленд для взрослых.
Например, на одном шоу на протяжении 14 часов мы сидели в старом театре с очень узкими рядами, для эффекта там пускали дым (за smoke платят дополнительные $5), и все это время там громко играла одна песня. Это всё для того, чтобы отснять несколько минут шоу. Это незабываемое ощущение, когда тебя тошнит, сдавливает и вокруг дым.
В среднем одна серия шоу на 40 минут снимается всю неделю, по 10-15 часов, в зависимости от сложности. Массовка может работать и один день, а может все пять — и 5 дней подряд ты ходишь в одной и той же одежде и тебе повторяют ту же прическу. Хотя тебя вообще не видно - вот честно скажите, вы реально обращаете внимание на лица массовки?
Массовка для большинства - это заработок. В Америке все профессии уважаемы, главное не сидеть на шее у государства. И кто-то идет работать кассиром в магазин, а кому-то нравится работать в массовке. Конечно, там очень много творческих людей, которые изучают кухню изнутри. Это правда очень хорошая школа, за которую тебе еще и платят.
Очень много пенсионеров идут работать на массовку или в хохотунчики (experienced laughters) - это те люди, которые за кадром смеются в ситкомах.
Одно могу сказать, для человека из СНГ — огромное впечатление оказаться на всех этих студиях, увидеть актеров, которых раньше наблюдал только на экране телевизора, ощутить на себе эти масштабы киноиндустрии в сердце Лос-Анджелеса. А куда это приведет дальше, зависит лишь от трудолюбия и удачи.
Тут реально всё, главное понимать, что ты хочешь, постоянно работать над собой, уровнем профессионализма, заводить полезные связи, и рано или поздно лбом можно пробить любую дверь. Например, Брэд Питт начинал в массовке. Но он не сидел и не ждал, пока его заметят - он снимался в low budget фильмах, нарабатывал портфолио как актер и через пару лет покинул ряды массовки. Хотя я видела его в эпизодах, он уже тогда очень выделялся внешне. Но так он мог сидеть и ждать, пока его выберут, всю жизнь, до седых волос.