В погоне за мечтой

Как попасть в массовку?

В background actors (массовку) в Лос-Анджелесе попасть очень легко и в этом нет никакой романтики. Необходимо иметь разрешение на работу или green card\гражданство США, зарегистрироваться в одном из агентств и ждать приглашение на работу. Массовка не имеет ничего общего с привлекательностью, талантом и харизмой. Всего лишь нужно подходить по «техническим параметрам»: национальности (цвету кожи), цвету волос, росту и весу. Иногда важно иметь машину, кататься на скейтборде или велосипеде. Я зарегистрирована в только одном агентстве, где хвалятся, что у них в далеких 80-х работал Брэд Питт. Это единственное агентство, которое не пытается нажиться на бедолагах-актерах, хотя именно с нас все пытаются содрать три шкуры. Свои деньги они берут с заказчиков, регистрация бесплатная. Они не дают гарантии работы, но сотрудничают с крупными шоу, куда постоянно нужны люди. Central Casting - это посредники, и мне нравится работать именно с ними, так как всегда все документы в порядке, с оплатой не возникает задержек или вопросов.

Если бы я планировала только этим зарабатывать на жизнь, то могла бы зарегистрироваться еще на паре сайтов и платить calling service - это те ребята, которые вместо тебя подают заявки на открывшиеся вакансии. А так схема простая: зарегистрировался-смотришь сайт-отправляешь эмейл-получаешь смс-очень БЫСТРО на него отвечаешь и уже завтра работаешь на одном из телешоу.

Нужна ли подготовка?

Есть актеры, которые играют говорящие роли, и им, конечно же, нужно образование, тренинги, иногда коучи по речи\сценическому движению\акценту. Это уже более «высокий» уровень в иерархии кинобизнеса. Для этого обязательно нужно работать над собой, читать, учиться, тренироваться. Это full time job, даже если она не приносит больших дивидендов.

В массовке же можно встретить кого угодно: и начинающих актеров, и сценаристов, и режиссеров, и домохозяек, и мужчин в почтенном возрасте и детей с мамами. Для нее не нужно особых тренингов, кроме знания кто есть кто на площадке, определенного слэнга и мощного здоровья - приходится и стоять подолгу, и сидеть не в самых комфортных условиях и холоде, так что здоровая спина и сильные ноги не помешают. Еще нужно знать правила поведения на площадке, и что нельзя делать - например, нельзя делиться информацией по сценарию, выкладывать свои фотографии с площадки и указывать шоу. За это могут уволить. И во время команды «МОТОР!» нельзя говорить, все актеры бэкграунда имитируют разговор, все это беззвучно. Говорят только актеры по сценарию.

Портфолио

Бэкграунд никогда не пишут в свое актерское резюме, иначе у некоторых этот послужной список состоял бы только из названий телешоу и «ролей» из серии - посетитель бара, концерта, ресторана, прохожий на улице, гость на свадьбе.

Портфолио пригодится, если ты претендуешь на роль stand in. Это человек, который по физическим параметрам такой же, как главный герой сцены, на нем отстраивают камеры, клеят отметки на полу, выстраивают свет. А потом говорят «Thank you second team», и приходят действующие актеры. Тогда некоторые кастинг директора просят рассказать, был ли опыт stand in, и в каких шоу.

Портфолио (show reel, demo reel, character reel) нужно, когда ты претендуешь на говорящие роли или ищешь агента. Это визуальная презентация того, что ты можешь делать, такое видео-резюме.