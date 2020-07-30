«Страна меда»: портрет человека на фоне природы

С 6 по 9 августа в Казахстане пройдет Qara Film Festival - независимый кинофестиваль документального кино. Казахстанцам бесплатно и онлайн покажут 8 документальных лент со всего мира и пригласят к обсуждению актуальных тем. Будут представлены картины: «Земля голубая, будто апельсин», «Исчезновение моей матери», «Романтическая комедия», «Не будь придурком!», «Страна мёда», «Маленькая смерть», «Женаты», «Преступление + Наказание».

Каждый фильм смогут посмотреть только первые 500 зрителей. Более подробную информацию можно найти на сайте кинофестиваля.

Баглан Кудайберлиев рассказывает о картине «Страна меда», который будет показан 8 августа.