Армандо Иануччи, режиссер: «После «Копперфилда» Диккенса читаю Достоевского»

В Алматы пятница, разгар рабочего дня, за окном поют птицы, и солнечные лучи пробиваются сквозь редеющую листву, освещая рабочий стол, на котором разложены ноутбук, смартфон и диктофон. В Лондоне 10 часов утра, Армандо Иануччи настроен на разговор – только что у него завершилось интервью с российским индустриальным изданием, и я первым делом, как это принято в лучших домах Лондона и Парижа, благодарю Иануччи за прекрасный актерский ансамбль в «Истории Дэвида Копперфилда» и озвучиваю следом волнующую казахстанцев проблему:

— В Казахстане все еще закрыты кинотеатры, и мы, к сожалению, не увидим ваш фильм на большом экране. Как вы думаете, что будет с мировой киноиндустрией после пандемии?

— Я планировал показывать этот фильм на больших экранах, я хотел, чтобы люди увидели его и обсуждали, но сейчас даже онлайн-просмотры на стриминговых платформах были бы большой поддержкой для нас. Я беспокоюсь за небольшие кинотеатры, которые показывают независимые фильмы. Это хорошо, что есть независимые дистрибьюторы, но я переживаю, что им будет сложно продолжать свою работу в такой обстановке. Сейчас сложно что-то сказать, я думаю, потребуется еще 6-8 месяцев, прежде чем мы узнаем, как будут обстоять дела.

— В одном из интервью вы говорили, что книги Диккенса впечатлили и Джорджа Оруэлла, когда он описывал Министерство Правды в романе «1984», и Терри Гиллиама, когда он снимал фильм «Бразилия». Сложно ли сейчас сатирикам быть успешными, ведь жизнь сама стала сатирой и в ней столько потрясающих сюжетов?

— Да, я полагаю, что многое из того, что мы сейчас делаем, это просто своеобразное описание действительности. Многое из того, что происходит в мире, настолько невероятно, что мы находимся под большим давлением — как верить во все эти вещи? И роль писателей заключается в том, что они напоминают людям, что почти все происходящее на самом деле реально. Писатели придумывают истории и привлекают внимание к тому, что действительно происходит. Так что в некотором роде они становятся журналистами.

В своих книгах Диккенс освещал важные и серьезные для своего времени темы, рассказывая о них в развлекательном ключе. Тем самым ему удалось привлечь внимание огромной читательской аудитории. Я не то чтобы грезил об экранизации книги Диккенса, я просто хотел делать то же, что и он. Я хотел поместить в центр сюжета героя, который помогает нам понять устройство общества и бюрократию, но при этом сохранить историю человечной. Все это есть в книгах Диккенса.

