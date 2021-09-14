«Святой и Отец»: задокументированная одиссея родительства

В 1919 году, за сто лет до съемок фильма «Святой и Отец», Франц Кафка написал своему отцу Герману многостраничное письмо, в котором обвинял его в эмоциональном насилии, лицемерии и неприятии ввиду непримиримых различий между ними. Письмо заканчивается надеждой, что через него они оба немного успокоятся и облегчат свои жизни вплоть до смерти. Известно, что Кафка послал это письмо матери с просьбой передать его отцу, но мать не сделала этого, а вернула письмо сыну «с несколькими успокаивающими словами». И если Кафке-младшему не удалось рассказать своему отцу, что чувствовал он сам, и вывести Кафку-старшего на диалог, то режиссеру Андрею Дэскэлеску это удается. Конечно, не с первой попытки: первая поездка становится чисто ознакомительной:

– Я хотел лучше понять тебя, – говорит Андрей отцу.

– Здесь нечего понимать, – скупо отвечает тот и прощается с сыном, дав пару дежурных напутствий в дорогу.

Только во второй раз, уже незадолго до рождения дочери, Андрей узнает некоторую правду о прошлом своей семьи. Но ответа на свой главный вопрос – что нужно делать (или не делать), чтобы не стать таким отцом, каким стал оставивший семью Константин, – режиссер так и не получает. Потому что ответа на этот вопрос, как он сам пишет позже в своем профиле в Instagram, нет: «Ничего не способно тебя к этому подготовить, нет никакого рецепта, никакого безотказного метода».

Прощаясь с отцом на этот раз, Андрей полушутя предупреждает будущего дедушку, что привезти к нему внучку он не сможет: на горе Афон вот уже более тысячи лет действует запрет на въезд женщинам любого возраста (и, по некоторым данным, даже биологического вида, с редкими исключениями для кошек, кур и диких животных). По правилам, женщины также не могут приближаться ближе, чем на полкилометра, к побережью полуострова. Отец Константин отшучивается: что ж, тогда придется Андрею родить еще и сына.

А еще он дарит отцу его старую подзорную трубу, которую, будучи ребенком, спрятал во время развода родителей, чтобы тот ее не забрал. «Она показывает вещи, которые находятся далеко», – говорит Андрей и, тем самым, назначает трубу символом связи поколений. Мол, отцы и дети могут находиться сколь угодно далеко друг от друга – физически и идеологически, – но есть между ними и то, что помогает друг друга увидеть, понять и принять. Так замыкается круг.