«Свои»: порепетируй, чтобы вернуться домой счастливым

С 23 по 28 сентября в Казахстане во второй раз пройдет Qara Film Festival — независимый кинофестиваль документального кино. Зрителям покажут 10 документальных лент со всего мира, и на этот раз их можно будет увидеть и в кинотеатре.

С 30 сентября по 9 октября фестиваль также пройдет онлайн. Более подробную информацию можно найти на сайте кинофестиваля.

Одна из документальных картин называется «Свои»; она рассказывает о 25 мужчинах, которых объединяет общее дело: хор.

Мы попросили Татьяну Бегайкину посмотреть этот фильм. Татьяна с 2018 года поет в самодеятельном благотворительном хоре «Апрель», который тоже объединил абсолютно разных людей.