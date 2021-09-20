«Свои»: порепетируй, чтобы вернуться домой счастливым

С 23 по 28 сентября в Казахстане во второй раз пройдет Qara Film Festival — независимый кинофестиваль документального кино. Зрителям покажут 10 документальных лент со всего мира, и на этот раз их можно будет увидеть и в кинотеатре.
С 30 сентября по 9 октября фестиваль также пройдет онлайн. Более подробную информацию можно найти на сайте кинофестиваля.
Одна из документальных картин называется «Свои»; она рассказывает о 25 мужчинах, которых объединяет общее дело: хор.
Мы попросили Татьяну Бегайкину посмотреть этот фильм. Татьяна с 2018 года поет в самодеятельном благотворительном хоре «Апрель», который тоже объединил абсолютно разных людей.
Июнь 2016 года, Норвегия. Мужской самодеятельный хор едет на фестиваль Тоne of rock, чтобы выступить на разогреве у группы Black Sabbath.
25 мужчин в возрасте от 30 лет и выше на протяжении многих лет встречаются раз в неделю по вторникам и занимаются любимым делом — поют. Репертуар у них разнообразный, но часто это слегка фривольные, порой скабрезные песенки. Несмотря на то, что хор самодеятельный, поют они на вполне приличном уровне и часто выступают. Помимо того, что они поют, они еще и друзья.
У всех хористов своя жизнь, у многих из них семьи, дети, внуки, но их родные ценят то, что они любят, и сами порой говорят: «иди, порепетируй, чтобы вернуться домой счастливым». Хор объединяет их и делает одной большой семьей, или, как говорит художественный руководитель Ивар Крог Ховд — племенем. Он — сердце этого хора. Ивар добрый, но умеет настоять на своем, он понимает, куда идет хор, куда он должен прийти, и, самое главное, знает, как его туда привести. Именно благодаря ему в репертуаре появляются и классические произведения. На самом деле всегда именно художественный руководитель определяет, каким будет хор и как сложатся отношения в коллективе. Независимо оттого, сколько тебе лет, художественный руководитель — твой наставник.
Хор изо всех сил готовится к выступлению на фестивале, предвкушая и свое выступление и само мероприятие.
Кадр начинается с распевки на репетиции, и я все знаю наперед. Распевка. Посмеяться. Новое произведение. Посмеяться. Басы спели не то — смеются все, а басы — громче всех. Поспорить из-за репертуара, пойти в кафе после репетиции, чтобы еще немного побыть вместе. И постоянно фоном — дружеский смех и счастье. Съемка крупным планом, без использования каких-либо художественных эффектов усиливает эффект присутствия. «Это же мы, это мы, это наша жизнь!» — хотелось крикнуть мне.
Жизнь кажется идеальной, но в середине фильма становится ясно, что все не так безоблачно, как казалось. Хор сталкивается с неразрешимой ситуацией, остается только смириться и ждать, а еще попытаться как-то научиться жить с мыслью, что жизнь вскоре может измениться.
Новость на время повергает коллектив в депрессию, но очень скоро все мобилизуются, и репетиции продолжаются. Теперь перед коллективом встают моральные и этические вопросы: «Что делать? Как себя вести?»
«Устав хора гласит, что участники должны петь друг у друга на похоронах, мы дали такую клятву. Не завидую я последнему участнику», — говорит Ивар. Неужели так быстро пришло время петь на похоронах...
Параллельно разворачиваются две линии: принятие смертельной болезни и подготовка хора к выступлению на фестивале.
Этот фильм не только о хоровом коллективе. Он о человеческих ценностях: любви к людям, любви к искусству, к хоровому пению, в конце концов. О доброте, сострадании, дружбе, поддержке, мужестве и смелости. И о том, что если ты обрел свое племя, то оно всегда с тобой. До конца.
Я пересмотрела фильм пять раз. И, наверное, пересмотрю еще. И когда будет возможность — покажу своим, да и не только своим, хористам.
Билеты на фестиваль можно приобрести здесь