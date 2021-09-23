«Тайный агент»: memento vivere

Забвение и смерть – еще одни клиенты приюта для престарелых. Они так же рядом, здесь, пьют молоко, созерцают цветы и листья, шелестящие под напором ветра, – вспоминают ушедшее, свою молодость. Поэзия вечного и проза временного – основное развлечение старушек, которым осталось лишь подводить итоги, собирать плоды пройденного, ставить под свет разума подводные камни жизни. Но этим занимаются многие, – возможно, это и есть суть существования. Все люди на земле – тайные агенты, посланные богом, чтобы наблюдать за этим миром, обогащать его, задавать вопросы и сочинять разгадки.

Приют «Сан-Франциско», так же, как и все сотворенное вокруг, пропитан отблесками многих человеческих судеб: и болью неминуемого забвения, и радостью повседневного быта, наполненного небольшими «уколами счастья», вроде дождя летним вечером в синеве надвигающихся сумерек, вкусной еды или стихотворений, и отпечатанными крепко в сознании воспоминаниями о детстве, лице матери и облаках, которые плыли в окнах дома, и горьким осознанием того, что эти моменты уже не вернуть. Все это и есть та драгоценная россыпь, алмазный венец нашего опыта, – как писал В. Набоков, – «пыль, из которой делается самое оранжевое небо», те золотые бусинки переживаний, ради которых и стоит затевать всю игру, топтать землю и разжигать пламя сердца, наполняя наше бытие восклицанием «Memento vivere», – помни о жизни, помни, чтобы жить.

Ближе к концу фильма Серхио исполняется восемьдесят четыре, весь приют празднует его день рождения, к нему приезжают его дети, внуки. Мы видим продолжение пути, смену поколений, – понимаем, что в углу тихой и пустой комнаты неиссякаемо тикают стрелки, омывая берега жизни и смерти: ничего не остановится, всему свое время и своя вечность. Река существования превращается в воду реальности, утекающую из наших рук и на наших глазах, в конце оставляя лишь слезы от познания, чувств и всего нами прожитого, накопленного. Человек рождается плача, и умирает так же. Серхио в финале уезжает из приюта в свой дом, к родным, – и прощается со старушками. Герой опечален этим событием, таким концом. Он пытается быть оптимистом и говорит своим уже подружкам: «Я забираю с собой приятные воспоминания». Серхио нашел новых друзей, разделил с ними радости, познал их горести и счастье. И это – уже немало.

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