«На старте»

Аскар и Бекзат – tabula rasa, чистое лицо новоявленной молодежи независимого отечества, – не обремененная никакой культурой и отягощенная лишь грамматикой казахского языка. Двое в фильме почти не разговаривают – и если нарушают тишину, то только нечленораздельным мычанием, односоставными предложениями и простыми вербальными конструкциями. Им не надо коммуницировать: связь между ними – доречевая, древняя, архаическая и спускающаяся вглубь человечества. Отсюда и неспособность общаться с другими – в отличие от брата, чужому человеку надо внятно и четко передавать свою мысль или чувство. Иначе – конфликт. Ссоры же между ними самими – рябь на поверхности крепкой органической связанности. Скрепа между ними – квантовая запутанность: когда Бекзат умирает во время марафона, Аскар чувствует это. Они существуют вне формальных установок между людьми: не признают закон (Аскар все время ворует), не разделяют нормы этикета (дерясь при людях), не подчиняются этике. Жизнь героев – выживание волчат в степи людей. Как у Сулейменова: «Шел человек. / Шел степью, долго, долго. / Куда? Зачем? / Нам это не узнать. / В густой лощине он увидел волка, / Верней, волчицу, / А, точнее, мать…». Герои пытаются изменить течение своего бытия, «повернуть в другое русло» – но невозможно дважды войти в одну и ту же реку самости. Аскар – пегий пес, бегущий по лезвию, которое в конце концов разрубает его пополам. Точнее отнимает его вторую, родную половину – Бекзата. И показ таких людей – одиноких, молчаливых, заброшенных – показателен: вот они – герои нашего времени, высвеченные в анфас – лицом к зрителю: без внятного прошлого (без отца, матери, семьи, предыстории), без поддержки (запечатанные лишь кровными узами), без видимого будущего. Впереди – лишь вдаль уходящая дорога.

Как известно, от правды не убежишь. Но можно ли добежать до истины? Особенно в степях нашей ментальности, где дорога – не узкое направление, но сплошное поле: никаких границ и правил. Набоков в своих лекциях говорил, что в русском языке есть два понятия, которые почти невозможно перевести – это «правда» и «истина». Человек как велосипед: либо надо менять себя – улучшать, совершенствоваться, становиться более гуманным и ехать вперед, либо – стать заложником архаики и «свалиться» в животное. Бекзат в фильме перекрывает движение памятью, оборачиваясь заложником духов романтического прошлого – и возвращается в лоно ушедших родителей. Аскар же преодолевает себя и отправляется – хоть и в туманное, – но будущее. Все мы когда-нибудь завершим свой путь: где старт – там и финиш. Главное понимать, ради чего мы бежали.