Фильм недели: «От»

До проката наконец-то добралась дебютная полнометражная картина режиссерки Айжан Касымбек «От» («Огонь») — трагикомедия о жизни одной казахстанской семьи, перманентно испытывающей финансовые трудности. Журналистка Айсулу Тойшибекова посмотрела новинку проката и делится впечатлениями.
В прокате: с 20 октября
Режиссер: Айжан Касымбек
Актеры: Тулепберген Байсакалов, Маншук Айтмуханбетова, Адина Бажан, Ерболат Тогузаков, Бауыржан Усенов
Продолжительность: 82 мин
Язык: казахский с русскими субтитрами
В центре сюжета — казахская семья с двумя детьми и аташкой на попечении. Они живут в одном из микрорайонов Алматы, мечтают о собственной квартире и еле сводят концы с концами — к сожалению, не понаслышке знакомая история для тысяч казахстанцев по всей стране.
В главной роли — отец семейства Толик, который работает в небольшом цехе, развозит свежий хлеб по магазинам. Супруга Толика — Алтынай вот-вот родит третьего ребенка, старшая дочь Сауле должна поступить в университет и чтобы оплачивать ее учебу тоже нужны деньги. В довольно напряженной обстановке дома младшей дочери Айи не хватает ни внимания, ни ласки от старших. Тут и там — долги и кредиты. Но Толик продолжает делать то, что должен: подбрасывать дочерей в школу, забирать из цеха свежий хлеб, а затем целый день колесить по городу от одного продуктового к другому. Хотя дается это с каждым разом все труднее и труднее.
И все бы ничего, только вот однажды родители внезапно узнают о беременности Сауле. Делать аборт уже поздно, так как Сауле на большом сроке. И Алтынай, и Толик в замешательстве и не скрывают разочарования. После унизительного похода к родителям ее парня, у Толика совсем опускаются руки. Чтобы хоть как-то расслабиться, он едет к своему лучшему другу Бауру, они сидят в его продуктовом магазине, пьют водку и разговаривают. Чтобы хоть как-то утешить Толика, Баур говорит: «Из каждой ситуации есть выход», включает музыку и начинает танцевать. В какой-то момент Бауру становится плохо, он падает на пол без сознания. Это и дальнейшие события этой ночи меняют тихого и подавленного главного героя.
«От» — яркий фильм с сильным визуальным стилем: это и как бы разрушение четвертой стены, и ровные статичные кадры, и эклектика окружающей среды. Отдельно хочется отметить кадры с конвейерной ленты, по которой стройно едут булки и «кирпичи». Немного напомнило советские кинокартины. Но в целом, «От» — это очень азиатское кино, вобравшее в себя киноязыки Южной Кореи, Японии, Китая и Гонконга. Очень поэтично был показан сон главного героя, в котором он бредет по заснеженным горам, взбирается по скалам и наконец находит дом — горящий, из которого доносятся детские крики. Толик рассказывает об этом сне своему отцу, часто критикующему его по поводу и без. В этой сцене предстает перед ним не слабым, но искренним — немного напуганным собственной беспомощностью, и достаточно смелым, чтобы показать свою уязвимость. Актер Толепберген Аксакалов, сыгравший Толика, за свою игру, к слову, получил несколько призов на международных фестивалях.
Вообще, основные мужские персонажи в «От» — это не токсичные мачо, а обычные мужчины, которые любят танцевать, которые бывают слабыми, не знающими, куда идти и в то же время понимающими. Такой деконструкции мужского образа часто не хватает казахстанскому кино.
Социальные драмы хорошо знакомы зрителям казахстанского кино: это и «Отвергнутые» Жанны Исабаевой, и «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова по книге Данияра Сугралинова, и «Марьям» Шарипы Уразбаевой. Я не совру, если скажу, что социальная драма — это самый популярный жанр среди отечественных режиссеров и режиссерок, подпитываемый суровой реальностью. А еще — одна из визитных карточек Казахстана на зарубежных фестивалях. Но на фоне многих отечественных фильмов «От» выделяется тем, что это история без надрыва, без жестокой морали и беспросветного произвола всех и вся. Это очень свежее высказывание на популярную тему. У авторок получилась легкая, несмотря на всю тяжесть положения Толика и его семьи, картина о том, что жизнь имеет свойство продолжаться вопреки всему. И если ты не знаешь, что делать — танцуй.