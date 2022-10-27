Фильм недели: «От»

В прокате: с 20 октября

Режиссер: Айжан Касымбек

Актеры: Тулепберген Байсакалов, Маншук Айтмуханбетова, Адина Бажан, Ерболат Тогузаков, Бауыржан Усенов

Продолжительность: 82 мин

Язык: казахский с русскими субтитрами

В центре сюжета — казахская семья с двумя детьми и аташкой на попечении. Они живут в одном из микрорайонов Алматы, мечтают о собственной квартире и еле сводят концы с концами — к сожалению, не понаслышке знакомая история для тысяч казахстанцев по всей стране.

В главной роли — отец семейства Толик, который работает в небольшом цехе, развозит свежий хлеб по магазинам. Супруга Толика — Алтынай вот-вот родит третьего ребенка, старшая дочь Сауле должна поступить в университет и чтобы оплачивать ее учебу тоже нужны деньги. В довольно напряженной обстановке дома младшей дочери Айи не хватает ни внимания, ни ласки от старших. Тут и там — долги и кредиты. Но Толик продолжает делать то, что должен: подбрасывать дочерей в школу, забирать из цеха свежий хлеб, а затем целый день колесить по городу от одного продуктового к другому. Хотя дается это с каждым разом все труднее и труднее.