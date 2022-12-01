К слову о девушках. Тест Бекдел (определяет гендерную предвзятость в художественном произведении) фильм «Скоро кончится лето», к сожалению, не пройдет. Три основных женских персонажа друг с другом практически не пересекаются, даром что две из них – подруги. Они здесь служат раскрытию главного героя и не получают должного развития, что меня лично печалит.

Отдельная линия и действующие лица фильма — группа «Кино». Те самые кумиры молодежи. Их едва заметное присутствие пронизывает весь фильм от начала до конца и знаменует конец эпохи метафорически. Причем эпоха здесь — нечто большее и в то же время личное для каждого из героев фильма.

«Скоро кончится лето» сделан с любовью и вниманием к деталям, и при этом не лишен некой доли волшебства. Это уютное кино, в которое можно погрузиться, когда за окном неуютный декабрь. И обязательно возьмите с собой подростка – сестру или брата, а может быть дочь или сына.