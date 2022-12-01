Дебютная полнометражная картина российской режиссерки Яны Скопиной «Скоро кончится лето» открыла Международный фестиваль студенческих и дебютных работ «Бастау», который в эти дни проходит в Алматы. Айсулу Тойшибекова посмотрела фильм о взрослении в эпоху перемен и делится своими впечатлениями.
Жанр: драма, комедия
Хронометраж: 84 минуты
Производство: Казахстан, Россия
Выход в прокат: 8 декабря 2022
Режиссерка: Яна Скопина
Актеры: Алихан Абильдин, Ербол Семкулов, Ержан Нурымбет, Алтынай Ногербек, Ольга Обумова, Рамазан Ахмедов, Виолетта Богданова, Дина Жаныбекова
1990 год, тогда еще Алма-Ата. Десятиклассник Баха исследует духовные практики и пытается освоить гипноз, его старший брат Самат или Сэм — нелегально записывает музыку на кассеты и продает их. У братьев ласковая мать и строгий отец. Обычная советская семья на пороге больших общественных изменений. На фоне этих масштабных изменений происходят перемены менее заметные, но от этого не менее важные. За окном вот-вот начнется лето — последнее перед началом новой большой главы в жизни главного героя – Бахи. Этим летом ему предстоит пережить волнение первой любви, первый секс и первое разочарование.
Фильм «Скоро кончится лето» хочется назвать очаровательным. Режиссерка Яна Скопина посвятила его своему учителю режиссеру Сергею Соловьеву, снявшему легендарную «Ассу». В фильме много света и тепла, которые переносят зрителя в свои собственные воспоминания о ранней юности. В нем показана непарадная Алма-Ата, без знаковых архитектурных памятников и достопримечательностей города. Конечно, воссоздать город, который за 30 лет сильно изменился, было трудно, поэтому «Скоро кончится лето» снимали в нескольких городах, помимо Алматы в Казахстане это Караганда и Темиртау, на локациях схожих с алматинскими. На мой взгляд, фильм от этого только выиграл, это сделало его универсальным и близким не только свидетелям Алма-Аты девяностых, а всем, кто застал свои родные города с пыльными улицами, пустующими базарчиками и ларьками.
Некоторая наивность главного героя Бахи проявляется в его увлечении гипнозом и в робкой влюбленности в одноклассницу Берту, — задает тон всему фильму. Даже его друзья по двору — смутьяны Ёж и Ржавый, промышляющие мелким воровством и хулиганством, не лишены нежности и романтизма. Вообще в фильме нет ни жести, ни трагедии, хотя кажется, что вот-вот что-то случится. Ощущение, что вот-вот что-то случится — это во многом ожидание юноши, находящегося в переходном состоянии между поздним детством (для родителей он все еще ребенок) и ранней взрослостью (друзья уже берут его на серьезное «дело»). Баха готов стать сверхчеловеком и ждет момента, чтобы проявить эту готовность, будь то телепатия на месте преступления или дорогой подарок девушке, в которую он влюблен.
К слову о девушках. Тест Бекдел (определяет гендерную предвзятость в художественном произведении) фильм «Скоро кончится лето», к сожалению, не пройдет. Три основных женских персонажа друг с другом практически не пересекаются, даром что две из них – подруги. Они здесь служат раскрытию главного героя и не получают должного развития, что меня лично печалит.
Отдельная линия и действующие лица фильма — группа «Кино». Те самые кумиры молодежи. Их едва заметное присутствие пронизывает весь фильм от начала до конца и знаменует конец эпохи метафорически. Причем эпоха здесь — нечто большее и в то же время личное для каждого из героев фильма.
«Скоро кончится лето» сделан с любовью и вниманием к деталям, и при этом не лишен некой доли волшебства. Это уютное кино, в которое можно погрузиться, когда за окном неуютный декабрь. И обязательно возьмите с собой подростка – сестру или брата, а может быть дочь или сына.