Фильм недели: «Қаш»

В прокат вышла дебютная картина Айсултана Сеитова «Қаш». Один из самых многообещающих режиссеров страны, прославившийся сотрудничеством с группой Moldanazar, рэпером Jah Khalib и такими всемирно известными звездами как Kanye West и Offset, снял фильм о голоде 30-х годов прошлого столетия. Айсулу Тойшибекова посмотрела самый ожидаемый казахстанский фильм этого года и написала рецензию.
Слоган: «Кто твой враг?»
Жанр: этно-хоррор
Хронометраж: 113 минут
Производство: Казахстан
Выход в прокат: 1 декабря 2022 года
Режиссер: Айсултан Сеитов
Актеры: Еркебулан Дайыров, Ондасын Бесикбасов, Султан Нурмуха, Исбек Абильмажинов, Толганай Талгат, Сергей Уфимцев, Александр Паль, Варвара Шмыкова.
30-е годы прошлого столетия. В казахской степи бушует голод, который каждый день уносит жизни простых людей, живущих в аулах, на которых свалились последствия коллективизации. Молодой мужчина по имени Исатай работает в ауле могильщиком. На своей телеге он забирает тела и отвозит их на место массового захоронения — огромную зияющую дыру в земле, которую пока не закапывают. Каждый день он сбрасывает тела женщин, детей и мужчин вниз, присыпая их сверху хлоркой. Однажды он бросает вниз тело мальчика, а после замечает Айман — молодую женщину, потерявшую своего ребенка. Каждый день Исатай проезжает на телеге через аул, напоминая его жителям — почерневшим и тонким от голода, о смерти. В центре аула отстроенный домик, в котором расположена советская администрация. В один из дней аульный начальник обсуждал с подчиненными уменьшающиеся с каждым днем запасы зерна. Немолодой мужчина по имени Магай предложил отправиться за продовольствием в ближайший город — Сарканд. Он хочет использовать это как прикрытие: Исатай знает дорогу и сможет доставить письмо о бедственном положении аула. Исатай отказывается, но единственный, кто это понимает — старик Магай. Он неверно переводит на русский ответы Исатая, чтобы начальник отпустил его в опасное путешествие.
Исатай боится не только разбойников, рыщущих по степи. В своей юрте он хранит секрет — большой родовой сундук, который он закрывает на ключ утром и отпирает поздней ночью. В нем он прячет восьмилетнего мальчишку — своего братишку Алима. Он не может оставить его одного в ауле, где каждый смотрит друг на друга волком. Магай убеждает Исатая забрать Алима в Сарканд и оставить его в детском доме, в котором для мальчика всегда найдется еда.
На следующий день Исатай в сопровождении русского служивого по имени Илья отправляется в дорогу. Алима спрятали под мешковиной. Во время ночевки на Исатая и его спутников нападает вооруженный отряд, но героям помогает старик Тепе, появившийся словно из ниоткуда, а Илья, сопровождающий Исатая и Алима, таинственным образом исчезает вместе с конем. Так начинается долгий и сложный путь братьев в компании Тепе — немного чудаковатого старика со зловещим белым глазом, как будто пораженным катарактой.
Жанр этно-хоррор настроил меня на ожидание чего-то в духе Джордана Пила. Однако от хоррора здесь не так много, на мой взгляд. «Қаш» однозначно мистический, в нем много смерти — от некой эстетизации тел, лежащих в могиле до игры на шанкобызе, звучащей из непроглядной темноты и всякий раз извещающей о беде. Даже имя одного из братьев — Алим созвучно с казахским словом «өлім» — смерть, а образ старика Тепе представляется образом Смерти.
В своей дебютной картине Айсултан Сеитов не обошелся без фантасмагорического путешествия главного героя. Исатай, вышедший в путь из своего аула в Сарканд, оказался посреди бескрайней степи. Две стихии — пространство и голод пытаются взять верх над его разумом. Вскоре различить, где реальность Исатая, а где его голодные галлюцинации, становится все труднее. Как и предположить, к чему они в итоге приведут. Такие приемы, с одной стороны, украшают сюжет и словно дают ему глубину и второе прочтение, а с другой стороны, они фильм ослабляют, потому что иногда выглядят как костыль, на который можно опереться, соединяя завязку и развязку истории.
Создатели истории решили балансировать по середине каната: они сняли не историческое кино, но при этом они и не дошли до конца, создавая хоррор с плот-твистом или открытым финалом. Этот выбор нисколько не умаляет достоинство и важность картины.
«Қаш» — это качественно сделанный красивый фильм об одной из самых мрачных глав в истории Казахстана. В нем много казахских образов: разбитый шанырак, Айман, которая воплощает собой Жезтырнақ, бадизы в степи (их ошибочно называют балбалы), асыки, и, конечно же, бескрайняя степь. Я не могу назвать этот фильм в полной мере политическим высказыванием на эту тему голодомора. Возможно, ни сценарист Аблай Нурманбетов, ни режиссер Айсултан Сеитов не ставили себе задачи его делать. И все же «Қаш» – это фильм об Ашаршылықе, пусть с фокусом не на политику советской власти в Казахстане, а на личную борьбу главного героя, который бежит со смертью наперегонки, искренне любит своего младшего брата и пытается быть лучшим человеком, чем он есть в тех непростых обстоятельствах, в которые его поместила судьба. И этот фильм несомненно важен для того, чтобы голод 30-х годов получил осмысление в популярной культуре, а коллективная рана, нанесенная им, начала постепенно исцеляться.