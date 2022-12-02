Фильм недели: «Қаш»

Жанр этно-хоррор настроил меня на ожидание чего-то в духе Джордана Пила. Однако от хоррора здесь не так много, на мой взгляд. «Қаш» однозначно мистический, в нем много смерти — от некой эстетизации тел, лежащих в могиле до игры на шанкобызе, звучащей из непроглядной темноты и всякий раз извещающей о беде. Даже имя одного из братьев — Алим созвучно с казахским словом «өлім» — смерть, а образ старика Тепе представляется образом Смерти.

В своей дебютной картине Айсултан Сеитов не обошелся без фантасмагорического путешествия главного героя. Исатай, вышедший в путь из своего аула в Сарканд, оказался посреди бескрайней степи. Две стихии — пространство и голод пытаются взять верх над его разумом. Вскоре различить, где реальность Исатая, а где его голодные галлюцинации, становится все труднее. Как и предположить, к чему они в итоге приведут. Такие приемы, с одной стороны, украшают сюжет и словно дают ему глубину и второе прочтение, а с другой стороны, они фильм ослабляют, потому что иногда выглядят как костыль, на который можно опереться, соединяя завязку и развязку истории.

Создатели истории решили балансировать по середине каната: они сняли не историческое кино, но при этом они и не дошли до конца, создавая хоррор с плот-твистом или открытым финалом. Этот выбор нисколько не умаляет достоинство и важность картины.