Фильм недели: «Бақыт»

Фильм сделан сильной командой, и это чувствуется. Камера оператора-постановщика Максима Задарновского то впивается в лицо героям, то отдаляется на отчуждающее расстояние. Какие-то кадры сняты через зеркало, какие-то – через плечо героев, что-то мы видим в тесных интерьерах квартиры, а где-то камера улетает в небо над замерзшим озером, весь фильм балансируя между ледяной отстранённостью и удушающей близостью.

Отличную работу выполнили актеры. Фильм держится на харизме и мастерстве театральной актрисы Лауры Мырзахметовой, которая вносит не только отчаяние и надрыв в историю своей героини, но и гламур, царственное величие, в одной сцене даже совершенно линчевский гротеск. Молодая актриса Алмагуль Казихан-Сагындык не сразу вживается в свой образ, но к моменту, когда ее героиня с ненавистью смотрит на отца, жуя донер, становится понятно, что она абсолютно на своем месте. Отца воплощает Ерболат Алкожа, не так давно изумительно сыгравший в схожей по теме картине Адильхана Ержанова «Улболсын», - и он, наверное, главное открытие фильма «Бақыт». Странно хвалить мужчину-актера за роль в фильме, посвященном женщинам, но то, как он мастерски изображает хтоническую жуть и убогое ничтожество своего персонажа, его переход от сентиментальных слез к звериной агрессивности, - это мастер-класс актерского искусства. Отдельно следует похвалить сценаристку за персонаж тетки-полицейской, которая в нескольких сценах крадет весь фильм – ее играет, и играет блестяще! – актриса и телеведущая Шынар Жанысбекова.

Венчает все это созвездие талантов и всю эту отлично работающую конструкцию продюсерка картины, воплощение гламура и успеха всех трех декад казахстанской независимости, Баян Максаткызы. Популярная артистка, телезвезда, героиня светской хроники, образцовая жена и мать, она в 2016 году стала героиней криминальной хроники, пережив один из самых публичных и чудовищных эпизодов в печальных анналах казахстанского бытового насилия, - и вот сейчас мы можем увидеть ее главное высказывание на тему. И пусть в фильме она существует только в виде картонного кат-аута, безымянной алматинской звезды, которой вдохновляются главная героиня и ее последовательницы, - вся картина возникла благодаря воле Баян не молчать. И да, когда она наконец-то высказалась, мы слышим – это рычание львицы! Пусть же услышат все!