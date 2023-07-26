«Оппенгеймер»

Серьезное высказывание на серьезную тему в вакууме не всегда гарантирует попадание в момент. Без соответствующего контекста такое кино просто не будет жить до тех пор, пока этот контекст не приобретет. С «Оппенгеймером» Нолану повезло и в этом плане. Повезло, конечно же, нам стоит взять в кавычки. На протяжении всего фильма на фоне событий идет война. И чем она ближе, тем она болезненнее для всех действующих лиц. Начинается история Роберта Оппенгеймера как гениального физика в преддверии Второй мировой. Эта же война вынуждает все сообщество ученых объединиться с целью создания атомной бомбы. Создание бомбы ведет к другой войне – Холодной. И она оказывается уже на пороге. Герои вынуждены отрекаться от друзей и коллег, доносить и выступать против тех, с кем когда-то работали над решением глобальной проблемы и шагали в новый век плечом к плечу. Все эти перипетии ведут к войне за власть и влияние. Параллельно с ними в голове одного конкретного человека ведется конфликт тщеславия с виной и сожалением. И при всем желании невозможно не провести параллелей с событиями, происходящими по соседству. Кровопролитная война, которой могло не произойти, если бы не жажда власти и влияния одного конкретного человека. Которая могла бы закончиться сразу, если бы не страх всего цивилизованного мира перед оружием массового поражения в руках безумца. И одним из аргументов этого безумца в защиту своих действий, конечно же, является трагедия, к которой причастен герой фильма Кристофера Нолана. Вот так, горько и иронично, подобно потокам времени из «Довода» зацикливаются друг на друге искусство и страшная реальность, что делает «Оппенгеймера» не просто громкой премьерой, но и одним из наиболее значимых фильмов нашего времени.