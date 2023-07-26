Жанр: драма
Хронометраж: 180 минуты
Производство: США, Великобритания
Выход в прокат в Казахстане: 20 июля 2023
Режиссер: Кристофер Нолан
Актеры: Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-мл, Эмили Блант, Флоренс Пью, Джош Хартнетт, Рами Малек, Кеннет Брана
Цена на билет: от 1000 до 5000 тенге
Король блокбастеров Стивен Спилберг, кажется, уже отошел от традиции чередовать зрелищный жанровый аттракцион и серьезную драму, но один из его преемников – британец Кристофер Нолан – остается верным этой схеме: после научно-фантастического «Довода», не получившего в свое время достойных его создателей внимания и кассы, кинотеатральное шествие начинает монументальный «Оппенгеймер» – драма о знаменитом создателе атомной бомбы.
«Оппенгеймер» – произведение весьма амбициозное и, безусловно, соответствующее масштабам таланта его автора. Это подтверждает и звездный актерский состав, большая часть которого ограничивается в истории одной-двумя репликами, и трехчасовой хронометраж, и поднятые Ноланом вопросы. Тем не менее, своим успехом (а на старте картина только в США заработала больше 80 миллионов долларов) байопик о великом физике обязан не только фанатской любви и крепкому бренду, но и глобальному интернет-движению, иронично «поженившему» тяжеловесное разговорное кино с комедией «Барби». И если в случае с вампирским недоразумением «Морбиус», тоже превратившимся в мем, все старания аудитории были направлены на обвал проката и унижение создателей, то движение «Барбигеймер» (или «Барбенхаймер»), призывавшее посмотреть оба фильма подряд, сумело не только остановить череду больших студийных неудач, но и позволило максимально непохожим историям поделиться друг с другом своими аудиториями. По слухам, руководство студии Warner Bros., с которой Нолан разругался после релиза «Довода» на стриминг-сервисе одновременно с кинотеатральным прокатом, специально поставило свой потенциальный летний суперхит на одну дату с мрачной и суровой картиной режиссера, созданной совместно со студией Universal. Но это обернулось против них самих, сыграв в пользу Кристофера Нолана. Был бы «Оппенгеймер» так же успешен в одиночку, мы не узнаем, но сейчас ясно одно: Нолану везет, и он снова в форме, а по утверждениям некоторых критиков – на самом её пике.
Что же до самого фильма, то здесь нет сюрпризов – это и правда во всех смыслах большое кино. Снятый в формате 70mm IMAX, «Оппенгеймер», подобно атомам из видений титульного героя, буквально обволакивает и поглощает своего зрителя, а благодаря невероятной работе со звуком разрезающие пространство электроны не позволяют расслабиться ни на секунду, приближая к одной из ключевых точек истории ХХ века. Техническая составляющая здесь столько же эффектна и поразительна, сколько и архаична: Нолан намеренно избегает использования цифровых эффектов в пользу практических, что, конечно, лишает фильма аттракционности, но при этом не позволяет усомниться в пугающей реальности происходящего – ведь речь, в конце концов, идет о самом смертоносном оружии, созданном человеком. Но испытание «Тринити» в рамках Манхэттенского проекта – тот самый взрыв ядерной бомбы, снятый Ноланом без применения компьютерной графики – хоть и впечатляет, но не является ядром истории экранного Роберта Оппенгеймера, что бы ни говорили зрителю промо материалы. Ее ядро – сомнения ученого, его страхи и непреодолимое ощущение вины за то, что открытие, призванное остановить смерть, ее в итоге и посеяло.
Структурным стержнем фильма стал унизительный допрос Роберта Оппенгеймера по поводу его тесных связей с коммунистами. Поскольку повествование картины построено нелинейно, допрос этот проходит через весь хронометраж, прерываясь на воспоминания физика о ключевых моментах его жизни – учеба в Европе, преподавание, отношения с женщинами, Манхэттенский проект – а иногда и неожиданным образом сливается с ними, но здесь обойдемся без спойлеров. Зрителю, не погруженному в контекст, будет сложно складывать частицы этого пазла воедино, но Нолан, понимая, какую непростую задачу подкинул аудитории, всеми средствами пытается облегчить путь и указать верное направление: в важных для сюжета сценах расставлены музыкальные и визуальные акценты, а темп настолько бешеный, что уже в первые полчаса возникает ощущение, что ты смотришь трехчасовой трейлер какого-то более продолжительного фильма. Однако все меняется после успешного испытания бомбы в пустыне штата Нью-Мексико – во всех смыслах взрывной кульминации «Оппенгеймера». Оставшийся час герой становится немногословным, теряет ощущение времени и пространства, вместе с ним это происходит и со зрителем. В финальной трети картины все-таки получается отдышаться, перезагрузиться и осмыслить произошедшее. И осмысление это тоже не будет легким и безболезненным.
При том, что Нолан и его коллабораторы – оператор Хойте ван Хойтема и композитор Людвиг Йоранссон – проделали невероятную работу, главным инструментом и спецэффектом, как и в любом разговорном кино, в «Оппенгеймере» являются актеры. Заметно похудевший Киллиан Мерфи, ранее игравший у Нолана лишь в небольших ролях, выкручивает свою харизму на полную, да так, что украл бы это кино даже оставаясь где-то на фоне. Не уступает и Роберт Дауни-младший, чье феноменальное исполнение роли антагониста Оппенгеймера, политика Льюиса Страусса, заставит навсегда забыть образ, из которого актер не выходил последние пятнадцать лет. Крепкая игра Мэтта Дэймона, Эмили Блант и Флоренс Пью также не разочарует, хоть и не выходит за рамки ожидаемого от артистов уровня. Что действительно может удивить рядового зрителя, так это какое-то безумное количество именитых артистов, задействованных на третьих ролях и в эпизодах. В каждой сцене, пусть и на несколько секунд, появляется кто-то великий (Гэри Олдман в роли президента США), кто-то известный (по паре реплик от Рами Малека и Кеннета Браны) или кто-то, по кому мы успели соскучиться (на удивление еще свежий Джош Хартнетт, когда-то отказавшийся от роли нолановского Бэтмена и ушедший в кино категории «Б»). В свою очередь авторский, пусть и основанный на литературном произведении, материал, написанный самим Ноланом, помогает всем участникам проекта раскрыться независимо от предоставленного экранного времени. Чего, впрочем, нельзя сказать об их персонажах. Но когда речь о фильме продолжительностью в 180 минут, то это как раз необходимая жертва.
Серьезное высказывание на серьезную тему в вакууме не всегда гарантирует попадание в момент. Без соответствующего контекста такое кино просто не будет жить до тех пор, пока этот контекст не приобретет. С «Оппенгеймером» Нолану повезло и в этом плане. Повезло, конечно же, нам стоит взять в кавычки. На протяжении всего фильма на фоне событий идет война. И чем она ближе, тем она болезненнее для всех действующих лиц. Начинается история Роберта Оппенгеймера как гениального физика в преддверии Второй мировой. Эта же война вынуждает все сообщество ученых объединиться с целью создания атомной бомбы. Создание бомбы ведет к другой войне – Холодной. И она оказывается уже на пороге. Герои вынуждены отрекаться от друзей и коллег, доносить и выступать против тех, с кем когда-то работали над решением глобальной проблемы и шагали в новый век плечом к плечу. Все эти перипетии ведут к войне за власть и влияние. Параллельно с ними в голове одного конкретного человека ведется конфликт тщеславия с виной и сожалением. И при всем желании невозможно не провести параллелей с событиями, происходящими по соседству. Кровопролитная война, которой могло не произойти, если бы не жажда власти и влияния одного конкретного человека. Которая могла бы закончиться сразу, если бы не страх всего цивилизованного мира перед оружием массового поражения в руках безумца. И одним из аргументов этого безумца в защиту своих действий, конечно же, является трагедия, к которой причастен герой фильма Кристофера Нолана. Вот так, горько и иронично, подобно потокам времени из «Довода» зацикливаются друг на друге искусство и страшная реальность, что делает «Оппенгеймера» не просто громкой премьерой, но и одним из наиболее значимых фильмов нашего времени.