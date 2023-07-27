Нельзя сказать, что «Барби» – это стопроцентно феминистское кино. Нельзя в свою очередь утверждать и обратного. В этом, возможно, и заключается главная проблема современного поп-феминизма, на который все еще остро реагирует консервативная общественность, но который чаще не вызывает доверия и поддержки в среде фемактивисток и их союзников. Тем не менее, выбранная Гервиг и ее мужем и соавтором Ноа Баумбахом тактика кажется наиболее верной и выигрышной. Несмотря на контроль со стороны двух гигантов – Warner Bros. и Mattel – режиссеру удалось собрать из предоставленного материала противоречивую, глубокую и многослойную историю, подав ее в глянцевой упаковке, что позволяет насладиться зрелищем как детям, целевой аудитории бренда Barbie, так и их родителям. «Барби» проста, но не примитивна, легка, но не легкомысленна. Многие шутки и гэги проходят по такой тонкой грани, что часть взрослых зрителей наверняка будет переживать не за то, удастся ли главной героине победить патриархат, а за то, поймут ли их дети смысл тех или иных реплик и действий. Хорошо это и тем, что до молодого зрителя в понятной и легкой форме доносится суть важных и сложных понятий, и тем, что старшее поколение может вместе с авторами поиронизировать над ними.

Картина полна отсылок к великой классике – от картин Кубрика до скетчей Монти Пайтона и «Матрицы». Здесь много разноформатного юмора – как жесткого и мрачного, так и наивного. А жанровая составляющая картины включает в себя драму о взрослении, ромком и даже антиутопию. «Барби» будто говорит со зрителем на всех возможных языках, пытаясь достучаться до каждого. И, кажется, в большинстве случаев ей это удается: восторженные отзывы критиков и невероятная касса (затраты на производство окупились в первую неделю) не дадут соврать. Более того, за счет гениальной маркетинговой кампании и интернет-мема Barbenheimer «Барби» не только взорвала мировой бокс-офис, но помогла и своему главному конкуренту. Этот прецедент точно войдет в историю как удачный пример симбиоза коммерческого и авторского подходов, а также как яркое доказательство того, что голливудская развлекательная машина, вопреки мнению многих аналитиков, не заглохла – она еще способна развлекать и удивлять.

