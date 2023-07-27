Жанр: комедия
Хронометраж: 114 минут
Производство: США, Великобритания
Выход в прокат в Казахстане: 20 июля 2023
Режиссер: Грета Гервиг
Актеры: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Майкл Сера, Уилл Феррел
Цена на билет: от 1000 до 5000 тенге
Неудачный прокат седьмых по счету «Трансформеров», снятых по мотивам серии игрушек Hasbro, казалось бы, навсегда отобьет у корпораций желание экранизировать все, что плохо лежит (или плохо продается). Однако всего через пару месяцев после очередной войны хороших роботов со злыми, на экраны выходит сатирическая комедия Греты Гервиг «Барби», посвященная легендарному бренду конкурентов Hasbro – компании Mattel. В этот раз пластмассовый мир все же победил – стартовав в один день с новой работой Кристофера Нолана, «Барби» побила кассовые рекорды в более чем двадцати странах, завоевав статус одной из самых успешных премьер года.
Фильм повествует о жительнице сказочной страны Барбиленд – стереотипной блондинке Барби, которая неожиданно для всех начинает думать о смерти и теряет способность ходить на каблуках. Это ставит жизнь в беззаботной розовой утопии под угрозу, и девушка в компании с влюбленным в нее пляжным работником Кеном отправляется в мир людей на поиски ответов.
Это уже не первый хит Warner Bros. на тему популярных игрушек – все помнят серию фильмов Lego, стартовавшую в 2014 году. Интересно, что к тому моменту проект «Барби» находился в разработке уже на протяжении пяти лет, кочуя из одной студии в другую. На каком-то этапе, когда права на экранизацию находились в руках компании Sony, на главную роль рассматривалась даже актриса Эми Шумер, которая также принимала активное участие в работе над сценарием. Уже тогда было понятно, что никто не планирует делать кино о флагмане Mattel рядовым ромкомом с проходным поверхностным сюжетом. Это должно было стать такой же революцией, какой в свое время стала сама кукла Барби, и участие звезды независимого авторского кино Греты Гервиг в качестве постановщицы и сценаристки лишь подтверждает это. Да, опыт работы с инди-кинематографистами есть и у других крупных студий, но в случае с теми же Marvel и Disney о какой-либо творческой свободе говорить чаще всего не приходится – даже мэтрам вроде Сэма Рэйми приходится воевать с ними за каждое креативное решение. Но сравнительно небольшой бюджет «Барби» и смелость ее продюсеров обеспечили Гервиг возможность оставаться верной себе как автору, в то же время не упуская шанса поиграть с дорогими и красивыми игрушками – в прямом и переносном смысле.
Дорого и красиво здесь всё – от сказочного мира, окружающего героев, до исполнителей главных ролей – невероятных Марго Робби и Райана Гослинга. Во время просмотра складывается впечатление, будто под них и задумывалось все это кино. А порой кажется, что и куклы Барби с Кеном возникли именно для того, чтобы через 70 лет быть сыгранными этими удивительно разноплановыми и безумно талантливыми артистами. Не подводит и художественная часть – работа художников и сет-дизайнеров поражает размахом и детализацией (как и фактом, что производство декораций спровоцировало дефицит розовой краски по всему миру), а костюмеры, кажется, еще никогда не уходили так глубоко в изучение предмета. И пусть по многим пунктам в наградной сезон «Барби» обойдет мегаломанский «Оппенгеймер», художественная составляющая фильма ничем не уступает, а во многом даже превосходит работу коллег по цеху с площадки нолановского байопика.
Нельзя сказать, что «Барби» – это стопроцентно феминистское кино. Нельзя в свою очередь утверждать и обратного. В этом, возможно, и заключается главная проблема современного поп-феминизма, на который все еще остро реагирует консервативная общественность, но который чаще не вызывает доверия и поддержки в среде фемактивисток и их союзников. Тем не менее, выбранная Гервиг и ее мужем и соавтором Ноа Баумбахом тактика кажется наиболее верной и выигрышной. Несмотря на контроль со стороны двух гигантов – Warner Bros. и Mattel – режиссеру удалось собрать из предоставленного материала противоречивую, глубокую и многослойную историю, подав ее в глянцевой упаковке, что позволяет насладиться зрелищем как детям, целевой аудитории бренда Barbie, так и их родителям. «Барби» проста, но не примитивна, легка, но не легкомысленна. Многие шутки и гэги проходят по такой тонкой грани, что часть взрослых зрителей наверняка будет переживать не за то, удастся ли главной героине победить патриархат, а за то, поймут ли их дети смысл тех или иных реплик и действий. Хорошо это и тем, что до молодого зрителя в понятной и легкой форме доносится суть важных и сложных понятий, и тем, что старшее поколение может вместе с авторами поиронизировать над ними.
Картина полна отсылок к великой классике – от картин Кубрика до скетчей Монти Пайтона и «Матрицы». Здесь много разноформатного юмора – как жесткого и мрачного, так и наивного. А жанровая составляющая картины включает в себя драму о взрослении, ромком и даже антиутопию. «Барби» будто говорит со зрителем на всех возможных языках, пытаясь достучаться до каждого. И, кажется, в большинстве случаев ей это удается: восторженные отзывы критиков и невероятная касса (затраты на производство окупились в первую неделю) не дадут соврать. Более того, за счет гениальной маркетинговой кампании и интернет-мема Barbenheimer «Барби» не только взорвала мировой бокс-офис, но помогла и своему главному конкуренту. Этот прецедент точно войдет в историю как удачный пример симбиоза коммерческого и авторского подходов, а также как яркое доказательство того, что голливудская развлекательная машина, вопреки мнению многих аналитиков, не заглохла – она еще способна развлекать и удивлять.