Разум и чувства

Фильм покажут в рамках фестиваля кино Восточного Туркестана «Жаңа Шекара» 8 сентября в 20:00 и 9 сентября в 16:50.



Nikah – это камерная история молодой уйгурской женщины, которая должна выйти замуж согласно ожиданию окружающих и вопреки собственным чувствам. Айсулу Тойшибек посмотрела фильм и рассказывает о нем в небольшой рецензии.

Короткометражное художественное кино режиссерского дуэта Мукаддаш Мижит (Mukaddas Mijit) и Бастьена Эузана (Bastien Ehouzan) Nikah рассказывает о жизни молодой уйгурской женщины по имени Дилбер. Дилбер живет с родителями в Восточном Туркестане, ей 27 лет, и она не замужем. Собственно, название картины отсылает к мусульманскому обряду «никах», то есть вступлению в брак. И это не просто обозначение процесса, но и важный маркер: героиня и её семья — часть немногочисленного мусульманского населения Китая, которое в последние годы столкнулось с беспрецедентным насилием и репрессиями.

Действия Nikah разворачиваются в 2017 году. Картина начинается с подготовки к свадьбе младшей сестры главной героини. Мы видим само празднество, а вместе с ним тот объем обязательств и давления, которые накладываются на молодую женщину. Дилбер тоже испытывает давление, но немного другого толка— всех интересует, когда же она, старшая дочь семьи, выйдет замуж.

В этих зарисовках жизни Дилбер –– и неловкое снятие порчи, и возмутительные попытки сватовства. Но в то же время автор_ки фильма показывают агентность Дилбер: мы как бы видим мир её глазами, остаемся с ней наедине, гуляем с ней по рынку и ближе узнаем главную героиню. Она не хочет соглашаться с уготовленной ей судьбой, и только подруга Гульнур из далекого Парижа понимает главную героиню и предлагает ей решение.

Параллельно частной истории развивается история большая, общественная –– репрессии в отношении мусульманского населения, в частности, этнических уйгуров. В разговорах дома, в объявлениях по радио, в коротких репликах в общественном транспорте присутствует угроза. Антагонисты –– своеобразный Большой брат и его агентура, –– ни разу не показаны на экране, но их присутствие ощущается очень явно.

Nikah –– это история о женщинах в обстоятельствах, где наличие мужа является определяющим фактором их судьбы. С одной стороны — тоталитарная система угнетения, для которой женщины — важные носительницы культуры, способные передать ее дальше своим детям; с другой стороны — порядки семьи, как части этнической группы, находящейся в экстремально агрессивной среде и для которой консервативность служит способом сохранить свою самобытность.

У фильма интересный киноязык — его начало воспринимается как документальное кино. Но, к сожалению, для тысяч человек в Восточном Туркестане история Дилбер имеет много общего с личным опытом.