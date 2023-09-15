Ситуацию в данном случае мог бы исправить формат мини-сериала из четырех или шести эпизодов, в котором всем событиям и линиям персонажей было бы уделено больше хронометража. Если вспомнить наиболее яркие примеры современных сериалов о домах с призраками и семейных тайнах, вроде «Дома Хиллов» или «Усадьбы Блай» Майка Флэнегана, то станет очевидно, насколько многослойным и масштабным историям комфортно в таких рамках. Но ввиду специфического зрительского запроса, отсутствия должного количества локальных площадок и скудного финансирования подобных проектов, это, скорее всего, не представлялось возможным в случае с «Взаперти». Упрощение структуры путем удаления определенных линий, персонажей и событий тоже хороший вариант, но неизвестно, получили бы мы на выходе суперхит о доме с секретом типа «Окулуса» того же Флэнегана, или нет. В результате мы видим слегка неровный и скомканной фильм, будто сшитый из самых ярких кусочков более объемного кинопроизведения. Беда лишь в том, что этого объемного кинопроизведения не существует в природе. Но после небезызвестного кейса со Снайдеркатом «Лиги Справедливости» создателям стоит держать такую опцию в голове.

Это не первый фильм, в который хочется поместить все идеи сразу. Подобным грешит и творчество российского хоррормейкера Святослава Подгаевского, чьи картины не могут похвастаться пугающими монстрами и грамотно выстроенным саспенсом. При этом именно его деятельность дала второй шанс умиравшему тогда жанру и породила целую хоррор-вселенную, основанную на славянском фольклоре. Относительный коммерческий успех, своя фанбаза и своя мифология обеспечили создателю статус локального короля жанра. За ним мгновенно последовали и другие. Есть шанс, что и «Взаперти» откроет дорогу целому ряду казахстанских дебютантов, мечтавших пугать зрителя с экранов кинотеатров, а инвесторов и студии заставит ненадолго отвлечься от набивших оскомину комедий и обратить внимание на потенциал мрачного и таинственного в кино.