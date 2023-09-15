Казахстанский хоррор, являющийся к тому же экранизацией повести казахстанского автора, сложно назвать рядовым явлением. Тем больше интереса вызывает новый мистический фильм «Взаперти», снятый Олжасом Баялбаевым по повести Александра Мендыбаева «Квартиранты».
По сюжету «Квартирантов» молодые герои Макс и Кема оказываются запертыми в просторной старой квартире, откуда нет выхода. Чтобы обрести свободу, парочка вынуждена помочь и другим, невидимым жильцам покинуть эту застывшую во времени тюрьму, попутно раскрыв страшные секреты владельца мистической квартиры. Произведение было опубликовано автором в интернете несколько лет назад, а незадолго до премьеры, в рамках рекламной кампании фильма, повесть «Квартиранты» была издана уже в книжном варианте и с дополненным финалом. Тем не менее, как и у текста, так и у самого автора уже имеется весьма приличная для независимого писателя аудитория поклонников.
Ждет ли подобный успех экранизацию, еще предстоит узнать, но создатели сделали всё возможное, чтобы этого успеха добиться. Видно, что фильм следует книге во всех ключевых аспектах и пытается не пролить содержимое переполненного сосуда по пути. Из адаптации при этом выпал один ключевой момент – «Взаперти» сложно назвать полноценным фильмом ужасов в современном представлении. Картина, вопреки заявлениям авторов, скорее всего, разочарует видавшего виды фаната хорроров. Но в то же время она имеет все шансы обрести культовый статус в кругах любителей городской мистики и эстетики sovietcore. При этом «Взаперти» старается идти по своему собственному пути, и, несмотря на то, что сюжетная основа и множество деталей повести были перенесены на экран, оба произведения воспринимаются как самостоятельные: читавший «Квартирантов» найдет чему удивиться во время просмотра «Взаперти», и наоборот.
Из явных плюсов можно выделить невероятную химию между исполнителями главных ролей – Романом Жуковым и Елизаветой Юрьевой. Наблюдать за эволюцией их отношений – одиноких и поначалу абсолютно чужих друг другу людей – сплошное удовольствие. Декорация восьмикомнатной советской квартиры, внушительный артефакт ушедшей эпохи, построенный специально для фильма, также воспринимается как важный самостоятельный персонаж. Вишенкой на торте служит операторская работа, вдохнувшая жизнь в эти стены. Режиссер Олжас Баялбаев, выпускник американской киношколы с большим опытом в рекламе и музыкальных клипах, выкручивает здесь свои способности на максимум – он знает толк в эффектных кадрах и выстраивании динамики. Качественный и эстетичный визуальный ряд помогает в восприятии информации и вовлечении в происходящее. Нельзя не упомянуть и компанию-производителя Qara Studios, которая наделала много шума прошлогодним релизом «Қаш» Айсултана Сеитова. Когда за проектом стоит такой бренд, стоит ожидать как минимум необычного зрелища.
Экранизировать книгу можно по-разному – мы смотрели как дословные экранизации, так и весьма вольные. Мы смотрели «Газонокосильщика» по Стивену Кингу, у которого с книгой из общего лишь название. «Взаперти» же пытается быть верным оригиналу, не отступая в главном, но в этом, кажется, как его огромное преимущество, так и ощутимый минус. Преимущество заключается в том, что кино на основе четкого и мгновенно вовлекающего хай-концепта у нас снимают раз в пятилетку, если не реже. На этапе выбора зрителем картины для вечернего похода в кино это может отсечь большинство конкурентов. Мужчина и женщина оказываются заперты в квартире с призраками и ищут путь к свободе – мы сразу понимаем масштабы происходящего, улавливается камерность и клаустрофобичность сеттинга, возникает интрига. Минус же в том, что настолько насыщенную историю невероятно сложно уместить в стандартный для подобного кино хронометраж. Из-за этого при просмотре возникает ощущение нехватки воздуха. События проносятся с такой скоростью, что даже одна пропущенная секунда может оставить вас далеко позади повествования. По ходу действия в историю то и дело вбрасываются какие-то, казалось бы, несущественные факты и биты информации, на которых впоследствии будут построены целые эпизоды. Чтобы такой подход сработал, смотреть «Взаперти» на фоне или отрывками не рекомендуется. Моргать по возможности тоже. В этом плане больше повезет тем, кто успел ознакомиться с первоисточником – будет время перевести дух, отвлечься на срочное сообщение с работы или, на худой конец, сбегать в уборную.
Ситуацию в данном случае мог бы исправить формат мини-сериала из четырех или шести эпизодов, в котором всем событиям и линиям персонажей было бы уделено больше хронометража. Если вспомнить наиболее яркие примеры современных сериалов о домах с призраками и семейных тайнах, вроде «Дома Хиллов» или «Усадьбы Блай» Майка Флэнегана, то станет очевидно, насколько многослойным и масштабным историям комфортно в таких рамках. Но ввиду специфического зрительского запроса, отсутствия должного количества локальных площадок и скудного финансирования подобных проектов, это, скорее всего, не представлялось возможным в случае с «Взаперти». Упрощение структуры путем удаления определенных линий, персонажей и событий тоже хороший вариант, но неизвестно, получили бы мы на выходе суперхит о доме с секретом типа «Окулуса» того же Флэнегана, или нет. В результате мы видим слегка неровный и скомканной фильм, будто сшитый из самых ярких кусочков более объемного кинопроизведения. Беда лишь в том, что этого объемного кинопроизведения не существует в природе. Но после небезызвестного кейса со Снайдеркатом «Лиги Справедливости» создателям стоит держать такую опцию в голове.
Это не первый фильм, в который хочется поместить все идеи сразу. Подобным грешит и творчество российского хоррормейкера Святослава Подгаевского, чьи картины не могут похвастаться пугающими монстрами и грамотно выстроенным саспенсом. При этом именно его деятельность дала второй шанс умиравшему тогда жанру и породила целую хоррор-вселенную, основанную на славянском фольклоре. Относительный коммерческий успех, своя фанбаза и своя мифология обеспечили создателю статус локального короля жанра. За ним мгновенно последовали и другие. Есть шанс, что и «Взаперти» откроет дорогу целому ряду казахстанских дебютантов, мечтавших пугать зрителя с экранов кинотеатров, а инвесторов и студии заставит ненадолго отвлечься от набивших оскомину комедий и обратить внимание на потенциал мрачного и таинственного в кино.