«Когда ты документируешь повседневность, неизвестность завтрашнего дня перестаёт пугать»

И Ядыкар, и Джанибек выражают свои трагичные переживания, тревожные предчувствия о допустимых границах эксплуатации природы человеком. Если у Джанибека это хичкоковский звон битого стекла, то у Ядыкара это выражено радикально: ледник Туюк-Су истекает прозрачной кровью.

Дана Сабитова: В фильмах Джанибека и Ядыкара оператором постановщиком выступил Куаныш Курманбаев. Визуально именно он ведёт нас по «Жел пайда болған жер»: мы видим тень его камеры и его самого, чувствуем как он отходит от и приближается к героям, когда они вот-вот заденут линзу камеры и разобьют грань экрана. В “Голосе ледника” Куаныш как оператор полностью растворяется в монотонных проездах и кричащей монументальности. Он и его камера неосязаемы, зрители словно призраки путешествуют по леднику, подслушивают разговоры блуждающих по горам ученых и подсматривают их сны.

Альмира Исмаилова: Фильмы Джанибека и Ядыкара имеют много общего. Режиссёры не пытаются приблизиться к героям, и даже словно боятся взаимодействовать с их физическим пространством. В фильме Джанибека женщина, которой уделено наибольшее количество экранного времени, тоже достаточно обезличенный персонаж. Она все время сыплет большим количеством подготовленной информации. Она ученый и это, наверное, оправданно, если учитывать, что автор позиционирует жанр фильма как научно-популярный. Однако весь фильм хочется увидеть ее «человеческую» сущность, как она ест или чешет ухо. Таким образом встает вопрос: а герои ли вообще эти люди, населяющие пространство фильма? Или это такие марионетки, которые необходимы режиссеру только для донесения определенной информации?

Джанибек Муртазин: Мне захотелось информационно подкрепить свой фильм, чтобы люди услышали и было понятно, что за дерево туранга, чем она примечательна, какую роль туранга играла в истории наших предков. Какую роль она играет сейчас, какую роль она может сыграть. Это нужно было всё проговорить, при этом не потерять свою сосредоточенность на объектах, деталях, свой темп, свой ритм. Поэтому, возможно, в этом фильме каким-то волнообразным образом сочетаются для меня документальное и научно-популярное кино. С другой стороны, мне хотелось сделать этот фильм авторским, насколько это возможно. Финальный монтаж мне показался таким, что я могу его показать, в принципе, своим родственникам в городе и в селе, могу показать это студентам. И в то же время, мне хочется показать этот фильм людям, которые ценят и понимают искусство. Хотелось золотую середину соблюсти. Не знаю, сыграло ли это злую шутку со мной?

Вообще вопрос о зрителе для меня всегда очень сложный. Мне сложно думать о зрителе, когда я начинаю проект. Можно сказать, что я о нём не думаю. Я просто присоединяюсь к теме, фокусируюсь на ней. Есть только я; объекты, которые входят в исследуемую мной систему; идеи, приходящие мне в голову; какие-то образы. Мне о зрителе думать в этот момент не хочется, и я о нем не думаю. Почему так сложилось? Может быть, потому что у нас слишком большой разрыв между возможной аудиторией. Во-первых, двуязычная страна, во-вторых, слишком большой разрыв культурный, в-третьих, слишком много классического продукта в кино. Я имею в виду наши комедии, которые привыкло смотреть большинство зрителей.

Дана Сабитова: Примечательно, что в 2021 году во время питчинга проекта «Жел пайда болған жер» экспертный совет Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК) поднял вопрос о дальнейшей судьбе фильма. Ответом Джанибека были надежды на показы фильма в кинотеатрах Казахстана и планы сделать этот фильм интересным для широкого зрителя. С этой задачей режиссер прекрасно справился: фильм помогает нам взглянуть на многочисленные формы, которые принимает туранга — от шаманского посоха, до ступы. В фильме есть добрый юмор, философские рассуждения о роли кино и гаджетах в жизни людей, и многочисленные портреты туранги, каждая из которых не похожа одна на другую, как люди. Любовь и трепет, с которыми режиссер относится к дереву, ощущается через экран. При правильном продвижении и маркетинговой стратегии этот фильм будет уникальным случаем локального фильма, интересного локальному зрителю. Это могли бы быть и показы в кинотеатрах, и казахстанские кинофестивали, и телевидение.

Огромным препятствием к этому является политика ГЦПНК в отношении дистрибуции фильмов: производственные компании не имеют права включать эти затраты в бюджет фильма, а единственная форма существования этой статьи в смете – это “безвозмездное вложение”. Интересно, кто предположительно должен заняться этими безвозмездными вложениями, режиссёр из своего авторского гонорара? Продюсер, который берёт кредиты, чтобы снять фильм в срок и получает транши только после прохождения бюрократического ада в виде многотомных бумажных отчётов? Стоит посмотреть фильм Джанибека хотя бы затем, чтобы убедиться, что в казахской культуре никогда до этого не использовали древесину настолько бесполезно и беспощадно. Казахстанское телевидение также не выделяет слоты для фильмов, созданных в рамках финансирования ГЦПНК.

В прошлой статье про деколониальное кино Аиды Әділбек мы размышляли о том, что недостаток образования и ограничение альтернативных возможностей финансирования ведут к тому, что продюсера для следующего фильма Аиды не существует. В этой же статье мы приходим к тому, что для уже снятого талантливого фильма Джанибека Муртазина не существует никакой возможности быть увиденным казахстанскими зрителями за пределами золотого квадрата Алматы. Но и золотой квадрат увидит его однажды или максимум дважды.

Фильм был снят по стандартной для документального кино схеме в стенах Казахфильма. Режиссер игрового кино Джанибек Муртазин был приглашен на киностудию художественным руководителем отдела документального кино Асетом Ерназаровым. Он выступил автором первоначальной идеи фильма, а Джанибек занялся его дальнейшей разработкой. Продюсером картины выступил Жансерик Шонаулы, который является штатным продюсером Казахфильма.

Плюс этой коллаборации в том, что Жансерик отлично ориентируется в довольно своеобразных и часто невыполнимых правилах работы киностудии. Огромный минус в том, что привыкший к правилам Казахфильма продюсер действует только по отработанному алгоритму работы, мало беря во внимание нужды отдельно взятого фильма. Сфера ответственности Жансерика – это исключительно производственный процесс, который не включает в себя ничего, кроме съёмочного периода. Далее режиссёр остаётся со своим фильмом один на один и ждёт чуда. Предполагается, что мифический кто-то отправит его фильм на фестивали, а уж там мифические эксперты единодушно признают его талант.

Никакой информации продюсер на питчинге не предоставил, поэтому далее я руководствуюсь информацией из открытых источников и своим профессиональным опытом. Учитывая немногочисленную съемочную группу, съемочный период продлился четыре недели. Общий бюджет фильма выглядит стандартным для документальных фильмов Казахфильма, то есть составляет порядка 25-30 млн. тенге. Однако монтажно-тонировочный период фильма был переходящим, начавшись в ноябре 2022 года и возобновившись в апреле 2023 года. Редкая счастливая возможность для казахстанских режиссеров и режиссеров монтажа: немного отдохнуть от материала и возобновить работу с новыми мыслями. Всё производство фильма уместилось в 8 месяцев, где только 4 месяца были рабочими. Для сравнения добавим, что средний срок производства как для европейских, так и для азиатских фильмов, которые путешествуют по кинофестивалям, выходят в прокат и зарабатывают на дистрибуции, составляет 3-4 года. А средний бюджет – 75-100 миллионов тенге (150-200 тыс. евро).

Возвращаясь от холодных цифр к горячим кадрам и открытой защите во время питчинга, Джанибек очень трепетно обращался к туранге, называя дерево “она” и наделяя её человеческими качествами скромности и целеустремленности. Джанибек презентовал структуру фильма, состоящую из прошлого, настоящего и будущего. В 400 километрах от Алматы растут рощи священного у казахов дерева туранга, по древним поверьям способного вызывать ветер. Когда-то туранга служила самым твердым материалом для лодок и ступ. Сейчас дерево на грани исчезновения и его размножают методом in-vitro. Прошлое, настоящее и будущее туранги сливаются в сюрреалистическую историю о мировом древе.